Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:15

yanyura написав: Как за 22 месяца из полковника милиции стать генерал-полковником армейским?

Попасть на "хлебное" место:

Какиз полковникастать генерал-полковникомПопасть на "хлебное" место:

История знает удивительные примерыВальтер Шелленберг.В середине 30-х годов, закончив задрипанный юрфак в задприпаном Саарбрюкене, идет на службу обер-ефрейтором писарем в полицию.Через неполных четыре года капитан. Как я. Но! Внимание! Начальник контр-разведки 4-го отдела РСХА или гестапо. Да. Замом по контр-разведке у самого старины Мюллера. С Мюллером спорит, адмирала Канариса, Гейдриха и Риббентропа часто вообще посылает нах, по важным вопросам с ним лично советуются Гитлер и Гимлер. Разговаривает с Гитлером фамильярдно (чего в рейхе не далет никто, даже его ближайшие соратники!) на равных и иногда резко с ним спорит. Лично роводит за рубежом ряд боевых разведывательных операций с убийствами, похищениями и т.п. людей.Через неполынх 3 года становится фактическим руководителем 6-го отдела РСХА. По нашему это Служба внешней разведки. И вскоре получает звание генерала. Т.е. в 31 год генерал и руководитель службы внешней разведки страны, у Гитлера!После войны даже не посадили.Умер сам. в 42 года. Цироз. Но не бухал. Шпилил жену своего шефа Гейдриха. Гейдрих с Мюллером как-то бухали с ним и сыпанули ему яда, пообещав противоядие, если Шелленберг расскажет им правду. Он рассказал. Но видимо яд не прошел бесследно. С тех пор болела печень.Если помните, Шелленберга в 17-ти мгновениях весны играл Олег Табаков. Так Табакову написала племянница Шелленберга и поблагодарила за прекрасный и правдивый образ дядюшки. Этот фильм стал семейной реликвией и гордостью семьи Шелленбергов!ЗЫ С чего собственно начал ... Вот такие бывают удивительные карьеры у удивительных людей! И они все в этой удивительной своей карьере проходят важный этап своего капитанства!