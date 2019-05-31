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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3042304330443045 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 165 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 54 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 165 Додано: Суб 01 чер, 2019 01:07 budivelnik написав: Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до Зеленського

Зараз при владі Ви , хто тепер заробляє на війні і коли ці заробітки вже закінчаться? Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до Зеленського

Те же, кто и раньше.

Или Вы считаете, что за неделю можно всё поменять?

И зачем кричать красным цветом и огромными буквами?

Думаете от этого демагогия и глупость станут более убедительными?

Вы сомневаетесь, что на войне кто-то наживается и богатеет? Считаете, что Украина в этом отношении чем-то отличается от других стран?

Это было во всех странах. В Украине не так? Те же, кто и раньше.Или Вы считаете, что за неделю можно всё поменять?И зачем кричать красным цветом и огромными буквами?Думаете от этого демагогия и глупость станут более убедительными?Вы сомневаетесь, что на войне кто-то наживается и богатеет? Считаете, что Украина в этом отношении чем-то отличается от других стран?Это было во всех странах. В Украине не так?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13267 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4216 раз. Подякували: 3860 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 04:38 budivelnik написав: Це позиція симпатика Зеленського...

Тепер позиція симпатика Порошенка

Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву) Це позиція симпатика Зеленського...Тепер позиція симпатика ПорошенкаБула стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву)

"Своя церковь" - это 16-й век.

Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.



, хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)

И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.

Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).

Тоже мне повод для гордости.



Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...

Причем здесь Беня, он президент что-ли?

У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством. "Своя церковь" - это 16-й век.Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).Тоже мне повод для гордости.Причем здесь Беня, он президент что-ли?У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством. У матросов нет стоп-лоссов Tegularius Повідомлень: 862 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3042304330443045 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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