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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3037303830393040> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 165 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 54 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 14 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 32% 53 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 165 Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:47 Волгарь написав: ..............

Уж извините, сами все-САМИ, собственными руками, безо всякой РФ, сдали в металлом промышленность, вырезали скот, разъехались по европам и россиям, вымерли (всего за 3 месяца этого года естественная убыль населения составила 83 тыс. человек - почти 1% в год, едва ли не самый высокий показатель в мире), а главное, создали экономику почти полностью зависимую от импорта - в розничной торговле импорта 47%, в торговле продуктам -20, непродовольственными товарами -66.

Напостили 3 000 страниц -ЗЕ/Петро Алексеевич, и ни слова о том, КУДА И ПОЧЕМУ КАТИТСЯ СТРАНА. Да кто бы не был - пока ее граждане не возьмутся за ее реальные проблемы (деиндустриализация/депопуляция/национальное единство), простите, все так и останется ПУСТОЙ ГОВОРИЛЬНЕЙ. ..............Уж извините, сами все-САМИ, собственными руками, безо всякой РФ, сдали в металлом промышленность, вырезали скот, разъехались по европам и россиям, вымерли (всего за 3 месяца этого года естественная убыль населения составила 83 тыс. человек - почти 1% в год, едва ли не самый высокий показатель в мире), а главное, создали экономику почти полностью зависимую от импорта - в розничной торговле импорта 47%, в торговле продуктам -20, непродовольственными товарами -66.

К сожалению, россиянин написал лучше и правильнее, чем наши "патриоты".

Тут некоторые пытались перевести разговор на действительно важные для страны проблемы.

Но эти попытки тонули в потоке дерьма, кот. обливали Зе, в убогих попытках доказать, что ситуационная комната Президента Украины может быть чьей-то личной собственностью и бесследно исчезать при смене хозяина, обсуждении других, столь же "сложных" и принципиально важных для будущего Украины вопросов, лишь бы доказать "богопосланность" По. Либо блокировались модерами как "провокационные" или кого-то/что-то "возбуждающие".

Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.

Но нет. Ещё до инаугурации начались выискивания "ошибок" (ещё даже не сделанных) Зе и приписывание ему грехов (или заслуг?) предыдущей власти (например, энергореформы - вместо её обсуждения).

Причём, как обычно, этим отличаются "патриоты", кот. забалтывают обсуждение действительно существующих и важных проблем Украины обсуждением вопросов о назначении какой-нибудь "уборщицы" в АП.

Спасибо Вам, господа "патриоты!

По-видимому, вы все собираетесь стать "североамериканскими украинцами" и сейчас зарабатываете на это.

Ни пуха, ни пера! К сожалению,написал лучше и правильнее, чем наши "патриоты".Тут некоторые пытались перевести разговор на действительно важные для страны проблемы.Но эти попытки тонули в потоке дерьма, кот. обливали Зе, в убогих попытках доказать, что ситуационная комната Президента Украины может быть чьей-то личной собственностью и бесследно исчезать при смене хозяина, обсуждении других, столь же "сложных" и принципиально важных для будущего Украины вопросов, лишь бы доказать "богопосланность" По. Либо блокировались модерами как "провокационные" или кого-то/что-то "возбуждающие".Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.Но нет. Ещёначались выискивания "ошибок" (ещё даже не сделанных) Зе и приписывание ему грехов (или заслуг?) предыдущей власти (например, энергореформы - вместо её обсуждения).Причём, как обычно, этим отличаются "патриоты", кот. забалтывают обсуждение действительно существующих и важных проблем Украины обсуждением вопросов о назначении какой-нибудь "уборщицы" в АП.Спасибо Вам, господа "патриоты!По-видимому, вы все собираетесь стать "североамериканскими украинцами" и сейчас зарабатываете на это.Ни пуха, ни пера!

