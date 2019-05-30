Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Впервые в истории Украины в данном деле, я не знаю, на кого работают эксперты и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, у нас экспертиза, в которой прямо забито в названии и ее вывод забит в сообщении о подозрении Владимиру Михайловичу, фраза есть. Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.
Т который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», – заявил Животов.
Frant написав:Вкладчик1234 Навіщо ви даєте посилання на помийні брехливі антиукраїнські сайти?
Так це ж українські сайти - ні ? Страна.уа - це конкретний ресурс конкретних людей . Причому за ними стоїть досить багато і громадян України , і досить великі гроші . Просто так закривати очі на них не можна - треба хоча б знати , про що вони говорять . Я так інколи дивлюся 112 канал ... А просто відкинути - буде такий результат як у Порошенка ... От кого з відомих реальних ворогів України з громадян України Ви можете назвати - і кого з них посадили ?
«Впервые в истории Украины в данном деле, я не знаю, на кого работают эксперты и прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, у нас экспертиза, в которой прямо забито в названии и ее вывод забит в сообщении о подозрении Владимиру Михайловичу, фраза есть. Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии.
Т который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО», – заявил Животов.
А модератори тут є? Чому не банять московитських пропагандистів за антиукраїнську фейкову агітацію?
1.
Чому не банять московитських пропагандистів за антиукраїнську фейкову агітацію?
С возвращением, 1937-й 2.0!
2. Статья времен президенства Порошенко:
1 августа, 2017 Полковник СБУ Животов: Сменится власть, и министров обороны, начальников Генштаба привлекут к уголовной ответственности за незаконное использование армии в АТО ... А у нас официально, на законодательном уровне, нет ни врага, ни агрессора, а армию нельзя задействовать в АТО.
– Секундочку, 5 июня 2014 года Верховная Рада разрешила армии действовать внутри страны.
– Правильно. Но! Изменения в закон внесли, разрешив участие армии в АТО, а Конституцию не изменили! А ведь в Основном законе государства четко написано, что нельзя принимать законы, противоречащие Конституции.
Мы или живем по закону, или нет. Другого не дано. А представьте: сменится власть и тут же начнет командиров частей, министров обороны, начальников Генштаба привлекать к уголовной ответственности. Почему? Потому что они нарушили Конституцию и незаконно использовали армию во время АТО.
Украинское общество убеждено, что именно по вине руководства АТО случились Иловайская трагедия и другие наши поражения в период 2014–2015 годов. Но мало кто обращает внимание на принципиально важную вещь: руководство государства и парламент официально в юридической плоскости не заявили о российской агрессии против Украины. И как тогда можно обвинять генералов и офицеров за эти поражения, если они не имели настоящих полномочий для отражения нападения внешнего врага? Не имели потому, что на силы АТО по законодательству не возложена обязанность отражать внешнюю агрессию. ...
yanyura На 2 юристів-завжди три думки Чому Ви переживаєте за те що було 4 роки тому ( воно вже було і його не змінити) і не переживаєте що може статись завтра? а - партія слуга народу не може юридично чисто піти на вибори , бо дурники спочатку голову партії призначили Держслужбовцем-після чого він втратив право підписувати будь-які партійні документи , а без його підписів не можливо навіть наступника обрати б - з точки зору 50% українських юристів -указ про розпуск парламенту не конституційний в - з точки зору 50% українських юристів -людина яка не пройшла люстрацію не може очолювати АП і так далі і томуу подібне...
Тому в мене порада до симпатиків Зеленського Може спочатку в себе хоч щось зробите , щоб виконати свої ж обіцянки , а вже потім почнете ломати те що зроблено до Вас? Особливо у випадках коли там змінити нічого не можна.Від того як будуть признані військові дії в 2014 - у вас економіка чи политика не покращиться.. Тому Заткніть рот Бєні з його дефолтом Поясніть Данилюку що таке сервер і де його робоче місце
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Зе- і його команда розбираються в чиновницьких справах і документообороті, як свиня в апельсинах:
"Отметим, что президент Владимир Зеленский своим указом №316/2019 назначил Ивана Баканова первым замглавы СБУ 22 мая. А съезд “Слуги народа”, на котором новым главой партии был избран Дмитрий Разумков, состоялся через пять дней - 27 мая. То есть возникла коллизия - первый замглавы СБУ до сих пор является официальным лидером политической силы, что вступает в противоречие с действующим законодательством. “Более того, в Минюсте настаивают на полном регистрационном цикле, который займет не менее месяца - с полной проверкой документов и, возможно, запросами на территориальные объединения “Слуги народа”, - сказал источник KV.
