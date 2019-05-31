Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.
zРадио написав: Это фишка троллей наклацывать жалобы.
Признался.
Ты выдернул из контекста (как обычно). Я там рядом написал, что инструмент жалоб использую редко. Вот это как раз тот редкий случай. Только получатель другой - жаловаться модераторам на модерацию, все же, не самое благодарное дело
На початку 2000 залишив СДПУ(о) і створив фракцію Солідарність, згодом — однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом — Партія регіонів). Порошенко став співголовою утвореної партії, у березні 2001 року — заступником голови, через півроку залишив партію.
Не, я поражаюсь умению зекоманды. В цитате написано "был основателем партии "Солидарность" - они приводят ее в подтверждение того что он был основателем ПР.
Где ж такому учат?
Голова ПРВУ Володимир Рибак разом із лідерами Партії праці (Валентин Ландік), партії «Солідарність» (Петро Порошенко), партії «За красиву Україну» (Леонід Черновецький) та Всеукраїнської партії пенсіонерів (Олексій Капуста) підписали 18 липня 2000 року заяву про намір об'єднати свої партії в єдину. Об'єднання відбулося 17 — 18 листопада того ж року, єдина організація отримала назву Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». Співголовами партії стали Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко
Покрутил выступления на сьезде экс-БПП. Заметил, что они сделали явную ошибку, Порошенко зачем-то решил делать узко-нишевую идеологическую партию - правонационалистическую. Партия Свобода занимает нишу националистической партии с левым уклоном, а экс-БПП теперь стоит рядышком с правым уклоном.
Приятно конечно, что наступление повторное на швабру продолжается. На данном этапе узко-нишевые партии имеют ноль перспектив устроиться у власти.
ЛАД написав:Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.
А що тут обговорювати? Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека.
Я Вам много раз отвечал на Ваши посты, но ни разу не дождался убедительного ответа от Вас. При этом я ни разу Вас никуда не посылал и ни разу не призывал посадить Вас или выслать из страны. За кого голосовал я, Вы не знаете, хотя и могли бы, если бы появились на форуме раньше. Но, видимо, до 2014 Вы ещё ходили в начальную школу или детский сад. Благодаря таким умникам мы потеряли Донбасс. Но, к сожалению, до них это так и не дошло. Ума хватает только на то, чтобы ругать Путина. Очень увлекательное и, главное, полезное занятие. Его наша ругань прямо так волнует, спать, бедняжка, не может из-за этого! Если у Вас хватает ума считать, что главная проблема Украины выслать таких, как я, и после этого гарантирован подъём и расцвет Украины, то Вы либо просто дурак (но не похоже), либо провокатор. Во втором случае именно Вы - враг Украины. В первом - "избави бог от таких друзей, а с врагами мы и сами разберёмся".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 01 чер, 2019 02:57, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Frant 1. До потери Донбасса такие умники как Вы регулярно доказывали, что Донбасс убыточен и является "тягарем" для Украины.
А такі натягувачі сов на глобус як ви - так і не навчились розрізняти поняття ВВП-дотаційність... 1 Так Донбас створював 16% ВВП України -приблизно 160 млрд грн 2 При цьому Донбас споживав на себе - приблизно 200 млрд грн 3 От і виходить а - країна втратила ВВП б- при цьому Донбас був дотаційним 3 Тільки три субєкти господарювання(Харківська,Полтавська, м Київ)- були донорами Ще Львівська виходила в нулик Всі інші споживачами Правильно це було - чи ні , це інше питання,яке до речі взялись вирішувати так звані помаранчеві сили в тому числі і Порошенко-Гройсман, шляхом проведення децентралізації... Надіюсь що при всій своїй тупості , сьогоднішній команді вистарчить клепки продовжувати політику децентралізації(фінансової)
ЛАД написав:2. Хотите доказать, что ВВП Украины до потери территорий был выше, чем у УССР? Боюсь, что это Вам при всём желании не удастся.
Тут головне правильно поставити питання Якщо рахувати ВВП разом з гарматами і танками і допомогою країнам розвиваючогося соціалізму - то сьогоднішнє менше Якщо по споживчим товарам для населення- то сьогоднішнє більше.
Я уже, по-моему, как-то писал, что у Вас мания величия. И о том, что знания арифметики недостаточно для решения всех проблем. Можете продолжать "натягивать сову на глобус", но при избавлении от дотационного региона ВВП на душу населения должно увеличиваться, т.е. благосостояние народа в остальной части страны (без дотационного региона) должно повыситься. Если у вас в семье есть человек, кот. приносит в семью 1000грн, а вы на него тратите 2000, то избавление от него повышает благосостояние семьи. Мы "избавились" от 2-х дотационных регионов - Крыма и Донбасса, при этом, по утверждениям, сильно дотационных. Выросло благосостояние остальной Украины?
Последнее Ваше утверждение (о "ВВП разом з гарматами і танками") - Вы считали? Или главное сказать, а там пусть доказывают, что это не так? Сравните продукцию машиностроения (даже без "гармат і танків") - трактора, самолёты, локомотивы, вагоны, троллейбусы ..., сравните выплавку металла, поголовье скота. После всего этого сможете что-то сказать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 01 чер, 2019 03:00, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.