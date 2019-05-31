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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:53
Мысли в слух
...Как то вдруг все манипуляции и дерганья за ниточки стали до невероятного очевидными...
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:54
не морочь мне голову, ольгинец.
у тебя есть кнопка "жалоба" - жми.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:57
Понравилось.
ФБ Игорь Лесев
Еще ничего в стране не изменилось. Но как-то сразу стало легче!
Как будто из семьи ушел алкоголик, выносивший всем мозги.
Прошел всего месяц. И вроде бы, формально ничего не изменилось. Дороги все те же. Вода горячая все там же. Деревья больше не стали.
Но страна поменялась.
Даже телевизор стало возможно переключать. Не смотреть. Продукт все равно унылый. А именно переключать, не попадая в информационный понос.
А ведь не произошло еще смены власти. Да и курса, тоже. Все фрики на должностях. Кроме одного. Самого главного. И посмотрите какая психологическая разгрузка. Как в первый день отпуска.
Из информационной повестки пропал гуманитарный расизм. Ограничился язык ненависти. И сразу же посыпалась все конструкция порошенковского государства.
Тема коррупции и мародерства стали центральными. Хорошие люди и верные друзья – Кононенко и Грановский – уже дают дорогу молодым. Где-то тихо сидят Гладковский и Пашинский. Меньше стало свечек в углу экрана. Исчезли де*** флэшмобы.
Состояние, как будто из большой семьи ушел алкоголик.
И вот его теперь нет. Из дома вынес все – телевизор, комп и даже стулья. Нам сказал, что брал это в аренду за свой счет. Но мы рады, что он просто уходит.
Денег больше не стало. А вот мозг никто уже не тр....
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:06
Якому кориту??? В 2001(коли По з неї вийшов) партія не мала жодного депутата в ВР. І влади вона не мала ніякої.
Хватить писати всяку муру тут.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:06
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:06
Ух ты, а сколько вас там?
Заодно пожалуйся на плюсики - а то ж вам отчитываться неудобно. И в топ выводить уже не получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:07
Це позиція симпатика Зеленського...
Тепер позиція симпатика Порошенка
Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву) , хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)
Кількість грошей збільшувалась поступово повертаючись навіть в доларах до рівня 2008(2013)року....
А тепер
Грошей більше не стає... . а на голову тисне
Один телевізори шукає(через 15 днів після інавгурації)
Другий заявляє що війна це гроші... при чому війна так і не закінчилась -то куди йдуть гроші..
Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...
Просто відсутність тиску на голову... яку створювали підконтрольні бені ЗМІ - це адекватна плата за розворот, можливий дефолт з курсом під 40?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:09
Не, я поражаюсь умению зекоманды. В цитате написано "был основателем партии "Солидарность" - они приводят ее в подтверждение того что он был основателем ПР.
Где ж такому учат?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:11
Ух ты, а де... вернее, зефилов еще и свечки раздражали?
Я хочу посоветовать этому знатному представителю фейсбучека перестать ходить на работу.
Денег больше не станет, мозг никто тр... не будет... А если что - мамка накормит, пропасть не даст.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:11
Куда номер счета писать, чтобы за плюсики заплатили? Ты скажи, раз знаешь тему - я хоть потребую то, что мне положено - детским домам раздам
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