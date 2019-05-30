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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3032303330343035

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
53
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:31

  ЛАД написав:
  Faceless написав:https://ovision.com.ua/komanda-ze-proletaet-s-vyborami-minyust-ne-xochet-registrirovat-izmeneniya-v-ustave-slugi-naroda/

Правда, очень сомнительный источник, а других статей на аналогичную тему не нашёл

Ситуация неприятная, если правда. Подождём подтверждений из др. источников.

За такі фейки слід банити московитів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:32

  Sommer написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:ЛАД
Ви впевнені , що це не якийсь фейк ? Що це за сайт взагалі ?

Не впевнений.
Сейчас сложно понять, какому сайту можно доверять, тем более на 100%.
Поиск в гугле выводит в основном на росс. сайты.
Но если не нравится начальная ссылка https://vesti-ukr.com/politika/338479-shokirujushchaja-ekspertiza-henprokuratury-za-donbass-otvetit-poroshenko-i-vse-kto-tam-voeval, нашёл ещё такие - http://news24ua.com/ekspertiza-gpu-ustanovila-kto-na-samom-dele-voennyy-prestupnik-i-dolzhen-otvechat-za-konflikt-na, https://www.politnavigator.net/genprokuratura-ukrainy-priznala-nezakonnost-ato.html. Во второй ссылке есть видео с куском (?) выступления Олега Животова.


Вот за что я люблю зефанатов - за искренность.

Вот запостил он ссылки - и сразу видно из каких помоек человек новости черпает. :mrgreen:

Типові антиукраїнські помийні сайти. Брехні там 50%. Може й більше.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:39

  zРадио написав:
  Sommer написав:Вот за что я люблю зефанатов - за искренность.

Вот запостил он ссылки - и сразу видно из каких помоек человек новости черпает. :mrgreen:


Так подобные заявления, будь они правдой (что неисключено), твоему кумиру только на руку.

Во-первых, такая версия событий пересичным уже не зайдет (если и зайдет, то спустя долгие годы). А значит Порошенко будет набирать, а не терять очки на подобных обвинениях.

Ну и во-вторых, преследование за спорные политические решения компрометирует абсолютно однозначные и реальные обвинения за воровство.


Только если считать, что отрицательный результат — тоже результат.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:59

Re: Політичні дискусії

Говорят Порошенко мрачнее тучи, ему доложили результаты закрытого соцопроса, который он заказал Рейтингу.
Его переименованный БПП набирает всего 5 процентов, а Голос Вакарчука уже столько же, 5 процентов, с тенденцией вверх.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:05

Зекоманда продолжает откровенничать
Совладелец Квартала 95: Путин - умный, а Порошенко хотел войны
https://news.liga.net/politics/news/sovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - заявил Шефир.


Оказывается Порошенко хотел войны! Наверное это он и напал на Крым и Донбасс!

Далее он сообщил, что если команда президента Владимира Зеленского захочет, то договорится с Россией.

"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек.


Ну а тут вообще без комментариев.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:12

  freeze написав:Говорят Порошенко мрачнее тучи, ему доложили результаты закрытого соцопроса, который он заказал Рейтингу.
Его переименованный БПП набирает всего 5 процентов, а Голос Вакарчука уже столько же, 5 процентов, с тенденцией вверх.

Скоро БПП будет ассоциироваться у молодежи с коммунизмом)) а что? Тоже старперы, а что такое коммунизм..хез..что-то неинтересное, примерно, как и ПП :mrgreen:
Кто плюнет в историю, по тому она выстрелит из ружья...
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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