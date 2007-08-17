Исчезновение ситуационной комнаты и почему это дело для СБУ

30.05.2019

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Кроме того, система связи предполагает подключение к другим сетям. Это предполагает конфигурацию канала, авторизации для доступа, в том числе к упомянутым дата-центрам Администрации президента, куда отправлялись записи. Получается, что сегодня часть техники, настроенная на автоматический доступ к одному из самых засекреченных массивов данных, "возвращена арендодателю". Возможно, я не по тем книгам изучал информационную безопасность, но такое оборудование (речь, естественно, не о мониторах) при списании подлежит либо обработке, которая гарантированно делает невозможным получение даже следов данных, проходивших через него, либо частичному (в некоторых случаях полному) уничтожению. Почему? Потому что нельзя просто взять и отдать технику, на которой была записана важная информация, и быть уверенным в её (информации) сохранности. Логи сеансов, конфигурации доступа, кэш - всё это представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности. И передача собственнику осуществляется лишь после полной проверки соответствующими службами. Иначе никак.

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скандал создаёт предпосылки для возникновения сомнений со стороны лидеров других государств к безопасности и сохранности данных. Технические специалисты могут их уверять в обратном, мол "вынесли мониторы", но решение о том, говорить либо не говорить с президентом Украины по телефону, видеосвязи, и что обсуждать во время таких разговоров, принимают лидеры государств, которые не являются специалистами в области информационной безопасности. Более того, часть из них склонна лишний раз перестраховаться, особенно, если это касается стран, на которые в той или иной мере имеет влияние Россия.

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