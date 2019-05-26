Додано: Пон 27 тра, 2019 20:27

Starikan написав: барабашов написав: ..................

Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем. ..................Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем.

Да, враньё наглое.

У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера Да, враньё наглое.У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера

молодого здорового одинокого

уже

Не помню, сколько стоил цветной ТВ. Но учтите, что цветные ТВ тогда только появились, а более-менее массово уже во второй половине 70-х. Естественно, новая техника стоила дорого.Но зарплата 2-х инженеров 350 руб. надо уточнять в каком году - если где-нибудь в 74-75, то да, если в 80-м, то могло быть и заметно больше с премиями. И смотря какой завод. В оборонке зарплаты были повыше.А по посту"а...У меня детство было довольно бедное. В начале 60-х мама получала где-то 70 руб. + по-моему, 30 руб. пенсии за умершего отца на меня (называлось, вроде, не пенсия, а как-то иначе. но не суть). И ничего, нормально жили. Да мне в школе не покупали джинсы, не было и магнитофона, но это тогда не у всех было. Но в Питер я к родичам ездил не раз - было время, знал его чуть ли не лучше Харькова. Да и на море бывало ездили - конечно, не по 2 раза, и даже не каждый год.В Вашей ситуации должно было быть значительно лучше.Но безусловно описывать жизнь в СССР как рай земной не стоит. Рая не было. Но что действительно было - непрерывное улучшение жизни. Да, бывало с врЕменными провалами, но в общем улучшалась. В 80-е пошло разложение - у наших лидеров не хватило ума сделать то, что совершил Китай.ПоОн сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.Да, учеловекаполучившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.Если всего этого нет ... становится намного грустнее.Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже.