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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 чер, 2019 04:38
budivelnik написав:
Це позиція симпатика Зеленського...
Тепер позиція симпатика Порошенка
Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву)
"Своя церковь" - это 16-й век.
Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.
, хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)
И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.
Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).
Тоже мне повод для гордости.
Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...
Причем здесь Беня, он президент что-ли?
У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством.
У матросов нет стоп-лоссов
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Tegularius
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Додано: Суб 01 чер, 2019 08:43
Tegularius написав:
И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу.
35-50 евро за воздух, на семью из 4-х человек - это, конечно, пустяк, недостойный упоминания. И конечно же, в любой части страны в шаговой доступности были посольства, консульства и визовые центры любой европейской страны, доступные для посещения в любое удобное для путешествующих время. Я правильно излагаю ваше понимание беспроблемности?
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Додано: Суб 01 чер, 2019 09:01
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:Frant
1. До потери Донбасса такие умники как Вы регулярно доказывали, что Донбасс убыточен и является "тягарем" для Украины.
А такі натягувачі сов на глобус як ви - так і не навчились розрізняти поняття ВВП-дотаційність...
1 Так Донбас створював 16% ВВП України -приблизно 160 млрд грн
2 При цьому Донбас споживав на себе - приблизно 200 млрд грн
3 От і виходить
а - країна втратила ВВП
б- при цьому Донбас був дотаційним
3 Тільки три субєкти господарювання(Харківська,Полтавська, м Київ)- були донорами
Ще Львівська виходила в нулик
Всі інші споживачами
Правильно це було - чи ні , це інше питання,яке до речі взялись вирішувати так звані помаранчеві сили в тому числі і Порошенко-Гройсман, шляхом проведення децентралізації...
Надіюсь що при всій своїй тупості , сьогоднішній команді вистарчить клепки продовжувати політику децентралізації(фінансової)
ЛАД написав:
2. Хотите доказать, что ВВП Украины до потери территорий был выше, чем у УССР?
Боюсь, что это Вам при всём желании не удастся.
Тут головне правильно поставити питання
Якщо рахувати ВВП разом з гарматами і танками і допомогою країнам розвиваючогося соціалізму - то сьогоднішнє менше
Якщо по споживчим товарам для населення- то сьогоднішнє більше.
Я уже, по-моему, как-то писал, что у Вас мания величия.
А я не раз писав що ви промосковський совкофіл..
І що?
ЛАД написав:
И о том, что знания арифметики недостаточно для решения всех проблем.
Я хоч математикою вмію користуватись , на відміну від тих хто користується виключно методичками
ЛАД написав:
Можете продолжать "натягивать сову на глобус", но при избавлении от дотационного региона ВВП на душу населения должно увеличиваться, т.е. благосостояние народа в остальной части страны (без дотационного региона) должно повыситься.
Є така штука - доведення від зворотнього..
Якщо регіон був дотаційним-то у випадку відокремлення від того хто дотував-життя в регіоні погіршиться
Якщо надлишковим- життя покращиться.
Що там в ОРДЛО - життя в порівнянні з Українським сегментом -краще чи гірше..
Так що сова не те що на глобусі-сова на вашій голові.
ЛАД написав:
Если у вас в семье есть человек, кот. приносит в семью 1000грн, а вы на него тратите 2000, то избавление от него повышает благосостояние семьи.
Мы "избавились" от 2-х дотационных регионов - Крыма и Донбасса, при этом, по утверждениям, сильно дотационных. Выросло благосостояние остальной Украины?
Примітивне порівняння,яке не має нічого спільного з реальністю
Практично в кожному бізнесі є структури/люди - які для цього бізнесу дотаційні , але при цьому без цих структур/людей буде розірваний виробничий ланцюжок,який знизить загальний прибуток бізнесу.
Я скажу більше
Вся Україна ,в роки коли мала дефіцит бюджету-була дотаційною...але при цьому світ не стане жити краще-якщо Україна зникне.
ЛАД написав:
Последнее Ваше утверждение (о "ВВП разом з гарматами і танками") - Вы считали? Или главное сказать, а там пусть доказывают, что это не так?
Сравните продукцию машиностроения (даже без "гармат і танків") - трактора, самолёты, локомотивы, вагоны, троллейбусы ..., сравните выплавку металла, поголовье скота.
После всего этого сможете что-то сказать.
Можна звичайно порахувати
А можна відповісти на просте логічне запитання
Якщо держава використала працю своїх громадян і по ланцюжку руда-енергія-метал-робота-танк створила купу заліза яке стоїть на складі,або горить в сирії - чи можна результати цієї праці намазати на хліб?
Якщо ні- то хто годував тих людей які працювали в тому ланцюжку і чи погіршувалось харчування тих , хто змушений був годувати ВПК
ПС
оповідання про продаж зброї - залиште америкосам..
Союз зброю не продавав-він її дарував а собі писав збитки.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2019 09:08
Tegularius написав: budivelnik написав:
Це позиція симпатика Зеленського...
Тепер позиція симпатика Порошенка
Була стабільність і ясність , отримували те що інші держави отримали хто сотні років тому(свою церкву)
"Своя церковь" - это 16-й век.
Современные цивилизованные европейские государства отделены от церкви. И единственная функция государства в отношении религии - обеспечение свободы вероисповедания и равенства всех конфессий.
Тобто ви користуєтесь теорією совкофілів-що можна переступати формації ,а тому з феодалізму можна перескакувати в комунізм..минуючи стадії капіталізму-соціалізму?
А я вважаю що всі сходинки потрібно пройти..Тому те що інші зробили в
-столітті, а ми тільки зараз- чітко показує скільки всього нам потрібно ще пройти
Tegularius написав: budivelnik написав:
, хто десять років тому(безвіз з Євросоюзом)
И до 2017 года украинцы могли беспроблемно ездить в ЕС, заплатив 35-50 евро за визу. Причем тем, кто ездил часто, открывали долгосрочные мультивизы.
Безвиз с ЕС сейчас имеют многие страны, в частности: Боливия, Албания, Молдова, Сербия, Парагвай, Венесуэла, Гондурас (да-да, и он).
Тоже мне повод для гордости.
Звичайно що життя було й до безвізу..
Але коли порівняєте кількість перетнувших кордон (в рік) до безвізу- і після безвізу..То побачите різкий ріст , а значить була причина яка стримувала людей від поїздок, і ця причина зникла в 2017
Tegularius написав: budivelnik написав:
]Бєня марить дефолтом і 2-ма мільярдами від привату...
Причем здесь Беня, он президент что-ли?
У Зе сказали уже - дефолта не будет. После выборов Рады возобновятся переговоры миссии МВФ с новым правительством.
Так у нас і Гладковський не був Президентом і Кононенко з Грановським-що не заважало зеленофілам розганяти істерію про любих друзів
Беня це коло любих друзів Президента зеленського...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 01 чер, 2019 10:46
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Надеялся, что после окончания выборов президента, закончится и эта флудерастия и люди захотят обсудить, что действительно надо сделать для подъёма Украины.
А що тут обговорювати?
Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека.
Я Вам много раз отвечал на Ваши посты, но ни разу не дождался убедительного ответа от Вас.
При этом я ни разу Вас никуда не посылал и ни разу не призывал посадить Вас или выслать из страны.
За кого голосовал я, Вы не знаете, хотя и могли бы, если бы появились на форуме раньше. Но, видимо, до 2014 Вы ещё ходили в начальную школу или детский сад.
Благодаря таким умникам мы потеряли Донбасс. Но, к сожалению, до них это так и не дошло. Ума хватает только на то, чтобы ругать Путина. Очень увлекательное и, главное, полезное занятие. Его наша ругань прямо так волнует, спать, бедняжка, не может из-за этого!
Если у Вас хватает ума считать, что главная проблема Украины выслать таких, как я, и после этого гарантирован подъём и расцвет Украины, то Вы либо просто дурак (но не похоже), либо провокатор. Во втором случае именно Вы - враг Украины. В первом - "избави бог от таких друзей, а с врагами мы и сами разберёмся".
Поясню ольгинському троллю:
Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною.
Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 01 чер, 2019 10:49
ЛАД написав: budivelnik написав:
Ретранслюю до симпатиків Зеленського - питання Порошенка до ЗеленськогоЗараз при владі Ви , хто тепер заробляє на війні і коли ці заробітки вже закінчаться?
Те же, кто и раньше.
Или Вы считаете, что за неделю можно всё поменять?
И зачем кричать красным цветом и огромными буквами?
Думаете от этого демагогия и глупость станут более убедительными?
Вы сомневаетесь, что на войне кто-то наживается и богатеет? Считаете, что Украина в этом отношении чем-то отличается от других стран?
Это было во всех странах. В Украине не так?
Будівельник задав вельми правильне питання.
Зеленський обіцяв швидко закінчити війну. Як саме - не говорив, факт.
Де результати???
Чому "команда зелених бариг заробляє на війні"???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:03
Frant написав:
Зеленський обіцяв швидко закінчити війну.
Де результати???
Доценту эротический сон приснился? Не перепутали? Это Порошенко за две недели обещал.
А все знают, что Зеленский ничего не обещал. Порохоботы об этом тут плешь всем проели, что за кандидат в президенты, который ничего не обещает, и вдруг такая смена ориентации - Зеленский обещал, почему не выполнил за 10 дней )))
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:38
Frant написав:
Поясню ольгинському троллю:
Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною.
Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний.
Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года. Не сильно это помогает, как ты сам видишь. А Австрии не сильно мешает немецкий.
Насчет НАТО - справедливо. Нужно было вступать при немощном Ельцине. Сейчас же это пустые разговоры. При путине в подбрюшье РФ не будет никаких НАТ! И если процесс передачи власти там будет мирным, то и при преемнике путина - тоже.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:45
Frant написав:
..............
Поясню ольгинському троллю:
Донбас і Крим Україна втратила, тому що надто довіряла московському ханству. Треба було ще на початку 1990-х вступати в НаТо і робити українську мову єдиною державною
.
Ось весь рецепт. Потому на 100% ефективний.
Очень смешно звучит в устах того, кто несколько лет назад называл Украину "территорией" и призывал войти в Россию. И до сих пор не знает, как правильно писать НАТО.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 01 чер, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Суб 01 чер, 2019 11:51
budivelnik написав:
Тобто ви користуєтесь теорією совкофілів-що можна переступати формації ,а тому з феодалізму можна перескакувати в комунізм..минуючи стадії капіталізму-соціалізму?
А я вважаю що всі сходинки потрібно пройти..Тому те що інші зробили в
-столітті, а ми тільки зараз- чітко показує скільки всього нам потрібно ще пройти
Набор слов! Причем церковь к капитализму? А может нам нужно прямо со жреческого периода снова начинать?
А то, понимаешь, ни украинского языка, ни украинского бога не было - и как мы до 13-го века вообще развивались
А между тем, все, что нужно было - это убрать из советсткой модели образования с ее высокой научной нагрузкой коммунистическую пропаганду и любые намеки на идеологию. Собственно, в 90-х это органически и происходило.
Но параллельно с этим для оболванивания народа откопали абсолютно неактуальный уже на конец 20-го века религиозный культ. А год назад так и вообще объединили государство и религию в лучших традициях Ватикана 15-вековой давности!
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