budivelnik написав:
Це позиція симпатика Зеленського...
Тепер позиція симпатика Порошенка
Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву)
"Своя церковь" - это 16-й век.
Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.
, хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)
И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.
Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).
Тоже мне повод для гордости.
Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...
Причем здесь Беня, он президент что-ли?
У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством.