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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:53

Мысли в слух

...Как то вдруг все манипуляции и дерганья за ниточки стали до невероятного очевидными...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:54

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:
  ruvex написав:Скучно там, на профильных то? :mrgreen:

как может быть скучно в день, когда нефть -5% и вокруг всё красное?


А ты у нас шортист? Умом так точно короткий :mrgreen: Да, и не оффтопь политическую ветку

не морочь мне голову, ольгинец.
у тебя есть кнопка "жалоба" - жми.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:57

Понравилось.

ФБ Игорь Лесев

Еще ничего в стране не изменилось. Но как-то сразу стало легче!
Как будто из семьи ушел алкоголик, выносивший всем мозги.

Прошел всего месяц. И вроде бы, формально ничего не изменилось. Дороги все те же. Вода горячая все там же. Деревья больше не стали.

Но страна поменялась.

Даже телевизор стало возможно переключать. Не смотреть. Продукт все равно унылый. А именно переключать, не попадая в информационный понос.

А ведь не произошло еще смены власти. Да и курса, тоже. Все фрики на должностях. Кроме одного. Самого главного. И посмотрите какая психологическая разгрузка. Как в первый день отпуска.

Из информационной повестки пропал гуманитарный расизм. Ограничился язык ненависти. И сразу же посыпалась все конструкция порошенковского государства.

Тема коррупции и мародерства стали центральными. Хорошие люди и верные друзья – Кононенко и Грановский – уже дают дорогу молодым. Где-то тихо сидят Гладковский и Пашинский. Меньше стало свечек в углу экрана. Исчезли де*** флэшмобы.

Состояние, как будто из большой семьи ушел алкоголик.

И вот его теперь нет. Из дома вынес все – телевизор, комп и даже стулья. Нам сказал, что брал это в аренду за свой счет. Но мы рады, что он просто уходит.

Денег больше не стало. А вот мозг никто уже не тр....
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:06

  ruvex написав:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Был одним из основателей, примкнув к корыту, однако председателем партии Порошенко так и не стал.
Еще нужно или накушался?

Якому кориту??? В 2001(коли По з неї вийшов) партія не мала жодного депутата в ВР. І влади вона не мала ніякої.
Хватить писати всяку муру тут.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:06

  Yuri_T написав:не морочь мне голову, ольгинец.
у тебя есть кнопка "жалоба" - жми.


Это фишка троллей наклацывать жалобы. Я редко пользуюсь, в отличие от тебя
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:06

  zРадио написав:Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов!


Ух ты, а сколько вас там?

Заодно пожалуйся на плюсики - а то ж вам отчитываться неудобно. И в топ выводить уже не получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:07

  freeze написав:Денег больше не стало. А вот мозг никто уже не тр....
Це позиція симпатика Зеленського...
Тепер позиція симпатика Порошенка
Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву) , хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)
Кількість грошей збільшувалась поступово повертаючись навіть в доларах до рівня 2008(2013)року....
А тепер
Грошей більше не стає... . а на голову тисне
Один телевізори шукає(через 15 днів після інавгурації)
Другий заявляє що війна це гроші... при чому війна так і не закінчилась -то куди йдуть гроші..
Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...

Просто відсутність тиску на голову... яку створювали підконтрольні бені ЗМІ - це адекватна плата за розворот, можливий дефолт з курсом під 40?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:09

  ruvex написав:
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Был одним из основателей, примкнув к корыту, однако председателем партии Порошенко так и не стал.
Еще нужно или накушался?


Не, я поражаюсь умению зекоманды. В цитате написано "был основателем партии "Солидарность" - они приводят ее в подтверждение того что он был основателем ПР.

Где ж такому учат? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:11

  freeze написав: Меньше стало свечек в углу экрана.


Ух ты, а де... вернее, зефилов еще и свечки раздражали?

  freeze написав:Денег больше не стало. А вот мозг никто уже не тр....


Я хочу посоветовать этому знатному представителю фейсбучека перестать ходить на работу.

Денег больше не станет, мозг никто тр... не будет... А если что - мамка накормит, пропасть не даст.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 23:11

  Sommer написав:
  zРадио написав:Я здесь даааалеко не один недовольный работой модераторов!


Ух ты, а сколько вас там?

Заодно пожалуйся на плюсики - а то ж вам отчитываться неудобно. И в топ выводить уже не получается.


Куда номер счета писать, чтобы за плюсики заплатили? :mrgreen: Ты скажи, раз знаешь тему - я хоть потребую то, что мне положено - детским домам раздам
zРадио
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