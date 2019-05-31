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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 чер, 2019 11:57
zРадио написав: Frant написав:
Поясню ольгинському троллю:
Треба було ще на початку 1990-х робити українську мову єдиною державною.
Ось весь рецепт.
Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года.
))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:02
freeze написав: zРадио написав: Frant написав:
Поясню ольгинському троллю:
Треба було ще на початку 1990-х робити українську мову єдиною державною.
Ось весь рецепт.
Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года.
))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории.
Сначала Франту
придется закончить среднюю школу - нельзя с тремя классами церковно-приходской сдавать ЗНО
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