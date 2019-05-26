Всё по плану.Валерич арендует как офис,а зекоманда переедет в Зеленый театр там и до дома ему ближе
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 тра, 2019 20:06
Re: Політичні дискусії
Всё по плану.Валерич арендует как офис,а зекоманда переедет в Зеленый театр там и до дома ему ближе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Пон 27 тра, 2019 20:18
Полное непонимание принципов информационной безопасности демонстрируете вы один! Или не умеете читать между строк.
Лично я тоже чувствовал бы дискомфорт, работая в этом здании, с учетом того, как уходил Порошенко. Очередного "кассетного скандала" Украине только и не хватает для полного счасться...
Не сомневаюсь, что здание на Банковой нашпиговано средствами негласного получения информации, и далеко не факт, что СБУ и/или независимые эксперты смогут выявить все, что там было "любезно" оставлено!
Додано: Пон 27 тра, 2019 20:27
Не помню, сколько стоил цветной ТВ. Но учтите, что цветные ТВ тогда только появились, а более-менее массово уже во второй половине 70-х. Естественно, новая техника стоила дорого.
Но зарплата 2-х инженеров 350 руб. надо уточнять в каком году - если где-нибудь в 74-75, то да, если в 80-м, то могло быть и заметно больше с премиями. И смотря какой завод. В оборонке зарплаты были повыше.
А по посту Starikan"а...
У меня детство было довольно бедное. В начале 60-х мама получала где-то 70 руб. + по-моему, 30 руб. пенсии за умершего отца на меня (называлось, вроде, не пенсия, а как-то иначе. но не суть). И ничего, нормально жили. Да мне в школе не покупали джинсы, не было и магнитофона, но это тогда не у всех было. Но в Питер я к родичам ездил не раз - было время, знал его чуть ли не лучше Харькова. Да и на море бывало ездили - конечно, не по 2 раза, и даже не каждый год.
В Вашей ситуации должно было быть значительно лучше.
Но безусловно описывать жизнь в СССР как рай земной не стоит. Рая не было. Но что действительно было - непрерывное улучшение жизни. Да, бывало с врЕменными провалами, но в общем улучшалась. В 80-е пошло разложение - у наших лидеров не хватило ума сделать то, что совершил Китай.
По Волгарю.
Он сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.
Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.
Да, у молодого здорового одинокого человека уже получившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.
Если всего этого нет ... становится намного грустнее.
Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 27 тра, 2019 20:42
Сейчас в Украине царят крайние формы социального дарвинизма и мальтузианства.
Для сильных (молодых, смелых, смышленных и беспринципных) - это идеальная модель. Для слабых - "нет ножек, нет и печенька".
Для Западной и Северной Европы такой уклад является пережитком. Не менее 15 лет как. Протестанские традиции предпринимательства гармонично сочетаются с гуманизмом и альтруизмом.
Идеология же СССР, отрицающая рынок, действительно была нежизнеспособной, хоть и являлась прогрессивной относительно роли государства в перераспределении прибыли.
Додано: Пон 27 тра, 2019 20:58
Вот просто интересно, из каких соображений обычного человека может волновать в каком здании сидит АП?
Мне, например, это как-то абсолютно по барабану.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 27 тра, 2019 21:03
Уже гораздо больше 15 лет.
Идеология СССР последних 30-40 лет не отрицала рынок, но при всех попытках так и не сумела организовать его на практике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 27 тра, 2019 21:19
Ещё раз, что не противозаконного было в моём посте?
И второе.
Зачем было удалять пост ruvex"а, где он объяснял "+" будивельника переносом из другой ветки? Я уж не говорю о других его удалённых постах?
Ирина, Вы упрекнули ol_zy, что
Пробачте, але іноді таке ж враження складається щодо Вас на підставі видалень постів.
Яскравий приклад - видалений нещодавно пост freeze"а (відповідь "північноамериканському" українцю).
А також видалення поста цього "патріота в еміграції" з похвалою на адресу доктора Менгеле після 3 чи 4 моїх нагадувань про його "перл" на протязі 3 днів, а мої пости про це видалялись дуже швидко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 тра, 2019 21:35, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 27 тра, 2019 21:25
Широкие социальные обязательства государства - да, лет уже 30-40 как. А вот сверхбогатые индивиды, особенно нувориши, по зову сердца (а не фискальных служб) начали делиться своим успехом относительно недавно.
Да, согласен. Ваше описание точнее моего
Додано: Пон 27 тра, 2019 21:34
Насчёт сверхбогатых индивидов согласен. А государства начали этим заниматься скорее уже лет 60 тому.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
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