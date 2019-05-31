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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3043304430453046> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 165 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 54 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 165 Додано: Суб 01 чер, 2019 04:38 budivelnik написав: Це позиція симпатика Зеленського...

Тепер позиція симпатика Порошенка

Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву) Це позиція симпатика Зеленського...Тепер позиція симпатика ПорошенкаБула стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву)

"Своя церковь" - это 16-й век.

Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.



, хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)

И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.

Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).

Тоже мне повод для гордости.



Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...

Причем здесь Беня, он президент что-ли?

У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством. "Своя церковь" - это 16-й век.Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).Тоже мне повод для гордости.Причем здесь Беня, он президент что-ли?У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством. У матросов нет стоп-лоссов Tegularius Повідомлень: 862 З нами з: 11.02.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 181 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 08:43 Tegularius написав: И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу.

35-50 евро за воздух, на семью из 4-х человек - это, конечно, пустяк, недостойный упоминания. И конечно же, в любой части страны в шаговой доступности были посольства, консульства и визовые центры любой европейской страны, доступные для посещения в любое удобное для путешествующих время. Я правильно излагаю ваше понимание беспроблемности? 35-50 евро за воздух, на семью из 4-х человек - это, конечно, пустяк, недостойный упоминания. И конечно же, в любой части страны в шаговой доступности были посольства, консульства и визовые центры любой европейской страны, доступные для посещения в любое удобное для путешествующих время. Я правильно излагаю ваше понимание беспроблемности? M-Audio Повідомлень: 1567 З нами з: 23.03.11 Подякував: 250 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 09:01 ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Frant

1. До потери Донбасса такие умники как Вы регулярно доказывали, что Донбасс убыточен и является "тягарем" для Украины. 1. До потери Донбасса такие умники как Вы регулярно доказывали, что Донбасс убыточен и является "тягарем" для Украины. А такі натягувачі сов на глобус як ви - так і не навчились розрізняти поняття ВВП-дотаційність...

1 Так Донбас створював 16% ВВП України -приблизно 160 млрд грн

2 При цьому Донбас споживав на себе - приблизно 200 млрд грн

3 От і виходить

а - країна втратила ВВП

б- при цьому Донбас був дотаційним

3 Тільки три субєкти господарювання(Харківська,Полтавська, м Київ)- були донорами

Ще Львівська виходила в нулик

Всі інші споживачами

Правильно це було - чи ні , це інше питання,яке до речі взялись вирішувати так звані помаранчеві сили в тому числі і Порошенко-Гройсман, шляхом проведення децентралізації...

Надіюсь що при всій своїй тупості , сьогоднішній команді вистарчить клепки продовжувати політику децентралізації(фінансової) ЛАД написав: 2. Хотите доказать, что ВВП Украины до потери территорий был выше, чем у УССР?

Боюсь, что это Вам при всём желании не удастся. 2. Хотите доказать, что ВВП Украины до потери территорий был выше, чем у УССР?Боюсь, что это Вам при всём желании не удастся. Тут головне правильно поставити питання

Якщо рахувати ВВП разом з гарматами і танками і допомогою країнам розвиваючогося соціалізму - то сьогоднішнє менше

Якщо по споживчим товарам для населення- то сьогоднішнє більше. А такі натягувачі сов на глобус як ви - так і не навчились розрізняти поняття ВВП-дотаційність...1 Так Донбас створював 16% ВВП України -приблизно 160 млрд грн2 При цьому Донбас споживав на себе - приблизно 200 млрд грн3 От і виходитьа - країна втратила ВВПб- при цьому Донбас був дотаційним3 Тільки три субєкти господарювання(Харківська,Полтавська, м Київ)- були донорамиЩе Львівська виходила в нуликВсі інші споживачамиПравильно це було - чи ні , це інше питання,яке до речі взялись вирішувати так звані помаранчеві сили в тому числі і Порошенко-Гройсман, шляхом проведення децентралізації...Надіюсь що при всій своїй тупості , сьогоднішній команді вистарчить клепки продовжувати політику децентралізації(фінансової)Тут головне правильно поставити питанняЯкщо рахувати ВВП разом з гарматами і танками і допомогою країнам розвиваючогося соціалізму - то сьогоднішнє меншеЯкщо по споживчим товарам для населення- то сьогоднішнє більше. Я уже, по-моему, как-то писал, что у Вас мания величия. Я уже, по-моему, как-то писал, что у Вас мания величия. А я не раз писав що ви промосковський совкофіл..

І що? ЛАД написав: И о том, что знания арифметики недостаточно для решения всех проблем. И о том, что знания арифметики недостаточно для решения всех проблем. Я хоч математикою вмію користуватись , на відміну від тих хто користується виключно методичками ЛАД написав: Можете продолжать "натягивать сову на глобус", но при избавлении от дотационного региона ВВП на душу населения должно увеличиваться, т.е. благосостояние народа в остальной части страны (без дотационного региона) должно повыситься. Можете продолжать "натягивать сову на глобус", но при избавлении от дотационного региона ВВП на душу населения должно увеличиваться, т.е. благосостояние народа в остальной части страны (без дотационного региона) должно повыситься. Є така штука - доведення від зворотнього..

Якщо регіон був дотаційним-то у випадку відокремлення від того хто дотував-життя в регіоні погіршиться

Якщо надлишковим- життя покращиться.

Що там в ОРДЛО - життя в порівнянні з Українським сегментом -краще чи гірше..

Так що сова не те що на глобусі-сова на вашій голові. ЛАД написав: Если у вас в семье есть человек, кот. приносит в семью 1000грн, а вы на него тратите 2000, то избавление от него повышает благосостояние семьи.

Мы "избавились" от 2-х дотационных регионов - Крыма и Донбасса, при этом, по утверждениям, сильно дотационных. Выросло благосостояние остальной Украины? Если у вас в семье есть человек, кот. приносит в семью 1000грн, а вы на него тратите 2000, то избавление от него повышает благосостояние семьи.Мы "избавились" от 2-х дотационных регионов - Крыма и Донбасса, при этом, по утверждениям, сильно дотационных. Выросло благосостояние остальной Украины? Примітивне порівняння,яке не має нічого спільного з реальністю

Практично в кожному бізнесі є структури/люди - які для цього бізнесу дотаційні , але при цьому без цих структур/людей буде розірваний виробничий ланцюжок,який знизить загальний прибуток бізнесу.

Я скажу більше

Вся Україна ,в роки коли мала дефіцит бюджету-була дотаційною...але при цьому світ не стане жити краще-якщо Україна зникне. ЛАД написав: Последнее Ваше утверждение (о "ВВП разом з гарматами і танками") - Вы считали? Или главное сказать, а там пусть доказывают, что это не так?

Сравните продукцию машиностроения (даже без "гармат і танків") - трактора, самолёты, локомотивы, вагоны, троллейбусы ..., сравните выплавку металла, поголовье скота.

После всего этого сможете что-то сказать. Последнее Ваше утверждение (о "ВВП разом з гарматами і танками") - Вы считали? Или главное сказать, а там пусть доказывают, что это не так?Сравните продукцию машиностроения (даже без "гармат і танків") - трактора, самолёты, локомотивы, вагоны, троллейбусы ..., сравните выплавку металла, поголовье скота.После всего этого сможете что-то сказать. Можна звичайно порахувати

А можна відповісти на просте логічне запитання

Якщо держава використала працю своїх громадян і по ланцюжку руда-енергія-метал-робота-танк створила купу заліза яке стоїть на складі,або горить в сирії - чи можна результати цієї праці намазати на хліб?

Якщо ні- то хто годував тих людей які працювали в тому ланцюжку і чи погіршувалось харчування тих , хто змушений був годувати ВПК

ПС

оповідання про продаж зброї - залиште америкосам..

Союз зброю не продавав-він її дарував а собі писав збитки. А я не раз писав що ви промосковський совкофіл..І що?Я хоч математикою вмію користуватись , на відміну від тих хто користується виключно методичкамиЄ така штука - доведення від зворотнього..Якщо регіон був дотаційним-то у випадку відокремлення від того хто дотував-життя в регіоні погіршитьсяЯкщо надлишковим- життя покращиться.Що там в ОРДЛО - життя в порівнянні з Українським сегментом -краще чи гірше..Так що сова не те що на глобусі-сова на вашій голові.Примітивне порівняння,яке не має нічого спільного з реальністюПрактично в кожному бізнесі є структури/люди - які для цього бізнесу дотаційні , але при цьому без цих структур/людей буде розірваний виробничий ланцюжок,який знизить загальний прибуток бізнесу.Я скажу більшеВся Україна ,в роки коли мала дефіцит бюджету-була дотаційною...але при цьому світ не стане жити краще-якщо Україна зникне.Можна звичайно порахуватиА можна відповісти на просте логічне запитанняЯкщо держава використала працю своїх громадян і по ланцюжку руда-енергія-метал-робота-танк створила купу заліза яке стоїть на складі,або горить в сирії - чи можна результати цієї праці намазати на хліб?Якщо ні- то хто годував тих людей які працювали в тому ланцюжку і чи погіршувалось харчування тих , хто змушений був годувати ВПКПСоповідання про продаж зброї - залиште америкосам..Союз зброю не продавав-він її дарував а собі писав збитки. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20944 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 09:08 Tegularius написав: budivelnik написав: Це позиція симпатика Зеленського...

Тепер позиція симпатика Порошенка

Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву) Це позиція симпатика Зеленського...Тепер позиція симпатика ПорошенкаБула стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву) "Своя церковь" - это 16-й век.

Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий. "Своя церковь" - это 16-й век.Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий. Тобто ви користуєтесь теорією совкофілів-що можна переступати формації ,а тому з феодалізму можна перескакувати в комунізм..минуючи стадії капіталізму-соціалізму?

А я вважаю що всі сходинки потрібно пройти..Тому те що інші зробили в

-столітті, а ми тільки зараз- чітко показує скільки всього нам потрібно ще пройти

Tegularius написав: budivelnik написав: , хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом) , хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом) И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.

Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).

Тоже мне повод для гордости. И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).Тоже мне повод для гордости. Звичайно що життя було й до безвізу..

Але коли порівняєте кількість перетнувших кордон (в рік) до безвізу- і після безвізу..То побачите різкий ріст , а значить була причина яка стримувала людей від поїздок, і ця причина зникла в 2017 Tegularius написав: budivelnik написав: ]Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату... ]Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату... Причем здесь Беня, он президент что-ли?

У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством. Причем здесь Беня, он президент что-ли?У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством. Так у нас і Гладковський не був Президентом і Кононенко з Грановським-що не заважало зеленофілам розганяти істерію про любих друзів

Беня це коло любих друзів Президента зеленського... Тобто ви користуєтесь теорією совкофілів-що можна переступати формації ,а тому з феодалізму можна перескакувати в комунізм..минуючи стадії капіталізму-соціалізму?А я вважаю що всі сходинки потрібно пройти..Тому те що інші зробили в-столітті, а ми тільки зараз- чітко показує скільки всього нам потрібно ще пройтиЗвичайно що життя було й до безвізу..Але коли порівняєте кількість перетнувших кордон (в рік) до безвізу- і після безвізу..То побачите різкий ріст , а значить була причина яка стримувала людей від поїздок, і ця причина зникла в 2017Так у нас і Гладковський не був Президентом і Кононенко з Грановським-що не заважало зеленофілам розганяти істерію про любих друзівБеня це коло любих друзів Президента зеленського... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20944 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 10:46 ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав: Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины. Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.

А що тут обговорювати?

Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека. А що тут обговорювати?Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека.

Я Вам много раз отвечал на Ваши посты, но ни разу не дождался убедительного ответа от Вас.

При этом я ни разу Вас никуда не посылал и ни разу не призывал посадить Вас или выслать из страны.

За кого голосовал я, Вы не знаете, хотя и могли бы, если бы появились на форуме раньше. Но, видимо, до 2014 Вы ещё ходили в начальную школу или детский сад.

Благодаря таким умникам мы потеряли Донбасс. Но, к сожалению, до них это так и не дошло. Ума хватает только на то, чтобы ругать Путина. Очень увлекательное и, главное, полезное занятие. Его наша ругань прямо так волнует, спать, бедняжка, не может из-за этого!

Если у Вас хватает ума считать, что главная проблема Украины выслать таких, как я, и после этого гарантирован подъём и расцвет Украины, то Вы либо просто дурак (но не похоже), либо провокатор. Во втором случае именно Вы - враг Украины. В первом - "избави бог от таких друзей, а с врагами мы и сами разберёмся". Я Вам много раз отвечал на Ваши посты, но ни разу не дождался убедительного ответа от Вас.При этом я ни разу Вас никуда не посылал и ни разу не призывал посадить Вас или выслать из страны.За кого голосовал я, Вы не знаете, хотя и могли бы, если бы появились на форуме раньше. Но, видимо, до 2014 Вы ещё ходили в начальную школу или детский сад.Благодаря таким умникам мы потеряли Донбасс. Но, к сожалению, до них это так и не дошло. Ума хватает только на то, чтобы ругать Путина. Очень увлекательное и, главное, полезное занятие. Его наша ругань прямо так волнует, спать, бедняжка, не может из-за этого!Если у Вас хватает ума считать, что главная проблема Украины выслать таких, как я, и после этого гарантирован подъём и расцвет Украины, то Вы либо просто дурак (но не похоже), либо провокатор. Во втором случае именно Вы - враг Украины. В первом - "избави бог от таких друзей, а с врагами мы и сами разберёмся".

Поясню ольгинському троллю:

Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною.

Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний. Поясню ольгинському троллю:Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною.Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19920 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 10:49 ЛАД написав: budivelnik написав: Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до Зеленського

Зараз при владі Ви , хто тепер заробляє на війні і коли ці заробітки вже закінчаться? Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до Зеленського

Те же, кто и раньше.

Или Вы считаете, что за неделю можно всё поменять?

И зачем кричать красным цветом и огромными буквами?

Думаете от этого демагогия и глупость станут более убедительными?

Вы сомневаетесь, что на войне кто-то наживается и богатеет? Считаете, что Украина в этом отношении чем-то отличается от других стран?

Это было во всех странах. В Украине не так? Те же, кто и раньше.Или Вы считаете, что за неделю можно всё поменять?И зачем кричать красным цветом и огромными буквами?Думаете от этого демагогия и глупость станут более убедительными?Вы сомневаетесь, что на войне кто-то наживается и богатеет? Считаете, что Украина в этом отношении чем-то отличается от других стран?Это было во всех странах. В Украине не так?

Будівельник задав вельми правильне питання.

Зеленський обіцяв швидко закінчити війну. Як саме - не говорив, факт.

Де результати???

Чому "команда зелених бариг заробляє на війні"??? Будівельник задав вельми правильне питання.Зеленський обіцяв швидко закінчити війну. Як саме - не говорив, факт.Де результати???Чому "команда зелених бариг заробляє на війні"??? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19920 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 11:03 Frant написав: Зеленський обіцяв швидко закінчити війну.

Де результати??? Зеленський обіцяв швидко закінчити війну.Де результати???



Доценту эротический сон приснился? Не перепутали? Это Порошенко за две недели обещал.

А все знают, что Зеленский ничего не обещал. Порохоботы об этом тут плешь всем проели, что за кандидат в президенты, который ничего не обещает, и вдруг такая смена ориентации - Зеленский обещал, почему не выполнил за 10 дней ))) Доценту эротический сон приснился? Не перепутали? Это Порошенко за две недели обещал.А все знают, что Зеленский ничего не обещал. Порохоботы об этом тут плешь всем проели, что за кандидат в президенты, который ничего не обещает, и вдруг такая смена ориентации - Зеленский обещал, почему не выполнил за 10 дней ))) freeze 4 Повідомлень: 11652 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 11:38 Frant написав: Поясню ольгинському троллю:

Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною.

Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний. Поясню ольгинському троллю:Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною.Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний.



Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года. Не сильно это помогает, как ты сам видишь. А Австрии не сильно мешает немецкий.



Насчет НАТО - справедливо. Нужно было вступать при немощном Ельцине. Сейчас же это пустые разговоры. При путине в подбрюшье РФ не будет никаких НАТ! И если процесс передачи власти там будет мирным, то и при преемнике путина - тоже. Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года. Не сильно это помогает, как ты сам видишь. А Австрии не сильно мешает немецкий.Насчет НАТО - справедливо. Нужно было вступать при немощном Ельцине. Сейчас же это пустые разговоры. При путине в подбрюшье РФ не будет никаких НАТ! И если процесс передачи власти там будет мирным, то и при преемнике путина - тоже. zРадио

Повідомлень: 2366 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 11:45 Frant написав: ..............

Поясню ольгинському троллю:

Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною.

Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний. ..............Поясню ольгинському троллю:Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству.Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний.

Очень смешно звучит в устах того, кто несколько лет назад называл Украину "территорией" и призывал войти в Россию. И до сих пор не знает, как правильно писать НАТО. Очень смешно звучит в устах того, кто несколько лет назад называл Украину "территорией" и призывал войти в Россию. И до сих пор не знает, как правильно писать НАТО. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 01 чер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13268 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4216 раз. Подякували: 3860 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 11:51 budivelnik написав: Тобто ви користуєтесь теорією совкофілів-що можна переступати формації ,а тому з феодалізму можна перескакувати в комунізм..минуючи стадії капіталізму-соціалізму?

А я вважаю що всі сходинки потрібно пройти..Тому те що інші зробили в

-столітті, а ми тільки зараз- чітко показує скільки всього нам потрібно ще пройти

Тобто ви користуєтесь теорією совкофілів-що можна переступати формації ,а тому з феодалізму можна перескакувати в комунізм..минуючи стадії капіталізму-соціалізму?А я вважаю що всі сходинки потрібно пройти..Тому те що інші зробили в-столітті, а ми тільки зараз- чітко показує скільки всього нам потрібно ще пройти



Набор слов! Причем церковь к капитализму? А может нам нужно прямо со жреческого периода снова начинать? А то, понимаешь, ни украинского языка, ни украинского бога не было - и как мы до 13-го века вообще развивались



А между тем, все, что нужно было - это убрать из советсткой модели образования с ее высокой научной нагрузкой коммунистическую пропаганду и любые намеки на идеологию. Собственно, в 90-х это органически и происходило.



Но параллельно с этим для оболванивания народа откопали абсолютно неактуальный уже на конец 20-го века религиозный культ. А год назад так и вообще объединили государство и религию в лучших традициях Ватикана 15-вековой давности! Набор слов! Причем церковь к капитализму? А может нам нужно прямо со жреческого периода снова начинать?А то, понимаешь, ни украинского языка, ни украинского бога не было - и как мы до 13-го века вообще развивалисьА между тем, все, что нужно было - это убрать из советсткой модели образования с ее высокой научной нагрузкой коммунистическую пропаганду и любые намеки на идеологию. Собственно, в 90-х это органически и происходило.Но параллельно с этим для оболванивания народа откопали абсолютно неактуальный уже на конец 20-го века религиозный культ. А год назад так и вообще объединили государство и религию в лучших традициях Ватикана 15-вековой давности! zРадио

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