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13263 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4216 раз. Подякували: 3860 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 17:58 ruvex написав: Забыли упомянуть и поблагодарить форумчан силой воли, терпением и потерей времени оных, создается постоянный щит аргументации через который не пробивается и вязнет вся та бесконечна чернуха, которая так нежелательна созерцанию многих глаз избалованных информативной профильностью. Забыли упомянуть и поблагодарить форумчан силой воли, терпением и потерей времени оных, создается постоянный щит аргументации через который не пробивается и вязнет вся та бесконечна чернуха, которая так нежелательна созерцанию многих глаз избалованных информативной профильностью.

"Бедненький" (с) "Формула любви" "Бедненький" (с) "Формула любви" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2595 З нами з: 31.08.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:08 freeze написав: Faceless написав: https://ovision.com.ua/komanda-ze-proletaet-s-vyborami-minyust-ne-xochet-registrirovat-izmeneniya-v-ustave-slugi-naroda/



Правда, очень сомнительный источник, а других статей на аналогичную тему не нашёл https://ovision.com.ua/komanda-ze-proletaet-s-vyborami-minyust-ne-xochet-registrirovat-izmeneniya-v-ustave-slugi-naroda/Правда, очень сомнительный источник, а других статей на аналогичную тему не нашёл



Министерство юстиции зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа" – Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, который временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины.



Сервис "Опендатабот" (сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов – ред.) содержит данные, согласно которым соответствующая смена руководства партии "Слуга народа" произошла 30 мая.





Похоже ИО главы СБУ позвонил в минюст и спросил - нет ли сложностей с регистрацией Слуги народа, нет ли у вас проблем, как вообще дела. Министерство юстиции зарегистрировало смену главы партии "Слуга народа" – Дмитрий Разумков вместо Ивана Баканова, который временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины.Сервис "Опендатабот" (сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов – ред.) содержит данные, согласно которым соответствующая смена руководства партии "Слуга народа" произошла 30 мая.Похоже ИО главы СБУ позвонил в минюст и спросил - нет ли сложностей с регистрацией Слуги народа, нет ли у вас проблем, как вообще дела.



Да не может быть. Телефонное право и нарушения закона задним числом? Нет-нет, новый президент не может себе позволить такого!

Это же не Порошенко, его ведь выбирали, чтобы все было хорошо и правильно! Да не может быть. Телефонное право и нарушения закона задним числом? Нет-нет, новый президент не может себе позволить такого!Это же не Порошенко, его ведь выбирали, чтобы все было хорошо и правильно! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4029 З нами з: 07.04.17 Подякував: 412 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:26 Re: Політичні дискусії

1) Съезда партии "Слуга народа" не было. Была пресс-конференция, где Разумков сообщил, что он теперь глава партии. Всё, как обычно, на закон положен огромный прибор. Пацаны даже не удосужились сделать вид, что всё по закону. ТОП-3 адвокатуры.

2) По энергорынку. Позаседали, спихнули всё на правительство. Предложений никаких нет.

3) И самое интересное. Из стенограммы

Парубій А.В.:

- Цей з'ясований момент. І з цього моменту ми переходимо до консультацій. Ви сказали свою позицію і я вважаю, що це неправильно, коли до голови фракції застосовується сила, я вважаю це неприйнятним за будь-яких обставин і будь-яких умов. Скажімо ніколи, наголошую ніколи у Комітеті Верховної Ради такого бути не могло. І не то що не було, бути не могло.

Я продовжую свою думку і я вважаю, що завершу свою думку. Я вважаю, що політична доцільність це важливий момент, він застосовувався дуже часто і в нашій історії сто років тому, коли прийшли більшовики, і він застосовувався і протягом триста років, але закон, є ключовий момент для прийняття цих рішень.

І коли гарант Конституції в перший день може чинити дії, які порушують Конституцію, це може мати дуже погані наслідки для держави в цілому.

Я, пане Володимире, чи Вам говорили про те, що має бути повага до інституції, має бути повага до закону і це, мені здається, очевидна річ, бо на червоне світло треба стояти, а на зелене треба їхати, тому що так зазначено в законі, тому що не можна робити дій антизаконних, бо це неправильно, воно породжує дуже багато прецедентів.

