Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Говорят Порошенко мрачнее тучи, ему доложили результаты закрытого соцопроса, который он заказал Рейтингу. Его переименованный БПП набирает всего 5 процентов, а Голос Вакарчука уже столько же, 5 процентов, с тенденцией вверх.
"У нас в предвыборной программе написано, что если убрать людей, материально заинтересованных в войне, она закончится. В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", - заявил Шефир.
Оказывается Порошенко хотел войны! Наверное это он и напал на Крым и Донбасс!
Далее он сообщил, что если команда президента Владимира Зеленского захочет, то договорится с Россией.
"Им что, нравится воевать? Вы думаете, Путин - маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек.
Ну а тут вообще без комментариев.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:Говорят Порошенко мрачнее тучи, ему доложили результаты закрытого соцопроса, который он заказал Рейтингу. Его переименованный БПП набирает всего 5 процентов, а Голос Вакарчука уже столько же, 5 процентов, с тенденцией вверх.
Скоро БПП будет ассоциироваться у молодежи с коммунизмом)) а что? Тоже старперы, а что такое коммунизм..хез..что-то неинтересное, примерно, как и ПП Кто плюнет в историю, по тому она выстрелит из ружья...
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну