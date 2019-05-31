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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3037303830393040

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
14
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
32%
53
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:28

  freeze написав:
Sommer написав:Слушайте, ребятки-зефилятки, у вас так все плохо, что вы даже шарику готовы поверить? :mrgreen:


То есть к тому что говорит Пашинский претензий нет ?
Послица - ослица, Луценко - гомик, Найем - г
Общая культура порохоботов)))
Напомнило их пассажи на этой ветке.


А что ролик Пашинского? Или шарика?

Потому что я прекрасно помню, как из ролика с Пашинским сделали рашкинское пугало "Пашинского задержали на майдане со снайперской винтовкой"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:29

  ruvex написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.

А що тут обговорювати?
Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека.

Действительно, обговаривать нечего.
Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых


Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:29

во шо зе вытворяет :evil:

В ході випробування десантно-штурмових катерів проекту 58503 шифр «Кентавр-ЛК» було виявлено невідповідність максимальної швидкості до заявлених технічними характеристиками показників

Про це повідомляє Український мілітарний портал

Окрім того було виявлено низку інших невідповідностей, які вже були виправлені виробником – підприємством “Кузня на Рибальському”.

https://mil.in.ua/vyprobuvannya-kentavr ... _Pj6TkbbAk

развалит и страну и армию :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 20:32

  pesikot написав:
  ruvex написав:Забыли упомянуть и поблагодарить форумчан силой воли, терпением и потерей времени оных, создается постоянный щит аргументации через который не пробивается и вязнет вся та бесконечна чернуха, которая так нежелательна созерцанию многих глаз избалованных информативной профильностью.

"Бедненький" (с) "Формула любви"

Спешу разочаровать. С некоторых пор перестал изводить себя вопросом, чем набита черепная коробка обитателя ботоферм.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:03

Re: Політичні дискусії

Sommer написав:
  freeze написав:
Sommer написав:Слушайте, ребятки-зефилятки, у вас так все плохо, что вы даже шарику готовы поверить? :mrgreen:


То есть к тому что говорит Пашинский претензий нет ?
Послица - ослица, Луценко - гомик, Найем - г
Общая культура порохоботов)))
Напомнило их пассажи на этой ветке.


А что ролик Пашинского? Или шарика?

Потому что я прекрасно помню, как из ролика с Пашинским сделали рашкинское пугало "Пашинского задержали на майдане со снайперской винтовкой"


Какая разница чей ролик, можете запись разговора Пашинского послушать на других сайтах или ютубканалах. Шарий был не первый.

А что уже Пашинского не задерживали со снайперской винтовкой на майдане ? Сам Пашинский это не отрицает.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:07

  Sommer написав:
  ruvex написав:Действительно, обговаривать нечего.
Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых

Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?

Квест оказался трудным? Изучай.
В октябре 2000-го года новое политическое объединение получило название Партия регионального возрождения Трудовая солидарность Украины. Возглавил ее триумвират сопредседателей - Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко. В президиум партии вошли Николай Азаров, Ефим Звягильский, Леонид Черновецкий.

https://file.liga.net/parties/partiya_regionov
Партія регіонів:
Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
В 2001 году Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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