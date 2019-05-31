Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 30393040304130423043 ... 3045> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 165 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 54 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 165 Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:41 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!

Вы сами этого захотели! Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!Вы сами этого захотели! Справжній москаль у всій красі-ти його за СВІЙ стіл , а він на нього з ногами -ти йому попередження-а він з погрозами....

Обговорення дій модераторів=бан

А пряма погроза модераторам?-як на мене це віночок на могилку-та й то замало.... Справжній москаль у всій красі-ти його за СВІЙ стіл , а він на нього з ногами -ти йому попередження-а він з погрозами....Обговорення дій модераторів=банА пряма погроза модераторам?-як на мене це віночок на могилку-та й то замало.... Я за своим столом! Ноги с него убери ты.

А модераторы, сами же нарушающие правила форума - это всего лишь люди, плохо выполняющие свою работу. Ты ж строишь из себя бизнесмена - тебе ли не понимать, что такое людской фактор Я за своим столом! Ноги с него убери ты.А модераторы, сами же нарушающие правила форума - это всего лишь люди, плохо выполняющие свою работу. Ты ж строишь из себя бизнесмена - тебе ли не понимать, что такое людской фактор Бачу москалик не розуміє...

1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись

до тих в кого ти в гостях - відносяться

а - власники ресурсу

б - працівники ресурсу...

Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?

2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.

3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись

Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?

Я чомусь переконаний

Або ти під них

або геть... Бачу москалик не розуміє...1 Ти- на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитисьдо тих в кого ти в гостях - відносятьсяа - власники ресурсуб - працівники ресурсу...Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитисьЯкщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?Я чомусь переконанийАбо ти під нихабо геть... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20942 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:41 ruvex написав: Sommer написав: ruvex написав: Действительно, обговаривать нечего.

Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых Действительно, обговаривать нечего.Просто нужно вспомнить, кто создал партию трудно-исправимых

Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили? Это ты намекаешь на сказку, что Порошенко создал ПР? А намекаешь завуалированно, чтобы во вранье не обвинили?

Квест оказался трудным? Изучай.

В октябре 2000-го года новое политическое объединение получило название Партия регионального возрождения Трудовая солидарность Украины. Возглавил ее триумвират сопредседателей - Владимир Рыбак, Валентин Ландик и Петр Порошенко. В президиум партии вошли Николай Азаров, Ефим Звягильский, Леонид Черновецкий.

https://file.liga.net/parties/partiya_regionov

Квест оказался трудным? Изучай.



Ты дальше цитируй, дальше:

В марте 2001 года на внеочередном съезде партия изменила название на нынешнее - Партия регионов

...

А в декабре 2001 года Петр Порошенко с единомышленниками покинул ряды "регионалов" и вошел в избирательный блок Виктора Ющенко Наша Украина.





Т.е. его партию (вместе с другими партиями) поглотила более крупная и после очередной перетруски он оттуда ушел.



Можно ли это назвать "созданием партии"? Ну если очень постараться, то получится и сову на глобус натянуть.



ruvex написав: В 2001 году Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87



Ссылка на рашапедию... впрочем чего еще от зекоманды ожидать. Ты дальше цитируй, дальше:Т.е. его партию (вместе с другими партиями) поглотила более крупная и после очередной перетруски он оттуда ушел.Можно ли это назвать "созданием партии"? Ну если очень постараться, то получится и сову на глобус натянуть.Ссылка на рашапедию... впрочем чего еще от зекоманды ожидать. Востаннє редагувалось Sommer в П'ят 31 тра, 2019 21:47, всього редагувалось 1 раз. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4037 З нами з: 07.04.17 Подякував: 412 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:44 Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до Зеленського

Зараз при владі Ви , хто тепер заробляє на війні і коли ці заробітки вже закінчаться? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20942 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:46 zРадио написав: Значит так, уважаемые модераторы,

я нечасто выношу вопросы модерации на публичное обсуждение, но вы перешли все границы, удалив ссылку на ролик Шария с аудиозаписью Пашинского.



Черт подери - это же прямая речь! Что здесь может быть пропагандистского???

Значит так, уважаемые модераторы,я нечасто выношу вопросы модерации на публичное обсуждение, но вы перешли все границы, удалив ссылку на ролик Шария с аудиозаписью Пашинского.Черт подери - это же прямая речь! Что здесь может быть пропагандистского???



Действительно, что может быть пропагандистского в прямой речи шарика или какого-нибудь перца с кисельТВ? Они же всегда говорят только правду!1



zРадио написав: Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!

Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!



Напиши, обязательно напиши. И в Спортлото тоже. Действительно, что может быть пропагандистского в прямой речи шарика или какого-нибудь перца с кисельТВ? Они же всегда говорят только правду!1Напиши, обязательно напиши. И в Спортлото тоже. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4037 З нами з: 07.04.17 Подякував: 412 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:50 budivelnik написав: 1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись

до тих в кого ти в гостях - відносяться

а - власники ресурсу

б - працівники ресурсу...

Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?

2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.

3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись

Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?

Я чомусь переконаний

Або ти під них

або геть... 1 Ти- на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитисьдо тих в кого ти в гостях - відносятьсяа - власники ресурсуб - працівники ресурсу...Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитисьЯкщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?Я чомусь переконанийАбо ти під нихабо геть...



1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник.



2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай.



А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой 1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник.2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай.А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой zРадио

Повідомлень: 2363 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:57 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись

до тих в кого ти в гостях - відносяться

а - власники ресурсу

б - працівники ресурсу...

Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?

2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.

3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись

Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?

Я чомусь переконаний

Або ти під них

або геть... 1 Ти- на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитисьдо тих в кого ти в гостях - відносятьсяа - власники ресурсуб - працівники ресурсу...Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитисьЯкщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?Я чомусь переконанийАбо ти під нихабо геть... 1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник. 1. Вот такой ты бизнесмен, если для тебя клиент - гость. Клиент - это очень важный stakeholder! Не менее важный, чем сотрудник. Ти такий самий далекий від бізнесу-як я з своїми 100 кг і нульовою розтяжкою - від балету...

1 Жоден бізнес не ставить собі за мету задовільнити всіх за будь-яку ціну

2 Кожен бізнес проводить сегментацію і відсікає тих хто йому не подобається-різними методами

а - вишибала(фейсконтроль по модному) на вході

б - цінова політика

в - ігнорування не бажаних

zРадио написав: 2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай.

А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой 2-3. Это не тебе решать - желанный я здесь, или нет! И даже не модераторам - есть понятие эскалации, и я им воспользуюсь. Уточню у менеджмента, желанный я, или нежеланный. Если нежеланный, сам уйду - не переживай.А что касается Шария - имеет право знать, что здесь на уровне модераторов его ролики признаются пропагандой Не мені звичайно - бо я такий самий гість тут як і ти..

Але точно не шарію..

І точно ,якщо ти і твоя поведінка не сподобається модераторам - то ти зникнеш..

Тому ще раз для свиней

Якщо тебе запросили в гості-виконуй правила тих ,хто запрошує,а не пробуй навязувати свої...

Якщо правила тих хто тебе запросив , тобі не підходять - в тебе повне право не прийти... і все ,більше ніяких прав по відношенню до площадки. Ти такий самий далекий від бізнесу-як я з своїми 100 кг і нульовою розтяжкою - від балету...1 Жоден бізнес не ставить собі за мету задовільнити всіх за будь-яку ціну2 Кожен бізнес проводить сегментацію і відсікає тих хто йому не подобається-різними методамиа - вишибала(фейсконтроль по модному) на входіб - цінова політикав - ігнорування не бажанихНе мені звичайно - бо я такий самий гість тут як і ти..Але точно не шарію..І точно ,якщо ти і твоя поведінка не сподобається модераторам - то ти зникнеш..Тому ще раз для свинейЯкщо тебе запросили в гості-виконуй правила тих ,хто запрошує,а не пробуй навязувати свої...Якщо правила тих хто тебе запросив , тобі не підходять - в тебе повне право не прийти... і все ,більше ніяких прав по відношенню до площадки. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20942 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:06 budivelnik



все, что ты пишешь, актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения. Я не знаю - может и одного. А может мои аргументы сочтут убедительными. Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов! Вот и переспрошу!



Писать более половины комментариев под удаление, не нарушая при этом правил форума, больше не в кайф - достало! Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 31 тра, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2363 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:08 Sommer написав: ruvex написав: В 2001 году Порошенко сыграл важную роль в создании Партии регионов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87



Ссылка на рашапедию... впрочем чего еще от зекоманды ожидать. Ссылка на рашапедию... впрочем чего еще от зекоманды ожидать.

На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Был одним из основателей, примкнув к корыту, однако председателем партии Порошенко так и не стал.

Еще нужно или накушался? Был одним из основателей, примкнув к корыту, однако председателем партии Порошенко так и не стал.Еще нужно или накушался? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8215 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:17 Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 31 тра, 2019 22:20, всього редагувалось 2 разів. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8215 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:19 zРадио написав: Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов! Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов!

критикус такой критикус.

ответят из Спорт-лото - отпишись, будет любопытно критикус такой критикус.ответят из Спорт-лото - отпишись, будет любопытно Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14010 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1868 раз. Подякували: 4011 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 30393040304130423043 ... 3045> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм