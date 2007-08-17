Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД набросил, наброс не удался. Теперь пошло забалтывание темы и увод в сторону.
Я ничего не набрасывал. Такой привычки, в отличие от Вас, не имею.
Претензии к вам, потому что никакой ссылки на юридический документ вы не давали.
Я давал ссылку на комментарий юриста. Я не юрист и такие вопросы комментировать не берусь, тем более, не видя документа. Если Вам сообщение об итогах экспертизы не понравилось, обращайтесь в Генпрокуратуру. Или вместе с galadriel в лигу сексуальных реформ. Вам это, похоже, ближе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 тра, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Порошенко ушел в затворничество, увидев социологию по выборам в Раду
Результаты свежей закрытой социологии Социологической группы "Рейтинг" показывают, что партия Петра Порошенко может набрать на парламентских выборах чуть больше 5 %.
Об этом "Апострофу" рассказали источники в парламенте, имеющие доступ к исследованию.
"Порошенко набирает очень мало. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - «Апостроф») ему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь", - говорит собеседник.
По его словам, рейтинг партии Порошенко находится на одном уровне с рейтингом политической силы Святослава Вакарчука. И у последнего есть большие шансы отнять львиною долю электората экс-президента.
Напомним, 22 мая тот же "Рейтинг" в открытой социологии опубликовал совершенно иные цифры. Так, Блок Петра Порошенко имеет 8,8% электоральной поддержки.
Как сообщал "Апостроф", на съезде 31 мая партия Порошенко планирует снять с должности председателя центрального совета партии Виталия Кличко, который уже давно написал заявление. Вместо него планируется назначить Петра Порошенко.
«Впервые в истории Украины в данном деле, я не знаю, на кого работают эксперты и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, у нас экспертиза, в которой прямо забито в названии и ее вывод забит в сообщении о подозрении Владимиру Михайловичу, фраза есть. Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.
То, о чем говорила российская пропаганда, неоднократно, о том, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. На все замечания стороны защиты суду о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям, никто не обращает внимание.
Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», – заявил Животов.
Frant написав:"Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони і призначив замість нього Олексія Оцерклевича, учасника боїв за ДАП. Також Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника УДО - начальником Служби безпеки Президента України."
Как за 22 месяца из полковника милиции стать генерал-полковником армейским? Попасть на "хлебное" место:
У жовтні 2006, будучи у званні полковника міліції, очолив головну службу з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України. ... 20 серпня 2008 присвоєно військове звання генерал-полковника[4]. ...
«Впервые в истории Украины в данном деле, я не знаю, на кого работают эксперты и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, у нас экспертиза, в которой прямо забито в названии и ее вывод забит в сообщении о подозрении Владимиру Михайловичу, фраза есть. Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.
То, о чем говорила российская пропаганда, неоднократно, о том, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. На все замечания стороны защиты суду о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям, никто не обращает внимание.
Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», – заявил Животов.
Исчезновение ситуационной комнаты и почему это дело для СБУ 30.05.2019 ... Кроме того, система связи предполагает подключение к другим сетям. Это предполагает конфигурацию канала, авторизации для доступа, в том числе к упомянутым дата-центрам Администрации президента, куда отправлялись записи. Получается, что сегодня часть техники, настроенная на автоматический доступ к одному из самых засекреченных массивов данных, "возвращена арендодателю". Возможно, я не по тем книгам изучал информационную безопасность, но такое оборудование (речь, естественно, не о мониторах) при списании подлежит либо обработке, которая гарантированно делает невозможным получение даже следов данных, проходивших через него, либо частичному (в некоторых случаях полному) уничтожению. Почему? Потому что нельзя просто взять и отдать технику, на которой была записана важная информация, и быть уверенным в её (информации) сохранности. Логи сеансов, конфигурации доступа, кэш - всё это представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности. И передача собственнику осуществляется лишь после полной проверки соответствующими службами. Иначе никак. ... скандал создаёт предпосылки для возникновения сомнений со стороны лидеров других государств к безопасности и сохранности данных. Технические специалисты могут их уверять в обратном, мол "вынесли мониторы", но решение о том, говорить либо не говорить с президентом Украины по телефону, видеосвязи, и что обсуждать во время таких разговоров, принимают лидеры государств, которые не являются специалистами в области информационной безопасности. Более того, часть из них склонна лишний раз перестраховаться, особенно, если это касается стран, на которые в той или иной мере имеет влияние Россия. ...