ЛАД написав:
Ситуация неприятная, если правда. Подождём подтверждений из др. источников.
За такі фейки слід банити московитів.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:31
За такі фейки слід банити московитів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:32
Типові антиукраїнські помийні сайти. Брехні там 50%. Може й більше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:39
Только если считать, что отрицательный результат — тоже результат.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:59
Re: Політичні дискусії
Говорят Порошенко мрачнее тучи, ему доложили результаты закрытого соцопроса, который он заказал Рейтингу.
Его переименованный БПП набирает всего 5 процентов, а Голос Вакарчука уже столько же, 5 процентов, с тенденцией вверх.
Додано: Чет 30 тра, 2019 23:05
Зекоманда продолжает откровенничать
Совладелец Квартала 95: Путин - умный, а Порошенко хотел войны
Оказывается Порошенко хотел войны! Наверное это он и напал на Крым и Донбасс!
Ну а тут вообще без комментариев.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 30 тра, 2019 23:12
Скоро БПП будет ассоциироваться у молодежи с коммунизмом)) а что? Тоже старперы, а что такое коммунизм..хез..что-то неинтересное, примерно, как и ПП
Кто плюнет в историю, по тому она выстрелит из ружья...
Идет эпоха хуторянства, когда каждый работник Макдональдса - младоолигарх.
И победить ее сможет только новый Сталин. Потому что только он может управлять миллионами младоолигархов
После изгнания Порошенко наступил конец карты, терра инкогнита. Молодежь так усердно эклектировала, а средневозрастные и заинтересованные так усердно стирали память у молодежи, что достирались
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Зараз переглядають цей форум: Навуходоносор і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|