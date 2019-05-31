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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:20
budivelnik написав: zРадио написав:
Значит так, уважаемые модераторы,
...
Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!
1 Ти ТУТ
- на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись
до тих в кого ти в гостях - відносяться
а - власники ресурсу
б - працівники ресурсу...
Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?
2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.
3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись
Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?
Я чомусь переконаний
Або ти під них
або геть...
Было обращение форумчанина к модераторам, они и разберутся, со всей надеюсь объективностью.
А тебя кто-то уполномочил принимать подобные решения, что-то комментировать?
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:20
Yuri_T написав: zРадио написав:
Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов!
критикус такой критикус.
ответят из Спорт-лото - отпишись, будет любопытно
Скучно там, на профильных то?
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:21
zРадио написав:
актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения
1 Власнику по барабуну політичні переконання найнятих працівників.
Власника цікавить прибуток на вкладені кошти
2 Від модератора залежить кількість переглядів-чим більше скандальних постів і критики-тим більше переглядів(не вдоволених владою завжди більше ніж тих хто її підтримує і ця пропорція аналогічна співвідношенню бідних до багатих)
3 З іншого боку
Надмірна і не адекватна до реалій критика- може привести до закриття ресурсу , а значить до втрат прибутків власником- тому крайні погляди-стараються загнати в рамки
4 Ваша позиція суцільного критиканства- на мій погляд зашкалює за допустимі межі і більше шкодить цим сторінкам ніж притягує глядачів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:23
ruvex написав: budivelnik написав: zРадио написав:
Значит так, уважаемые модераторы,
...
Я поступлю так - я напишу о вас ему. Пусть сделает ваш менеджмент, поощряющий цензуру на форуме, популярным!
1 Ти ТУТ
- на сторінках форуму- в гостях у людей які тобі надали можливість тут знаходитись
до тих в кого ти в гостях - відносяться
а - власники ресурсу
б - працівники ресурсу...
Ти до кого відносишс? До власників чи до працівників?
2 Якщо тобі не подобається в гостях - брись туди ,де тобі раді.
3 Якщо тобі нікуди брись ( бо на твоїй рідній москальщині цензура) а тут тебе не люблять і не носять на руках - то це право працівників/власників які витратили свій час/гроші на те щоб ти міг висловитись
Якщо їм не подобається що і як ти говориш - чому ти вважаєш що вони повинні підлаштуватись під тебе?
Я чомусь переконаний
Або ти під них
або геть...
Было обращение форумчанина к модераторам, они и разберутся, со всей надеюсь объективностью.
А тебя кто-то уполномочил принимать подобные решения, что-то комментировать?
А тобі дав хтось право визначати моєж право на висловлення своєї думки по винесенеому на загал питанню?
Якщо людина хотіла б приватності-могла звернутись через приватні повідомлення
Якщо винесла питання на загал- то хотіла підтримки - отримала люлей...Я тут при чому?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:25
budivelnik написав: zРадио написав:
актуально только в случае, когда модератор и руководитель/собственник одного и того же мнения
1 Власнику по барабуну політичні переконання найнятих працівників.
Власника цікавить прибуток на вкладені кошти
2 Від модератора залежить кількість переглядів-чим більше скандальних постів і критики-тим більше переглядів(не вдоволених владою завжди більше ніж тих хто її підтримує і ця пропорція аналогічна співвідношенню бідних до багатих)
3 З іншого боку
Надмірна і не адекватна до реалій критика- може привести до закриття ресурсу , а значить до втрат прибутків власником- тому крайні погляди-стараються загнати в рамки
4 Ваша позиція суцільного критиканства- на мій погляд зашкалює за допустимі межі і більше шкодить цим сторінкам ніж притягує глядачів.
Я понял твою позицию. Но по этому вопросу она меня не интересует.
Публично я все это обсуждаю, потому что удалять сообщения - модераторы тут как тут, а читать личку - их нет.
Соответственно, и мое право пожаловаться непублично они топчут ногами!
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:30
budivelnik написав:
А тобі дав хтось право визначати моєж право на висловлення своєї думки по винесенеому на загал питанню?
Якщо людина хотіла б приватності-могла звернутись через приватні повідомлення
Якщо винесла питання на загал- то хотіла підтримки - отримала люлей...Я тут при чому?
Обращение было не к budivelnik
. И не ко всем. Обращение было к модераторам. Читать надеюсь умеешь? Или тебе вслух начитали и ты не услышал?
То, что Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые.
Нет объективности, есть обращение.
Свою мысль, может высказать каждый, но в тоне хозяина у тебя права выступать нет, как и у кого-то другого. Так ясно?
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ruvex
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:35
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:43
ruvex написав:
Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые.
Висновок
Навіть мої не коректні повідомлення - несуть більше по суті-ніж повідомлення деяких критикоманів...
Взагалі-критикувати може кожен бо..
а - вже щось зроблено
б - явно щось зроблено не абсолютно правильно
в - видно що можна зробити краще
б - поки пункт В не виконаний, не ясно буде краще чи гірше, а тому він безпомилковий і критики нічого не зробивши ставлять цей пункт собі в плюс. в той час коли зробившому можна поставити три пункти в мінус...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:49
budivelnik написав: ruvex написав:
Ваши посты даже с оскорблениями не удаляются знают даже ленивые.
Висновок
Навіть мої не коректні повідомлення - несуть більше по суті-ніж повідомлення деяких критикоманів...
Взагалі-критикувати може кожен бо..
а - вже щось зроблено
б - явно щось зроблено не абсолютно правильно
в - видно що можна зробити краще
б - поки пункт В не виконаний, не ясно буде краще чи гірше, а тому він безпомилковий і критики нічого не зробивши ставлять цей пункт собі в плюс. в той час коли зробившому можна поставити три пункти в мінус...
1. Я считаю, что ты не не корректен, потому что ...
2. Ты не прав, потому что ты здесь никто и зовут тебя никак.
Чувствуешь разницу в выражениях?
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ruvex
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:50
Yuri_T написав: ruvex написав:
Скучно там, на профильных то?
как может быть скучно в день, когда нефть -5% и вокруг всё красное?
А ты у нас шортист? Умом так точно короткий
Да, и не оффтопь политическую ветку
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zРадио
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