Я це усвідомлюю, що з моменту, коли буде підписаний Ваш Указ, фактично вибори є неминучими і повірте тоді ніхто не боїться, ні хто не боїться виборів. Ми чесно йшли, кожен по-своєму, мені не соромно за жоден день своєї роботи. І я знаю, що ніякий судовий позов не може їх зупинити. Бо судовий позов може бути поданий, але він буде розглянутий судом по суті вже тоді, коли буде сформована нова Верховна Рада України. І тому я цілковито усвідомлюю, що Ваш Указ може бути підписаний, але я питаюсь Вас: "Пане Президенте, на підставі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск Верховної Ради України? На основі чого Ви зробили публічну заяву про те, що Ви розпускаєте Верховну Раду України?"



Зеленський В.О.:

- Дуже Вам дякую!

Итак, "Ітоги подвєдьом".1) Съезда партии "Слуга народа" не было. Была пресс-конференция, где Разумков сообщил, что он теперь глава партии. Всё, как обычно, на закон положен огромный прибор. Пацаны даже не удосужились сделать вид, что всё по закону. ТОП-3 адвокатуры.2) По энергорынку. Позаседали, спихнули всё на правительство. Предложений никаких нет.3) И самое интересное. Из стенограммы "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2595 З нами з: 31.08.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:30 ЛАД написав: К сожалению, россиянин написал лучше и правильнее, чем наши "патриоты".

Тут некоторые пытались перевести разговор на действительно важные для страны проблемы.

Но эти попытки тонули в потоке дерьма, кот. обливали Зе, в убогих попытках доказать, что ситуационная комната Президента Украины может быть чьей-то личной собственностью и бесследно исчезать при смене хозяина, обсуждении других, столь же "сложных" и принципиально важных для будущего Украины вопросов, лишь бы доказать "богопосланность" По. К сожалению,написал лучше и правильнее, чем наши "патриоты".Тут некоторые пытались перевести разговор на действительно важные для страны проблемы.Но эти попытки тонули в потоке дерьма, кот. обливали Зе, в убогих попытках доказать, что ситуационная комната Президента Украины может быть чьей-то личной собственностью и бесследно исчезать при смене хозяина, обсуждении других, столь же "сложных" и принципиально важных для будущего Украины вопросов, лишь бы доказать "богопосланность" По.

При этом, вы говорите, что вы не зе!фил. И не за Россию.

Но говорите одно, а делаете другое.

например, фейки постите про незаконное использование ВСУ на Донбассе. При этом пишите "я привел юридический документ". А привели только слова, адвоката, бывшего сотрудника СБУ. Который всё тоже самое сообщает который год.

Это, как про то, что окружение Порошенко с 2014 года, каждый год сбегает из Украины. Так понятнее ? При этом, вы говорите, что вы не зе!фил. И не за Россию.Но говорите одно, а делаете другое.например, фейки постите про незаконное использование ВСУ на Донбассе. При этом пишите "я привел юридический документ". А привели только слова, адвоката, бывшего сотрудника СБУ. Который всё тоже самое сообщает который год.Это, как про то, что окружение Порошенко с 2014 года, каждый год сбегает из Украины. Так понятнее ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2595 З нами з: 31.08.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:44 ЛАД написав: Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины. Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.

А що тут обговорювати?

Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека. А що тут обговорювати?Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека. andrijk777

Повідомлень: 1489 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:31 pesikot написав: 3) И самое интересное. Из стенограммы

Парубій А.В.:

І тому я цілковито усвідомлюю, що Ваш Указ може бути підписаний, але я питаюсь Вас: "Пане Президенте, на підставі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск Верховної Ради України? На основі чого Ви зробили публічну заяву про те, що Ви розпускаєте Верховну Раду України?"



Зеленський В.О.:

- Дуже Вам дякую!

3) И самое интересное. Из стенограммы



Просто не было у него рядом никого, кто смог бы подсказать ответы на эти вопросы. Хоть как-то ответил же, не проблеял что-то невнятное? Ну вот и все, шах и мат, порохоботы. Просто не было у него рядом никого, кто смог бы подсказать ответы на эти вопросы. Хоть как-то ответил же, не проблеял что-то невнятное? Ну вот и все, шах и мат, порохоботы. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4029 З нами з: 07.04.17 Подякував: 412 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:36 Re: Політичні дискусії Sommer написав: Слушайте, ребятки-зефилятки, у вас так все плохо, что вы даже шарику готовы поверить? Слушайте, ребятки-зефилятки, у вас так все плохо, что вы даже шарику готовы поверить?



То есть к тому что говорит Пашинский претензий нет ?

Послица - ослица, Луценко - гомик, Найем - г

Общая культура порохоботов)))

Напомнило их пассажи на этой ветке. То есть к тому что говорит Пашинский претензий нет ?Послица - ослица, Луценко - гомик, Найем - гОбщая культура порохоботов)))Напомнило их пассажи на этой ветке. freeze 4 Повідомлень: 11646 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3571 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:18 ЛАД написав: Frant

1. До потери Донбасса такие умники как Вы регулярно доказывали, что Донбасс убыточен и является "тягарем" для Украины. 1. До потери Донбасса такие умники как Вы регулярно доказывали, что Донбасс убыточен и является "тягарем" для Украины. А такі натягувачі сов на глобус як ви - так і не навчились розрізняти поняття ВВП-дотаційність...

1 Так Донбас створював 16% ВВП України -приблизно 160 млрд грн

2 При цьому Донбас споживав на себе - приблизно 200 млрд грн

3 От і виходить

а - країна втратила ВВП

б- при цьому Донбас був дотаційним

3 Тільки три субєкти господарювання(Харківська,Полтавська, м Київ)- були донорами

Ще Львівська виходила в нулик

Всі інші споживачами

Правильно це було - чи ні , це інше питання,яке до речі взялись вирішувати так звані помаранчеві сили в тому числі і Порошенко-Гройсман, шляхом проведення децентралізації...

Надіюсь що при всій своїй тупості , сьогоднішній команді вистарчить клепки продовжувати політику децентралізації(фінансової) ЛАД написав: 2. Хотите доказать, что ВВП Украины до потери территорий был выше, чем у УССР?

Боюсь, что это Вам при всём желании не удастся. 2. Хотите доказать, что ВВП Украины до потери территорий был выше, чем у УССР?Боюсь, что это Вам при всём желании не удастся. Тут головне правильно поставити питання

Якщо рахувати ВВП разом з гарматами і танками і допомогою країнам розвиваючогося соціалізму - то сьогоднішнє менше

Якщо по споживчим товарам для населення- то сьогоднішнє більше. А такі натягувачі сов на глобус як ви - так і не навчились розрізняти поняття ВВП-дотаційність...1 Так Донбас створював 16% ВВП України -приблизно 160 млрд грн2 При цьому Донбас споживав на себе - приблизно 200 млрд грн3 От і виходитьа - країна втратила ВВПб- при цьому Донбас був дотаційним3 Тільки три субєкти господарювання(Харківська,Полтавська, м Київ)- були донорамиЩе Львівська виходила в нуликВсі інші споживачамиПравильно це було - чи ні , це інше питання,яке до речі взялись вирішувати так звані помаранчеві сили в тому числі і Порошенко-Гройсман, шляхом проведення децентралізації...Надіюсь що при всій своїй тупості , сьогоднішній команді вистарчить клепки продовжувати політику децентралізації(фінансової)Тут головне правильно поставити питанняЯкщо рахувати ВВП разом з гарматами і танками і допомогою країнам розвиваючогося соціалізму - то сьогоднішнє меншеЯкщо по споживчим товарам для населення- то сьогоднішнє більше. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20933 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:19 andrijk777 написав: ЛАД написав: Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины. Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.

А що тут обговорювати?

Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека. А що тут обговорювати?Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека.

Действительно, обговаривать нечего.

Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых и был превосходных последователем своего предшественника, а заодно и всех апологетов деструктивного течения. Действительно, обговаривать нечего.Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых и был превосходных последователем своего предшественника, а заодно и всех апологетов деструктивного течения. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8205 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3037303830393040> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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