Это означает, что минимум 15 областных организаций будут должны предоставить Минюсту протоколы своих региональных съездов о делегировании людей на всепартийный съезд - с именными списками участников областных съездов. “Проходили ли такие съезды в областях - вопрос риторический. Откуда у Минюста может возникнуть сомнение: а был ли на самом деле съезд “Слуги народа” 27 мая или это было очередное шоу?”, - отметил источник KV.
Даже если Минюст поменяет свое мнение и запустит внесение изменений в устав “Слуги народа”, то это займет не менее двух недель.
“До 8 июня, на который анонсирован съезд партии по выдвижению кандидатов в депутаты на мажоритарных округах и утверждение списка, Минюст все равно не успеет"
yanyura написав:Как за 22 месяца из полковника милиции стать генерал-полковником армейским? Попасть на "хлебное" место:
История знает удивительные примеры Вальтер Шелленберг. В середине 30-х годов, закончив задрипанный юрфак в задприпаном Саарбрюкене, идет на службу обер-ефрейтором писарем в полицию. Через неполных четыре года капитан. Как я. Но! Внимание! Начальник контр-разведки 4-го отдела РСХА или гестапо. Да. Замом по контр-разведке у самого старины Мюллера. С Мюллером спорит, адмирала Канариса, Гейдриха и Риббентропа часто вообще посылает нах, по важным вопросам с ним лично советуются Гитлер и Гимлер. Разговаривает с Гитлером фамильярдно (чего в рейхе не далет никто, даже его ближайшие соратники!) на равных и иногда резко с ним спорит. Лично роводит за рубежом ряд боевых разведывательных операций с убийствами, похищениями и т.п. людей. Через неполынх 3 года становится фактическим руководителем 6-го отдела РСХА. По нашему это Служба внешней разведки. И вскоре получает звание генерала. Т.е. в 31 год генерал и руководитель службы внешней разведки страны, у Гитлера! После войны даже не посадили. Умер сам. в 42 года. Цироз. Но не бухал. Шпилил жену своего шефа Гейдриха. Гейдрих с Мюллером как-то бухали с ним и сыпанули ему яда, пообещав противоядие, если Шелленберг расскажет им правду. Он рассказал. Но видимо яд не прошел бесследно. С тех пор болела печень. Если помните, Шелленберга в 17-ти мгновениях весны играл Олег Табаков. Так Табакову написала племянница Шелленберга и поблагодарила за прекрасный и правдивый образ дядюшки. Этот фильм стал семейной реликвией и гордостью семьи Шелленбергов! ЗЫ С чего собственно начал ... Вот такие бывают удивительные карьеры у удивительных людей! И они все в этой удивительной своей карьере проходят важный этап своего капитанства!
Для московитських троллів - рекомендую уважно читати:
"[b]После интервью Шефира осталось только послушать, что скажет Юзик из квартала.[/b] Ведь у депутата тоже должна быть своя позиция. И про закон о языках. И особенно о войне и мире. Про монетарную политику, так и быть, можно не ждать.
Конечно же, это кровь из глаз. Особенно в части про войну, которую можно завершить. Договорившись с Путиным. Судя по всему, на его условиях. Что совершенно не смущает Шефира.
Война идет не потому, что она выгодна украинской власти. Войну ведет Украина не потому, что власть на ней зарабатывает. Войну ведет Украина потому, что борется за свой суверенитет. И завершить войну нельзя, убрав кого-то во власти, кто занимался коррупцией.
Завершить войну с Путиным можно лишь отказавшись от борьбы за свой суверенитет. И это нам предлагает брат-Шефир? Из разряда сядем и договоримся с Путиным, чтобы мы наконец могли свои мультики продавать в Россию? Его мотивация ясна. Но это мотивация дельца, а не государственного деятеля. А какая мотивация у президента, который собирается вернуться у мультикам через 5 лет?"
"Співавтор виборчої програми президента Б.Шефір виступив за скасування Закону про мову, квот і підтримки українського кіно. Думаю, це і є реальні плани Зеленського в гуманітарній політиці. Якщо так, то це реалізація путінської програми боротьби з усім українським. І шлях Януковича", - зазначив Кириленко