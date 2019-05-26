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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3012301330143015 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 164 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 53 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 9% 14 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 53 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 164 Додано: Пон 27 тра, 2019 20:06 Re: Політичні дискусії pesikot написав: Это даже не глупость Это даже не глупость Всё по плану.Валерич арендует как офис,а зекоманда переедет в Зеленый театр там и до дома ему ближе Всё по плану.Валерич арендует как офис,а зекоманда переедет в Зеленый театр там и до дома ему ближе Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2600 З нами з: 03.12.14 Подякував: 321 раз. Подякували: 350 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 20:18 pesikot написав: Плохо работает Wi-Fi: у Зеленского объяснили необходимость перезда АП

По словам Костюка, в здании всегда зашторены окна и плохо работает Wi-Fi "из-за безопасности".



Это даже не глупость, а полное непонимание принципов гос.тайны и информационной безопасности.

Wi-Fi ему плохо работает. Это даже не глупость, а полное непонимание принципов гос.тайны и информационной безопасности.Wi-Fi ему плохо работает.



Полное непонимание принципов информационной безопасности демонстрируете вы один! Или не умеете читать между строк.



Лично я тоже чувствовал бы дискомфорт, работая в этом здании, с учетом того, как уходил Порошенко. Очередного "кассетного скандала" Украине только и не хватает для полного счасться...



Не сомневаюсь, что здание на Банковой нашпиговано средствами негласного получения информации, и далеко не факт, что СБУ и/или независимые эксперты смогут выявить все, что там было "любезно" оставлено! Полное непонимание принципов информационной безопасности демонстрируете вы один! Или не умеете читать между строк.Лично я тоже чувствовал бы дискомфорт, работая в этом здании, с учетом того, как уходил Порошенко. Очередного "кассетного скандала" Украине только и не хватает для полного счасться...Не сомневаюсь, что здание на Банковой нашпиговано средствами негласного получения информации, и далеко не факт, что СБУ и/или независимые эксперты смогут выявить все, что там было "любезно" оставлено! zРадио

Повідомлень: 2343 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 20:27 Starikan написав: барабашов написав: ..................

Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем. ..................Не знаю сколько вам лет, но помню что 40 лет назад(в 1979м) цветной ламповый Электрон стоил 760 рубасов. И велик Салют стоил 35 лет назад далеко за сотню. И в коопторг сходить с дедом за колбаской, сальцом с перцем и прочими плюхами(коих в гастрономе просто не было) - стоило часто под четвертачок(а дед был директор АТП крупного до 86го). Там что на зарплату двух инженеров(350 от силы) впятером сытно прокормиться и ещё и с морей не вылазить всем было малореально. Шахтёру - вполне, или вахтовику, но не с тремя спиногрызами, одноклассники так и жили, конечно достойно. Так что врите красивее, а то майор премии лишит в Сколкове вашем.

Да, враньё наглое.

У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера Да, враньё наглое.У меня отец был профессором, всю жизнь работал по совместительству, мать - кандидат наук, зав.лабораторией, 1 ребенок + 2 родителя мамы (которым, разумеется, и средств меньше надо, чем детям, и пенсии получали). Но 2 поездок на море и двух телевизоров позволить себе не могли. Питались и одевались, конечно, нормально (хотя помню, в 62 году ходил в заштопанном свитере, но то таке, недавно получили квартиру, на мебель потратились). А тут два инженера

Не помню, сколько стоил цветной ТВ. Но учтите, что цветные ТВ тогда только появились, а более-менее массово уже во второй половине 70-х. Естественно, новая техника стоила дорого.

Но зарплата 2-х инженеров 350 руб. надо уточнять в каком году - если где-нибудь в 74-75, то да, если в 80-м, то могло быть и заметно больше с премиями. И смотря какой завод. В оборонке зарплаты были повыше.

А по посту Starikan"а...

У меня детство было довольно бедное. В начале 60-х мама получала где-то 70 руб. + по-моему, 30 руб. пенсии за умершего отца на меня (называлось, вроде, не пенсия, а как-то иначе. но не суть). И ничего, нормально жили. Да мне в школе не покупали джинсы, не было и магнитофона, но это тогда не у всех было. Но в Питер я к родичам ездил не раз - было время, знал его чуть ли не лучше Харькова. Да и на море бывало ездили - конечно, не по 2 раза, и даже не каждый год.

В Вашей ситуации должно было быть значительно лучше.

Но безусловно описывать жизнь в СССР как рай земной не стоит. Рая не было. Но что действительно было - непрерывное улучшение жизни. Да, бывало с врЕменными провалами, но в общем улучшалась. В 80-е пошло разложение - у наших лидеров не хватило ума сделать то, что совершил Китай.



По Волгарю.

Он сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.

Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.

Да, у молодого здорового одинокого человека уже получившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.

Если всего этого нет ... становится намного грустнее.

Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже. Не помню, сколько стоил цветной ТВ. Но учтите, что цветные ТВ тогда только появились, а более-менее массово уже во второй половине 70-х. Естественно, новая техника стоила дорого.Но зарплата 2-х инженеров 350 руб. надо уточнять в каком году - если где-нибудь в 74-75, то да, если в 80-м, то могло быть и заметно больше с премиями. И смотря какой завод. В оборонке зарплаты были повыше.А по посту"а...У меня детство было довольно бедное. В начале 60-х мама получала где-то 70 руб. + по-моему, 30 руб. пенсии за умершего отца на меня (называлось, вроде, не пенсия, а как-то иначе. но не суть). И ничего, нормально жили. Да мне в школе не покупали джинсы, не было и магнитофона, но это тогда не у всех было. Но в Питер я к родичам ездил не раз - было время, знал его чуть ли не лучше Харькова. Да и на море бывало ездили - конечно, не по 2 раза, и даже не каждый год.В Вашей ситуации должно было быть значительно лучше.Но безусловно описывать жизнь в СССР как рай земной не стоит. Рая не было. Но что действительно было - непрерывное улучшение жизни. Да, бывало с врЕменными провалами, но в общем улучшалась. В 80-е пошло разложение - у наших лидеров не хватило ума сделать то, что совершил Китай.ПоОн сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.Да, учеловекаполучившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.Если всего этого нет ... становится намного грустнее.Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 20:42 ЛАД написав: Он сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.

Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.

Да, у молодого здорового одинокого человека уже получившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.

Если всего этого нет ... становится намного грустнее.

Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже. Он сравнил то, что выгодно. "Забывая" о низких ценах ЖКХ, о бесплатном образовании, медицине, профсоюзных путёвках с большой скидкой (50-70%), бесплатном получении квартир, бесплатные кружки и спортсекции для детей, крайне дешёвые пионерлагеря. Всё это, естественно, делалось за счёт относительно низких зарплат - так другого источника нет и быть не может.Если учесть всё вышеперечисленное, то описание сегодняшней "счастливой жизни" по сравнению с Союзом сильно потеряет розовые тона.Да, учеловекаполучившего образование (либо "бесплатно" за счёт государства, либо платно за счёт родителей) возможностей хорошо зарабатывать сегодня больше, особенно, если родители ещё и квартирой обеспечили.Если всего этого нет ... становится намного грустнее.Со мной в универе учились ребята из деревень или небольших городков, которым родители могли помочь разве что домашним салом и картошкой. Сегодня таким гораздо труднее. Поэтому и социальные лифты работают гораздо хуже.



Сейчас в Украине царят крайние формы социального дарвинизма и мальтузианства.



Для сильных (молодых, смелых, смышленных и беспринципных) - это идеальная модель. Для слабых - "нет ножек, нет и печенька".



Для Западной и Северной Европы такой уклад является пережитком. Не менее 15 лет как. Протестанские традиции предпринимательства гармонично сочетаются с гуманизмом и альтруизмом.



Идеология же СССР, отрицающая рынок, действительно была нежизнеспособной, хоть и являлась прогрессивной относительно роли государства в перераспределении прибыли. Сейчас в Украине царят крайние формы социального дарвинизма и мальтузианства.Для сильных (молодых, смелых, смышленных и беспринципных) - это идеальная модель. Для слабых - "нет ножек, нет и печенька".Для Западной и Северной Европы такой уклад является пережитком. Не менее 15 лет как. Протестанские традиции предпринимательства гармонично сочетаются с гуманизмом и альтруизмом.Идеология же СССР, отрицающая рынок, действительно была нежизнеспособной, хоть и являлась прогрессивной относительно роли государства в перераспределении прибыли. zРадио

Повідомлень: 2343 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 20:58 Вот просто интересно, из каких соображений обычного человека может волновать в каком здании сидит АП?

Мне, например, это как-то абсолютно по барабану.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 21:03 zРадио написав: .................

Сейчас в Украине царят крайние формы социального дарвинизма и мальтузианства.



Для сильных (молодых, смелых, смышленных и беспринципных) - это идеальная модель. Для слабых - "нет ножек, нет и печенька".



Для Западной и Северной Европы такой уклад является пережитком. Не менее 15 лет как. Протестанские традиции предпринимательства гармонично сочетаются с гуманизмом и альтруизмом. .................Сейчас в Украине царят крайние формы социального дарвинизма и мальтузианства.Для сильных (молодых, смелых, смышленных и беспринципных) - это идеальная модель. Для слабых - "нет ножек, нет и печенька".Для Западной и Северной Европы такой уклад является пережитком. Не менее 15 лет как. Протестанские традиции предпринимательства гармонично сочетаются с гуманизмом и альтруизмом.

Уже гораздо больше 15 лет.



