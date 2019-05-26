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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3012301330143015

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 164
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
53
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
9%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
53
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:06

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Это даже не глупость
Всё по плану.Валерич арендует как офис,а зекоманда переедет в Зеленый театр там и до дома ему ближе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:18

  pesikot написав:Плохо работает Wi-Fi: у Зеленского объяснили необходимость перезда АП
По словам Костюка, в здании всегда зашторены окна и плохо работает Wi-Fi "из-за безопасности".

Это даже не глупость, а полное непонимание принципов гос.тайны и информационной безопасности.
Wi-Fi ему плохо работает.


Полное непонимание принципов информационной безопасности демонстрируете вы один! Или не умеете читать между строк.

Лично я тоже чувствовал бы дискомфорт, работая в этом здании, с учетом того, как уходил Порошенко. Очередного "кассетного скандала" Украине только и не хватает для полного счасться...

Не сомневаюсь, что здание на Банковой нашпиговано средствами негласного получения информации, и далеко не факт, что СБУ и/или независимые эксперты смогут выявить все, что там было "любезно" оставлено!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:27

  Starikan написав:
  барабашов написав:..................
Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем.

Да, враньё наглое.
У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Не помню, сколько стоил цветной ТВ. Но учтите, что цветные ТВ тогда только появились, а более-менее массово уже во второй половине 70-х. Естественно, новая техника стоила дорого.
Но зарплата 2-х инженеров 350 руб. надо уточнять в каком году - если где-нибудь в 74-75, то да, если в 80-м, то могло быть и заметно больше с премиями. И смотря какой завод. В оборонке зарплаты были повыше.
А по посту Starikan"а...
У меня детство было довольно бедное. В начале 60-х мама получала где-то 70 руб. + по-моему, 30 руб. пенсии за умершего отца на меня (называлось, вроде, не пенсия, а как-то иначе. но не суть). И ничего, нормально жили. Да мне в школе не покупали джинсы, не было и магнитофона, но это тогда не у всех было. Но в Питер я к родичам ездил не раз - было время, знал его чуть ли не лучше Харькова. Да и на море бывало ездили - конечно, не по 2 раза, и даже не каждый год.
В Вашей ситуации должно было быть значительно лучше.
Но безусловно описывать жизнь в СССР как рай земной не стоит. Рая не было. Но что действительно было - непрерывное улучшение жизни. Да, бывало с врЕменными провалами, но в общем улучшалась. В 80-е пошло разложение - у наших лидеров не хватило ума сделать то, что совершил Китай.

По Волгарю.
Он сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.
Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.
Да, у молодого здорового одинокого человека уже получившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.
Если всего этого нет ... становится намного грустнее.
Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:42

  ЛАД написав:Он сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.
Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.
Да, у молодого здорового одинокого человека уже получившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.
Если всего этого нет ... становится намного грустнее.
Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже.


Сейчас в Украине царят крайние формы социального дарвинизма и мальтузианства.

Для сильных (молодых, смелых, смышленных и беспринципных) - это идеальная модель. Для слабых - "нет ножек, нет и печенька".

Для Западной и Северной Европы такой уклад является пережитком. Не менее 15 лет как. Протестанские традиции предпринимательства гармонично сочетаются с гуманизмом и альтруизмом.

Идеология же СССР, отрицающая рынок, действительно была нежизнеспособной, хоть и являлась прогрессивной относительно роли государства в перераспределении прибыли.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 20:58

Вот просто интересно, из каких соображений обычного человека может волновать в каком здании сидит АП?
Мне, например, это как-то абсолютно по барабану.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:03

  zРадио написав:.................
Сейчас в Украине царят крайние формы социального дарвинизма и мальтузианства.

Для сильных (молодых, смелых, смышленных и беспринципных) - это идеальная модель. Для слабых - "нет ножек, нет и печенька".

Для Западной и Северной Европы такой уклад является пережитком. Не менее 15 лет как. Протестанские традиции предпринимательства гармонично сочетаются с гуманизмом и альтруизмом.

Уже гораздо больше 15 лет.

Идеология же СССР, отрицающая рынок, действительно была нежизнеспособной, хоть и являлась прогрессивной относительно роли государства в перераспределении прибыли.

Идеология СССР последних 30-40 лет не отрицала рынок, но при всех попытках так и не сумела организовать его на практике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:19

Ещё раз, что не противозаконного было в моём посте?

Модераторы, Вы утомляете.
В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.
Что вы там усмотрели противозаконного?
Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?
Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?
Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?
Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.
После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.

P.s. В этот раз пост сохранил. :)
Может, проще объяснить, что Вас не устроило?


И второе.
Зачем было удалять пост ruvex"а, где он объяснял "+" будивельника переносом из другой ветки? Я уж не говорю о других его удалённых постах?

Ирина, Вы упрекнули ol_zy, что
Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення.

Пробачте, але іноді таке ж враження складається щодо Вас на підставі видалень постів. :)
Яскравий приклад - видалений нещодавно пост freeze"а (відповідь "північноамериканському" українцю).
А також видалення поста цього "патріота в еміграції" з похвалою на адресу доктора Менгеле після 3 чи 4 моїх нагадувань про його "перл" на протязі 3 днів, а мої пости про це видалялись дуже швидко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 тра, 2019 21:35, всього редагувалось 2 разів.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:25

  ЛАД написав:Уже гораздо больше 15 лет.


Широкие социальные обязательства государства - да, лет уже 30-40 как. А вот сверхбогатые индивиды, особенно нувориши, по зову сердца (а не фискальных служб) начали делиться своим успехом относительно недавно.

  ЛАД написав:Идеология СССР последних 30-40 лет не отрицала рынок, но при всех попытках так и не сумела организовать его на практике.


Да, согласен. Ваше описание точнее моего
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 21:34

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Уже гораздо больше 15 лет.


Широкие социальные обязательства государства - да, лет уже 30-40 как. А вот сверхбогатые индивиды, особенно нувориши, по зову сердца (а не фискальных служб) начали делиться своим успехом относительно недавно.
............

Насчёт сверхбогатых индивидов согласен. А государства начали этим заниматься скорее уже лет 60 тому.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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