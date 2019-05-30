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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3034303530363037

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
53
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:33

феодализм рулит

Уляна Супрун
14 ч. ·
.......
В українській медицині не повинно залишитись “телефонного права” — коли без контакту впливових знайомих тобі залишається сподіватися на чудо, а не отримувати гарантовані державою медичні послуги.

Сьогодні законопроект, який залишає Феофанію та медичні заклади Академії медичних наук для “своїх”, отримав позитивний висновок на економічному комітеті за особистого сприяння його голови першого віце-прем‘єра Степан Кубів. Наша команда голосувала проти, бо ми захищаємо право українців на єдиний медичний простір.

Коротко нагадаю у чому справа:

▪ Ми розповіли про співпрацю зі створення єдиного медичного простору, яка триває в рамках підготовки програми медичних гарантій. Всі відомчі медзаклади, як лікарні для залізничників, чорнобильців чи держслужбовців, мають стати відкритими для всіх громадян і працювати за однаковими правилами. http://bit.ly/2UkSAHP

▪ Народні депутати блискавично відреагували і створили у відповідь законопроект. Він має на меті зробити такі заклади як Феофанія недосяжними для трансформації системи охорони здоров’я та не переводити їх на принцип “гроші ходять за пацієнтом”. http://bit.ly/2Xn5E1T

Ініціатори законопроекту хочуть, аби такі заклади як Феофанія надалі існували як окремий острів, куди потрапити можуть тільки обрані і мають окреме фінансування на сотні мільйонів гривень платників податків.

Через сьогоднішній позитивний висновок цьому скандальному законопроекту відкрита дорога на бюджетний комітет ВРУ. Схоже, його хочуть встигнути просунути до сесійної зали до парламентських виборів.
......
https://www.facebook.com/ulanasuprun/ph ... &__tn__=-R

то же зе виноват...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:02

Китайцы обратились к президенту Зеленскому за защитой от рейдера Фукса, а также от ГПУ и СБУ


ООО «Восход Солар» — дочерняя компания Китайской Национальной Группы Корпораций по строительным материалам — просит президента Украины защитить их от рейдерства.

Об этом компания сообщает в своем открытом письме на имя президента.

Так, компания просит Главу государства о помощи в защите их активов от рейдеров, а именно – солнечной электростанции мощностью в 53 МВт в Николаевской области.

Представители китайской компании утверждают, что на их активы незаконно претендует Павел Фукс – украинский предприниматель, который известен в СМИ скупкой долгов предприятий по всей Украине.

Они также сообщают, что бизнесмен Фукс, имея связи в украинских судах и силовых органах в виде Генеральной Прокуратуры и СБУ, влияет на прозрачность судебных разбирательств между китайской ООО «Восход Солар» и ООО «ФК Веста», которую СМИ связывают с олигархом Фуксом.

Китайский инвестор сообщает Президенту Украины, что своими решениями Глава Прокуратуры Юрий Луценко и один из руководителей СБУ генерал-полковник Демчина назначили десятки следователей и прокуроров для обслуживания частных интересов ООО «ФК Веста», предпринимая незаконные попытки остановить работу предприятия.

Параллельно с этими действиями, согласно текста открытого письма, Юго-Западный хозяйственный апелляционный суд практически без рассмотрения отклонил апелляцию «Восход Солар», а после – вынес выгодное Фуксу решение, проведя в зале для совещаний менее двух минут что, по их мнению, говорит о заранее подготовленном тексте и явном признаке коррупции.

Вывод, сделанный одним из крупнейших инвесторов в Украине, оказался неутешительным – как считает китайская сторона, судебная реформа под управлением Грановского-Порошенко оказалась неэффективной, а судебные и силовые органы продолжают обслуживать интересы отдельных лиц, что может оказать огромное влияние на инвестиционную привлекательность государства Украина.

Также они рассчитывают на активное участие Президента в данном разбирательстве.

CNBM — государственная китайская корпорация, которая в списке журнала Forbes Fortune 500 заняла 243 место с годовым доходом более чем $31,71 млрд. Владеет 10-ью солнечными электростанциями в Украине, общей мощностью в 267 МВт.

https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/590737.htmlЗображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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