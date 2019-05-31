Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:28
freeze написав: Sommer написав:
Слушайте, ребятки-зефилятки, у вас так все плохо, что вы даже шарику готовы поверить?
То есть к тому что говорит Пашинский претензий нет ?
Послица - ослица, Луценко - гомик, Найем - г
Общая культура порохоботов)))
Напомнило их пассажи на этой ветке.
А что ролик Пашинского? Или шарика?
Потому что я прекрасно помню, как из ролика с Пашинским сделали рашкинское пугало "Пашинского задержали на майдане со снайперской винтовкой"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:29
ruvex написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.
А що тут обговорювати?
Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека.
Действительно, обговаривать нечего.
Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых
Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:29
во шо зе вытворяет
В ході випробування десантно-штурмових катерів проекту 58503 шифр «Кентавр-ЛК» було виявлено невідповідність максимальної швидкості до заявлених технічними характеристиками показників
Про це повідомляє Український мілітарний портал
Окрім того було виявлено низку інших невідповідностей, які вже були виправлені
виробником – підприємством “Кузня на Рибальському”
.
https://mil.in.ua/vyprobuvannya-kentavr ... _Pj6TkbbAk
развалит и страну и армию
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:32
pesikot написав: ruvex написав:
Забыли упомянуть и поблагодарить форумчан силой воли, терпением и потерей времени оных, создается постоянный щит аргументации через который не пробивается и вязнет вся та бесконечна чернуха, которая так нежелательна созерцанию многих глаз избалованных информативной профильностью.
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Спешу разочаровать. С некоторых пор перестал изводить себя вопросом, чем набита черепная коробка обитателя ботоферм.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:03
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Слушайте, ребятки-зефилятки, у вас так все плохо, что вы даже шарику готовы поверить?
То есть к тому что говорит Пашинский претензий нет ?
Послица - ослица, Луценко - гомик, Найем - г
Общая культура порохоботов)))
Напомнило их пассажи на этой ветке.
А что ролик Пашинского? Или шарика?
Потому что я прекрасно помню, как из ролика с Пашинским сделали рашкинское пугало "Пашинского задержали на майдане со снайперской винтовкой"
Какая разница чей ролик, можете запись разговора Пашинского послушать на других сайтах или ютубканалах. Шарий был не первый.
А что уже Пашинского не задерживали со снайперской винтовкой на майдане ? Сам Пашинский это не отрицает.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:07
Sommer написав: ruvex написав:
Действительно, обговаривать нечего.
Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых
Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?
Квест оказался трудным? Изучай.
В октябре 2000-го года новое политическое объединение получило название Партия регионального возрождения Трудовая солидарность Украины. Возглавил ее триумвират сопредседателей - Владимир Рыбак, Валентин Ландик и
Петр Порошенко. В президиум партии вошли Николай Азаров, Ефим Звягильский, Леонид Черновецкий. https://file.liga.net/parties/partiya_regionov
Партія регіонів:
Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко,
Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
В 2001 году
Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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