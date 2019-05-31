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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3043304430453046

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 165
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
54
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:57

  zРадио написав:
  Frant написав:Поясню ольгинському троллю:
Треба було ще на початку 1990-х робити українську мову єдиною державною.
Ось весь рецепт.


Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года.


))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:02

  freeze написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Поясню ольгинському троллю:
Треба було ще на початку 1990-х робити українську мову єдиною державною.
Ось весь рецепт.


Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года.


))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории.


Сначала Франту придется закончить среднюю школу - нельзя с тремя классами церковно-приходской сдавать ЗНО :mrgreen:
zРадио
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  #<1 ... 3043304430453046
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