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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 304030413042304330443045> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 165 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 54 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 165 Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:20 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: zРадио написав: Значит так, уважаемые модераторы,

...

Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным! Значит так, уважаемые модераторы,...Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!

1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись

до тих в кого ти в гостях - відносяться

а - власники ресурсу

б - працівники ресурсу...

Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?

2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.

3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись

Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?

Я чомусь переконаний

Або ти під них

або геть... 1 Ти- на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитисьдо тих в кого ти в гостях - відносятьсяа - власники ресурсуб - працівники ресурсу...Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитисьЯкщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?Я чомусь переконанийАбо ти під нихабо геть...

Было обращение форумчанина к модераторам, они и разберутся, со всей надеюсь объективностью.

А тебя кто-то уполномочил принимать подобные решения, что-то комментировать? Было обращение форумчанина к модераторам, они и разберутся, со всей надеюсь объективностью.А тебя кто-то уполномочил принимать подобные решения, что-то комментировать? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8215 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:20 Yuri_T написав: zРадио написав: Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов! Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов!

критикус такой критикус.

ответят из Спорт-лото - отпишись, будет любопытно критикус такой критикус.ответят из Спорт-лото - отпишись, будет любопытно

Скучно там, на профильных то? Скучно там, на профильных то? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8215 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:21 Re: Політичні дискусії zРадио написав: актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения 1 Власнику по барабуну політичні переконання найнятих працівників.

Власника цікавить прибуток на вкладені кошти

2 Від модератора залежить кількість переглядів-чим більше скандальних постів і критики-тим більше переглядів(не вдоволених владою завжди більше ніж тих хто її підтримує і ця пропорція аналогічна співвідношенню бідних до багатих)

3 З іншого боку

Надмірна і не адекватна до реалій критика- може привести до закриття ресурсу , а значить до втрат прибутків власником- тому крайні погляди-стараються загнати в рамки

4 Ваша позиція суцільного критиканства- на мій погляд зашкалює за допустимі межі і більше шкодить цим сторінкам ніж притягує глядачів. 1 Власнику по барабуну політичні переконання найнятих працівників.Власника цікавить прибуток на вкладені кошти2 Від модератора залежить кількість переглядів-чим більше скандальних постів і критики-тим більше переглядів(не вдоволених владою завжди більше ніж тих хто її підтримує і ця пропорція аналогічна співвідношенню бідних до багатих)3 З іншого бокуНадмірна і не адекватна до реалій критика- може привести до закриття ресурсу , а значить до втрат прибутків власником- тому крайні погляди-стараються загнати в рамки4 Ваша позиція суцільного критиканства- на мій погляд зашкалює за допустимі межі і більше шкодить цим сторінкам ніж притягує глядачів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20942 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:23 ruvex написав: budivelnik написав: zРадио написав: Значит так, уважаемые модераторы,

...

Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным! Значит так, уважаемые модераторы,...Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным! 1 Ти ТУТ - на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись

до тих в кого ти в гостях - відносяться

а - власники ресурсу

б - працівники ресурсу...

Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?

2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.

3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись

Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?

Я чомусь переконаний

Або ти під них

або геть... 1 Ти- на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитисьдо тих в кого ти в гостях - відносятьсяа - власники ресурсуб - працівники ресурсу...Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитисьЯкщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?Я чомусь переконанийАбо ти під нихабо геть... Было обращение форумчанина к модераторам, они и разберутся, со всей надеюсь объективностью.

А тебя кто-то уполномочил принимать подобные решения, что-то комментировать? Было обращение форумчанина к модераторам, они и разберутся, со всей надеюсь объективностью.А тебя кто-то уполномочил принимать подобные решения, что-то комментировать? А тобі дав хтось право визначати моєж право на висловлення своєї думки по винесенеому на загал питанню?

Якщо людина хотіла б приватності-могла звернутись через приватні повідомлення

Якщо винесла питання на загал- то хотіла підтримки - отримала люлей...Я тут при чому? А тобі дав хтось право визначати моєж право на висловлення своєї думки по винесенеому на загал питанню?Якщо людина хотіла б приватності-могла звернутись через приватні повідомленняЯкщо винесла питання на загал- то хотіла підтримки - отримала люлей...Я тут при чому? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20942 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:25 budivelnik написав: zРадио написав: актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения 1 Власнику по барабуну політичні переконання найнятих працівників.

Власника цікавить прибуток на вкладені кошти

2 Від модератора залежить кількість переглядів-чим більше скандальних постів і критики-тим більше переглядів(не вдоволених владою завжди більше ніж тих хто її підтримує і ця пропорція аналогічна співвідношенню бідних до багатих)

3 З іншого боку

Надмірна і не адекватна до реалій критика- може привести до закриття ресурсу , а значить до втрат прибутків власником- тому крайні погляди-стараються загнати в рамки

4 Ваша позиція суцільного критиканства- на мій погляд зашкалює за допустимі межі і більше шкодить цим сторінкам ніж притягує глядачів. 1 Власнику по барабуну політичні переконання найнятих працівників.Власника цікавить прибуток на вкладені кошти2 Від модератора залежить кількість переглядів-чим більше скандальних постів і критики-тим більше переглядів(не вдоволених владою завжди більше ніж тих хто її підтримує і ця пропорція аналогічна співвідношенню бідних до багатих)3 З іншого бокуНадмірна і не адекватна до реалій критика- може привести до закриття ресурсу , а значить до втрат прибутків власником- тому крайні погляди-стараються загнати в рамки4 Ваша позиція суцільного критиканства- на мій погляд зашкалює за допустимі межі і більше шкодить цим сторінкам ніж притягує глядачів.



Я понял твою позицию. Но по этому вопросу она меня не интересует.



Публично я все это обсуждаю, потому что удалять сообщения - модераторы тут как тут, а читать личку - их нет.



Соответственно, и мое право пожаловаться непублично они топчут ногами! Я понял твою позицию. Но по этому вопросу она меня не интересует.Публично я все это обсуждаю, потому что удалять сообщения - модераторы тут как тут, а читать личку - их нет.Соответственно, и мое право пожаловаться непублично они топчут ногами! zРадио

Повідомлень: 2363 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:30 budivelnik написав: А тобі дав хтось право визначати моєж право на висловлення своєї думки по винесенеому на загал питанню?

Якщо людина хотіла б приватності-могла звернутись через приватні повідомлення

Якщо винесла питання на загал- то хотіла підтримки - отримала люлей...Я тут при чому? А тобі дав хтось право визначати моєж право на висловлення своєї думки по винесенеому на загал питанню?Якщо людина хотіла б приватності-могла звернутись через приватні повідомленняЯкщо винесла питання на загал- то хотіла підтримки - отримала люлей...Я тут при чому?

Обращение было не к budivelnik. И не ко всем. Обращение было к модераторам. Читать надеюсь умеешь? Или тебе вслух начитали и ты не услышал?

То, что Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые.

Нет объективности, есть обращение.

Свою мысль, может высказать каждый, но в тоне хозяина у тебя права выступать нет, как и у кого-то другого. Так ясно? Обращение было не к. И не ко всем. Обращение было к модераторам. Читать надеюсь умеешь? Или тебе вслух начитали и ты не услышал?То, что Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые.Нет объективности, есть обращение.Свою мысль, может высказать каждый, но в тоне хозяина у тебя права выступать нет, как и у кого-то другого. Так ясно? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8215 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:35 ruvex написав: Скучно там, на профильных то? Скучно там, на профильных то?

как может быть скучно в день, когда нефть -5% и вокруг всё красное?

но у критикуса борьба с модерацией, за всё хорошее против всего плохого. как можно не пожелать этому кренделю попутного ветра в ... спину..



как может быть скучно в день, когда нефть -5% и вокруг всё красное?но у критикуса борьба с модерацией, за всё хорошее против всего плохого. как можно не пожелать этому кренделю попутного ветра в ... спину.. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14010 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1868 раз. Подякували: 4011 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:43 ruvex написав: Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые. Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые. Висновок

Навіть мої не коректні повідомлення - несуть більше по суті-ніж повідомлення деяких критикоманів...

Взагалі-критикувати може кожен бо..

а - вже щось зроблено

б - явно щось зроблено не абсолютно правильно

в - видно що можна зробити краще

б - поки пункт В не виконаний, не ясно буде краще чи гірше, а тому він безпомилковий і критики нічого не зробивши ставлять цей пункт собі в плюс. в той час коли зробившому можна поставити три пункти в мінус... ВисновокНавіть мої не коректні повідомлення - несуть більше по суті-ніж повідомлення деяких критикоманів...Взагалі-критикувати може кожен бо..а - вже щось зробленоб - явно щось зроблено не абсолютно правильнов - видно що можна зробити кращеб - поки пункт В не виконаний, не ясно буде краще чи гірше, а тому він безпомилковий і критики нічого не зробивши ставлять цей пункт собі в плюс. в той час коли зробившому можна поставити три пункти в мінус... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20942 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:49 budivelnik написав: ruvex написав: Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые. Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые. Висновок

Навіть мої не коректні повідомлення - несуть більше по суті-ніж повідомлення деяких критикоманів...

Взагалі-критикувати може кожен бо..

а - вже щось зроблено

б - явно щось зроблено не абсолютно правильно

в - видно що можна зробити краще

б - поки пункт В не виконаний, не ясно буде краще чи гірше, а тому він безпомилковий і критики нічого не зробивши ставлять цей пункт собі в плюс. в той час коли зробившому можна поставити три пункти в мінус... ВисновокНавіть мої не коректні повідомлення - несуть більше по суті-ніж повідомлення деяких критикоманів...Взагалі-критикувати може кожен бо..а - вже щось зробленоб - явно щось зроблено не абсолютно правильнов - видно що можна зробити кращеб - поки пункт В не виконаний, не ясно буде краще чи гірше, а тому він безпомилковий і критики нічого не зробивши ставлять цей пункт собі в плюс. в той час коли зробившому можна поставити три пункти в мінус...



1. Я считаю, что ты не не корректен, потому что ...

2. Ты не прав, потому что ты здесь никто и зовут тебя никак.

Чувствуешь разницу в выражениях? 1. Я считаю, что ты не не корректен, потому что ...2. Ты не прав, потому что ты здесь никто и зовут тебя никак.Чувствуешь разницу в выражениях? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8215 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:50 Yuri_T написав: ruvex написав: Скучно там, на профильных то? Скучно там, на профильных то?

как может быть скучно в день, когда нефть -5% и вокруг всё красное? как может быть скучно в день, когда нефть -5% и вокруг всё красное?



А ты у нас шортист? Умом так точно короткий Да, и не оффтопь политическую ветку А ты у нас шортист? Умом так точно короткийДа, и не оффтопь политическую ветку zРадио

Повідомлень: 2363 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 304030413042304330443045> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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