Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ruvex написав:Забыли упомянуть и поблагодарить форумчан силой воли, терпением и потерей времени оных, создается постоянный щит аргументации через который не пробивается и вязнет вся та бесконечна чернуха, которая так нежелательна созерцанию многих глаз избалованных информативной профильностью.
"Бедненький" (с) "Формула любви"
Спешу разочаровать. С некоторых пор перестал изводить себя вопросом, чем набита черепная коробка обитателя ботоферм.
ruvex написав:Действительно, обговаривать нечего. Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых
Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?
Квест оказался трудным? Изучай.
В октябре 2000-го года новое политическое объединение получило название Партия регионального возрождения Трудовая солидарность Украины. Возглавил ее триумвират сопредседателей - Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко. В президиум партии вошли Николай Азаров, Ефим Звягильский, Леонид Черновецкий.