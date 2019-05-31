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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30393040304130423043 ... 3045>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:41

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!
Вы сами этого захотели!
Справжній москаль у всій красі-ти його за СВІЙ стіл , а він на нього з ногами -ти йому попередження-а він з погрозами....
Обговорення дій модераторів=бан
А пряма погроза модераторам?-як на мене це віночок на могилку-та й то замало....
Я за своим столом! Ноги с него убери ты.
А модераторы, сами же нарушающие правила форума - это всего лишь люди, плохо выполняющие свою работу. Ты ж строишь из себя бизнесмена - тебе ли не понимать, что такое людской фактор
Бачу москалик не розуміє...
1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись
до тих в кого ти в гостях - відносяться
а - власники ресурсу
б - працівники ресурсу...
Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?
2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.
3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись
Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?
Я чомусь переконаний
Або ти під них
або геть...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:41

  ruvex написав:
  Sommer написав:
  ruvex написав:Действительно, обговаривать нечего.
Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых

Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?

Квест оказался трудным? Изучай.
В октябре 2000-го года новое политическое объединение получило название Партия регионального возрождения Трудовая солидарность Украины. Возглавил ее триумвират сопредседателей - Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко. В президиум партии вошли Николай Азаров, Ефим Звягильский, Леонид Черновецкий.

https://file.liga.net/parties/partiya_regionov


Ты дальше цитируй, дальше:
В марте 2001 года на внеочередном съезде партия изменила название на нынешнее - Партия регионов
...
А в декабре 2001 года Петр Порошенко с единомышленниками покинул ряды "регионалов" и вошел в избирательный блок Виктора Ющенко Наша Украина.


Т.е. его партию (вместе с другими партиями) поглотила более крупная и после очередной перетруски он оттуда ушел.

Можно ли это назвать "созданием партии"? Ну если очень постараться, то получится и сову на глобус натянуть. :mrgreen:

  ruvex написав:
В 2001 году Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ссылка на рашапедию... впрочем чего еще от зекоманды ожидать.
Востаннє редагувалось Sommer в П'ят 31 тра, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:44

Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до Зеленського
Зараз при владі Ви , хто тепер заробляє на війні і коли ці заробітки вже закінчаться?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:46

  zРадио написав:Значит так, уважаемые модераторы,
я нечасто выношу вопросы модерации на публичное обсуждение, но вы перешли все границы, удалив ссылку на ролик Шария с аудиозаписью Пашинского.

Черт подери - это же прямая речь! Что здесь может быть пропагандистского???


Действительно, что может быть пропагандистского в прямой речи шарика или какого-нибудь перца с кисельТВ? Они же всегда говорят только правду!1

  zРадио написав:Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!


Напиши, обязательно напиши. И в Спортлото тоже.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:50

  budivelnik написав:1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись
до тих в кого ти в гостях - відносяться
а - власники ресурсу
б - працівники ресурсу...
Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?
2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.
3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись
Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?
Я чомусь переконаний
Або ти під них
або геть...


1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник.

2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай.

А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:57

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись
до тих в кого ти в гостях - відносяться
а - власники ресурсу
б - працівники ресурсу...
Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?
2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.
3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись
Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?
Я чомусь переконаний
Або ти під них
або геть...
1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник.
Ти такий самий далекий від бізнесу-як я з своїми 100 кг і нульовою розтяжкою - від балету...
1 Жоден бізнес не ставить собі за мету задовільнити всіх за будь-яку ціну
2 Кожен бізнес проводить сегментацію і відсікає тих хто йому не подобається-різними методами
а - вишибала(фейсконтроль по модному) на вході
б - цінова політика
в - ігнорування не бажаних
  zРадио написав:2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай.
А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой
Не мені звичайно - бо я такий самий гість тут як і ти..
Але точно не шарію..
І точно ,якщо ти і твоя поведінка не сподобається модераторам - то ти зникнеш..
Тому ще раз для свиней
Якщо тебе запросили в гості-виконуй правила тих ,хто запрошує,а не пробуй навязувати свої...
Якщо правила тих хто тебе запросив , тобі не підходять - в тебе повне право не прийти... і все ,більше ніяких прав по відношенню до площадки.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:06

budivelnik

все, что ты пишешь, актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения. Я не знаю - может и одного. А может мои аргументы сочтут убедительными. Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов! Вот и переспрошу!

Писать более половины комментариев под удаление, не нарушая при этом правил форума, больше не в кайф - достало!
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 31 тра, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:08

  Sommer написав:
  ruvex написав:
В 2001 году Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ссылка на рашапедию... впрочем чего еще от зекоманды ожидать.

На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Был одним из основателей, примкнув к корыту, однако председателем партии Порошенко так и не стал.
Еще нужно или накушался?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:17

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 31 тра, 2019 22:20, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:19

  zРадио написав:Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов!

критикус такой критикус.
ответят из Спорт-лото - отпишись, будет любопытно
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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