Идеология же СССР, отрицающая рынок, действительно была нежизнеспособной, хоть и являлась прогрессивной относительно роли государства в перераспределении прибыли.

Идеология СССР последних 30-40 лет не отрицала рынок, но при всех попытках так и не сумела организовать его на практике. Уже гораздо больше 15 лет.Идеология СССР последних 30-40 лет не отрицала рынок, но при всех попытках так и не сумела организовать его на практике.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 21:19





В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.

Что вы там усмотрели противозаконного?

Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?

Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?

Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?

Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.

После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.



P.s. В этот раз пост сохранил.

Может, проще объяснить, что Вас не устроило? Модераторы, Вы утомляете.В этот раз не сохранил пост - даже мысли не было, что его могут удалить.Что вы там усмотрели противозаконного?Неправда, что у значительной части уже даже не молодёжи, а просто людей, мало живших в Союзе (к таким уже относятся 40-летние и даже чуть старше) мозги засраны вятровичами и перекрасившимися "коммунистами"?Неправда, что многие так называемые "патриоты" в действительности не любят Украину и напрямую называют народ бы***, не способным выбрать и проголосовать за своё будущее?Что они трясутся за свои заработанные деньги и считают тех, кому не удалось это сделать, ни на что не способными лентяями и разгильдяями?Неправда, что многие здесь занимаются ложью, демагогией и подтасовками? Их цель - вбросить чушь, авось кто-то, если даже не поверит, то засомневается. Причём такие люди чаще всего с одной стороны.После таких удалений на форуме и писать не хочется - жалко потраченного времени.P.s. В этот раз пост сохранил.Может, проще объяснить, что Вас не устроило?



И второе.

Зачем было удалять пост ruvex"а, где он объяснял "+" будивельника переносом из другой ветки? Я уж не говорю о других его удалённых постах?



Ирина, Вы упрекнули ol_zy, что

Інколи складається враження, що просто конкретно до певних форумчан маєте негативне відношення.

Пробачте, але іноді таке ж враження складається щодо Вас на підставі видалень постів.

Яскравий приклад - видалений нещодавно пост freeze"а (відповідь "північноамериканському" українцю).

А також видалення поста цього "патріота в еміграції" з похвалою на адресу доктора Менгеле після 3 чи 4 моїх нагадувань про його "перл" на протязі 3 днів, а мої пости про це видалялись дуже швидко. Ещё раз, что не противозаконного было в моём посте?И второе.Зачем было удалять пост"а, где он объяснял "+" будивельника переносом из другой ветки? Я уж не говорю о других его удалённых постах?Ирина, Вы упрекнули, чтоПробачте, але іноді таке ж враження складається щодо Вас на підставі видалень постів.Яскравий приклад - видалений нещодавно пост"а (відповідь "північноамериканському" українцю).А також видалення поста цього "патріота в еміграції" з похвалою на адресу доктора Менгеле післямоїх нагадувань про його "перл" на протязі 3 днів, а мої пости про це видалялись дуже швидко. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 тра, 2019 21:35, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 21:25 ЛАД написав: Уже гораздо больше 15 лет.

Уже гораздо больше 15 лет.



Широкие социальные обязательства государства - да, лет уже 30-40 как. А вот сверхбогатые индивиды, особенно нувориши, по зову сердца (а не фискальных служб) начали делиться своим успехом относительно недавно.



ЛАД написав: Идеология СССР последних 30-40 лет не отрицала рынок, но при всех попытках так и не сумела организовать его на практике. Идеология СССР последних 30-40 лет не отрицала рынок, но при всех попытках так и не сумела организовать его на практике.



Да, согласен. Ваше описание точнее моего Широкие социальные обязательства государства - да, лет уже 30-40 как. А вот сверхбогатые индивиды, особенно нувориши, по зову сердца (а не фискальных служб) начали делиться своим успехом относительно недавно.Да, согласен. Ваше описание точнее моего zРадио

Повідомлень: 2343 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 тра, 2019 21:34 zРадио написав: ЛАД написав: Уже гораздо больше 15 лет.

Уже гораздо больше 15 лет.



Широкие социальные обязательства государства - да, лет уже 30-40 как. А вот сверхбогатые индивиды, особенно нувориши, по зову сердца (а не фискальных служб) начали делиться своим успехом относительно недавно.

............ Широкие социальные обязательства государства - да, лет уже 30-40 как. А вот сверхбогатые индивиды, особенно нувориши, по зову сердца (а не фискальных служб) начали делиться своим успехом относительно недавно.............

Насчёт сверхбогатых индивидов согласен. А государства начали этим заниматься скорее уже лет 60 тому. Насчёт сверхбогатых индивидов согласен. А государства начали этим заниматься скорее уже лет 60 тому.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13216 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4211 раз. Подякували: 3857 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3012301330143015 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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