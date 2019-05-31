Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным! Вы сами этого захотели!
Справжній москаль у всій красі-ти його за СВІЙ стіл , а він на нього з ногами -ти йому попередження-а він з погрозами.... Обговорення дій модераторів=бан А пряма погроза модераторам?-як на мене це віночок на могилку-та й то замало....
Я за своим столом! Ноги с него убери ты. А модераторы, сами же нарушающие правила форума - это всего лишь люди, плохо выполняющие свою работу. Ты ж строишь из себя бизнесмена - тебе ли не понимать, что такое людской фактор
Бачу москалик не розуміє... 1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись до тих в кого ти в гостях - відносяться а - власники ресурсу б - працівники ресурсу... Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників? 2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді. 3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе? Я чомусь переконаний Або ти під них або геть...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ruvex написав:Действительно, обговаривать нечего. Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых
Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?
Квест оказался трудным? Изучай.
В октябре 2000-го года новое политическое объединение получило название Партия регионального возрождения Трудовая солидарность Украины. Возглавил ее триумвират сопредседателей - Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко. В президиум партии вошли Николай Азаров, Ефим Звягильский, Леонид Черновецкий.
В марте 2001 года на внеочередном съезде партия изменила название на нынешнее - Партия регионов ... А в декабре 2001 года Петр Порошенко с единомышленниками покинул ряды "регионалов" и вошел в избирательный блок Виктора Ющенко Наша Украина.
Т.е. его партию (вместе с другими партиями) поглотила более крупная и после очередной перетруски он оттуда ушел.
Можно ли это назвать "созданием партии"? Ну если очень постараться, то получится и сову на глобус натянуть.
ruvex написав:
В 2001 году Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов
budivelnik написав:1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись до тих в кого ти в гостях - відносяться а - власники ресурсу б - працівники ресурсу... Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників? 2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді. 3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе? Я чомусь переконаний Або ти під них або геть...
1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник.
2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай.
А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой
budivelnik написав:1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись до тих в кого ти в гостях - відносяться а - власники ресурсу б - працівники ресурсу... Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників? 2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді. 3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе? Я чомусь переконаний Або ти під них або геть...
1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник.
Ти такий самий далекий від бізнесу-як я з своїми 100 кг і нульовою розтяжкою - від балету... 1 Жоден бізнес не ставить собі за мету задовільнити всіх за будь-яку ціну 2 Кожен бізнес проводить сегментацію і відсікає тих хто йому не подобається-різними методами а - вишибала(фейсконтроль по модному) на вході б - цінова політика в - ігнорування не бажаних
zРадио написав:2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай. А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой
Не мені звичайно - бо я такий самий гість тут як і ти.. Але точно не шарію.. І точно ,якщо ти і твоя поведінка не сподобається модераторам - то ти зникнеш.. Тому ще раз для свиней Якщо тебе запросили в гості-виконуй правила тих ,хто запрошує,а не пробуй навязувати свої... Якщо правила тих хто тебе запросив , тобі не підходять - в тебе повне право не прийти... і все ,більше ніяких прав по відношенню до площадки.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
все, что ты пишешь, актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения. Я не знаю - может и одного. А может мои аргументы сочтут убедительными. Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов! Вот и переспрошу!
Писать более половины комментариев под удаление, не нарушая при этом правил форума, больше не в кайф - достало!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 31 тра, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
Ссылка на рашапедию... впрочем чего еще от зекоманды ожидать.
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.