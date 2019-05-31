Додано: П'ят 31 тра, 2019 22:57

Понравилось.



ФБ Игорь Лесев



Еще ничего в стране не изменилось. Но как-то сразу стало легче!

Как будто из семьи ушел алкоголик, выносивший всем мозги.



Прошел всего месяц. И вроде бы, формально ничего не изменилось. Дороги все те же. Вода горячая все там же. Деревья больше не стали.



Но страна поменялась.



Даже телевизор стало возможно переключать. Не смотреть. Продукт все равно унылый. А именно переключать, не попадая в информационный понос.



А ведь не произошло еще смены власти. Да и курса, тоже. Все фрики на должностях. Кроме одного. Самого главного. И посмотрите какая психологическая разгрузка. Как в первый день отпуска.



Из информационной повестки пропал гуманитарный расизм. Ограничился язык ненависти. И сразу же посыпалась все конструкция порошенковского государства.



Тема коррупции и мародерства стали центральными. Хорошие люди и верные друзья – Кононенко и Грановский – уже дают дорогу молодым. Где-то тихо сидят Гладковский и Пашинский. Меньше стало свечек в углу экрана. Исчезли де*** флэшмобы.



Состояние, как будто из большой семьи ушел алкоголик.



И вот его теперь нет. Из дома вынес все – телевизор, комп и даже стулья. Нам сказал, что брал это в аренду за свой счет. Но мы рады, что он просто уходит.



Денег больше не стало. А вот мозг никто уже не тр....