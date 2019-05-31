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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3042304330443045

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 01:07

  budivelnik написав:Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до Зеленського
Зараз при владі Ви , хто тепер заробляє на війні і коли ці заробітки вже закінчаться?

Те же, кто и раньше.
Или Вы считаете, что за неделю можно всё поменять?
И зачем кричать красным цветом и огромными буквами?
Думаете от этого демагогия и глупость станут более убедительными?
Вы сомневаетесь, что на войне кто-то наживается и богатеет? Считаете, что Украина в этом отношении чем-то отличается от других стран?
Это было во всех странах. В Украине не так?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 04:38

  budivelnik написав:Це позиція симпатика Зеленського...
Тепер позиція симпатика Порошенка
Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву)

"Своя церковь" - это 16-й век.
Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.

, хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)

И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.
Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).
Тоже мне повод для гордости.

Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...

Причем здесь Беня, он президент что-ли?
У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством.
У матросов нет стоп-лоссов
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