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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3032303330343035>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
53
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:41

  Puente написав:ЛАД
Ви впевнені , що це не якийсь фейк ? Що це за сайт взагалі ?

Не впевнений.
Сейчас сложно понять, какому сайту можно доверять, тем более на 100%.
Поиск в гугле выводит в основном на росс. сайты.
Но если не нравится начальная ссылка https://vesti-ukr.com/politika/338479-shokirujushchaja-ekspertiza-henprokuratury-za-donbass-otvetit-poroshenko-i-vse-kto-tam-voeval, нашёл ещё такие - http://news24ua.com/ekspertiza-gpu-ustanovila-kto-na-samom-dele-voennyy-prestupnik-i-dolzhen-otvechat-za-konflikt-na, https://www.politnavigator.net/genprokuratura-ukrainy-priznala-nezakonnost-ato.html. Во второй ссылке есть видео с куском (?) выступления Олега Животова.
Так что, похоже, не фейк.
Может, надо получше поискать.

pesikot
ЛАД набросил, наброс не удался. Теперь пошло забалтывание темы и увод в сторону.

Я ничего не набрасывал.
Такой привычки, в отличие от Вас, не имею.
Претензии к вам, потому что никакой ссылки на юридический документ вы не давали.

Я давал ссылку на комментарий юриста. Я не юрист и такие вопросы комментировать не берусь, тем более, не видя документа.
Если Вам сообщение об итогах экспертизы не понравилось, обращайтесь в Генпрокуратуру.
Или вместе с galadriel в лигу сексуальных реформ. Вам это, похоже, ближе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 тра, 2019 20:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:51

  Faceless написав:https://ovision.com.ua/komanda-ze-proletaet-s-vyborami-minyust-ne-xochet-registrirovat-izmeneniya-v-ustave-slugi-naroda/

Правда, очень сомнительный источник, а других статей на аналогичную тему не нашёл

Ситуация неприятная, если правда. Подождём подтверждений из др. источников.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:51

Порошенко ушел в затворничество, увидев социологию по выборам в Раду

Результаты свежей закрытой социологии Социологической группы "Рейтинг" показывают, что партия Петра Порошенко может набрать на парламентских выборах чуть больше 5 %.

Об этом "Апострофу" рассказали источники в парламенте, имеющие доступ к исследованию.

"Порошенко набирает очень мало. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - «Апостроф») ему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь", - говорит собеседник.

По его словам, рейтинг партии Порошенко находится на одном уровне с рейтингом политической силы Святослава Вакарчука. И у последнего есть большие шансы отнять львиною долю электората экс-президента.

Напомним, 22 мая тот же "Рейтинг" в открытой социологии опубликовал совершенно иные цифры. Так, Блок Петра Порошенко имеет 8,8% электоральной поддержки.

Как сообщал "Апостроф", на съезде 31 мая партия Порошенко планирует снять с должности председателя центрального совета партии Виталия Кличко, который уже давно написал заявление. Вместо него планируется назначить Петра Порошенко.

https://apostrophe.ua/news/politics/2019-05-30/poroshenko-ushel-v-zatvornichestvo-uvidev-sotsiologiyu-po-vyiboram-v-radu/164390
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:53

«Впервые в истории Украины в данном деле, я не знаю, на кого работают эксперты и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, у нас экспертиза, в которой прямо забито в названии и ее вывод забит в сообщении о подозрении Владимиру Михайловичу, фраза есть. Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.

То, о чем говорила российская пропаганда, неоднократно, о том, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. На все замечания стороны защиты суду о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям, никто не обращает внимание.

Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», – заявил Животов.

https://www.politnavigator.net/genprokuratura-ukrainy-priznala-nezakonnost-ato.html
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:59

  Frant написав:"Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Гелетея з посади начальника Управління державної охорони і призначив замість нього Олексія Оцерклевича, учасника боїв за ДАП.
Також Зеленський призначив Максима Донця заступником начальника УДО - начальником Служби безпеки Президента України."

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3129617

Как за 22 месяца из полковника милиции стать генерал-полковником армейским?
Попасть на "хлебное" место:
У жовтні 2006, будучи у званні полковника міліції, очолив головну службу з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України.
...
20 серпня 2008 присвоєно військове звання генерал-полковника[4].
...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D1%87

И "древняя" статья о Гелетее:
17/08/2007

https://www.zerkalov.org.ua/node/4713
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:03

  ЛАД написав:
«Впервые в истории Украины в данном деле, я не знаю, на кого работают эксперты и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, у нас экспертиза, в которой прямо забито в названии и ее вывод забит в сообщении о подозрении Владимиру Михайловичу, фраза есть. Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.

То, о чем говорила российская пропаганда, неоднократно, о том, что наши Вооруженные силы в АТО задействованы незаконно, у нас впервые в истории Украины экспертиза такое установила. На все замечания стороны защиты суду о том, что мы сами себя документируем для международного суда по таким преступлениям, никто не обращает внимание.

Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», – заявил Животов.

https://www.politnavigator.net/genprokuratura-ukrainy-priznala-nezakonnost-ato.html

Тут поднимается и следующий вопрос: что войны кагбэ и нет (при Порошенко не было точно). АТО, ССО - есть
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:09

И еще раз об "аренде" серверов.
Исчезновение ситуационной комнаты и почему это дело для СБУ
30.05.2019
...
Кроме того, система связи предполагает подключение к другим сетям. Это предполагает конфигурацию канала, авторизации для доступа, в том числе к упомянутым дата-центрам Администрации президента, куда отправлялись записи. Получается, что сегодня часть техники, настроенная на автоматический доступ к одному из самых засекреченных массивов данных, "возвращена арендодателю". Возможно, я не по тем книгам изучал информационную безопасность, но такое оборудование (речь, естественно, не о мониторах) при списании подлежит либо обработке, которая гарантированно делает невозможным получение даже следов данных, проходивших через него, либо частичному (в некоторых случаях полному) уничтожению. Почему? Потому что нельзя просто взять и отдать технику, на которой была записана важная информация, и быть уверенным в её (информации) сохранности. Логи сеансов, конфигурации доступа, кэш - всё это представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности. И передача собственнику осуществляется лишь после полной проверки соответствующими службами. Иначе никак.
...
скандал создаёт предпосылки для возникновения сомнений со стороны лидеров других государств к безопасности и сохранности данных. Технические специалисты могут их уверять в обратном, мол "вынесли мониторы", но решение о том, говорить либо не говорить с президентом Украины по телефону, видеосвязи, и что обсуждать во время таких разговоров, принимают лидеры государств, которые не являются специалистами в области информационной безопасности. Более того, часть из них склонна лишний раз перестраховаться, особенно, если это касается стран, на которые в той или иной мере имеет влияние Россия.
...

https://uainfo.org/blognews/1559194589- ... -dlya.html
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:37

  19yuriy91 написав:
  Sommer написав:Зеленский вступил в перепалку с журналисткой Прямого
https://news.liga.net/politics/video/zelenskiy-vstupil-v-perepalku-s-jurnalistkoy-pryamogo-video

И очередное "я вам ничего не обещал", кстати.


хотя бы посмотрели и вникли, шоле....
ну шоб куйню не писать


Что не так? Перепалки не было или "я вам ничего не обещал"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:38

  ЛАД написав:
  Puente написав:ЛАД
Ви впевнені , що це не якийсь фейк ? Що це за сайт взагалі ?

Не впевнений.
Сейчас сложно понять, какому сайту можно доверять, тем более на 100%.
Поиск в гугле выводит в основном на росс. сайты.
Но если не нравится начальная ссылка https://vesti-ukr.com/politika/338479-shokirujushchaja-ekspertiza-henprokuratury-za-donbass-otvetit-poroshenko-i-vse-kto-tam-voeval, нашёл ещё такие - http://news24ua.com/ekspertiza-gpu-ustanovila-kto-na-samom-dele-voennyy-prestupnik-i-dolzhen-otvechat-za-konflikt-na, https://www.politnavigator.net/genprokuratura-ukrainy-priznala-nezakonnost-ato.html. Во второй ссылке есть видео с куском (?) выступления Олега Животова.


Вот за что я люблю зефанатов - за искренность.

Вот запостил он ссылки - и сразу видно из каких помоек человек новости черпает. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:27

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:ЛАД
Ви впевнені , що це не якийсь фейк ? Що це за сайт взагалі ?

Не впевнений.
Сейчас сложно понять, какому сайту можно доверять, тем более на 100%.
Поиск в гугле выводит в основном на росс. сайты.
Но если не нравится начальная ссылка https://vesti-ukr.com/politika/338479-shokirujushchaja-ekspertiza-henprokuratury-za-donbass-otvetit-poroshenko-i-vse-kto-tam-voeval, нашёл ещё такие - http://news24ua.com/ekspertiza-gpu-ustanovila-kto-na-samom-dele-voennyy-prestupnik-i-dolzhen-otvechat-za-konflikt-na, https://www.politnavigator.net/genprokuratura-ukrainy-priznala-nezakonnost-ato.html. Во второй ссылке есть видео с куском (?) выступления Олега Животова.


Вот за что я люблю зефанатов - за искренность.

Вот запостил он ссылки - и сразу видно из каких помоек человек новости черпает. :mrgreen:


Так подобные заявления, будь они правдой (что неисключено), твоему кумиру только на руку.

Во-первых, такая версия событий пересичным уже не зайдет (если и зайдет, то спустя долгие годы). А значит Порошенко будет набирать, а не терять очки на подобных обвинениях.

Ну и во-вторых, преследование за спорные политические решения компрометирует абсолютно однозначные и реальные обвинения за воровство.
zРадио
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