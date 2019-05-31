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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 13:42

  yanyura написав:Сегодня день траура для противников Зеленского -
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон - АП
11:25, 01 июня 2019

https://www.unian.net/politics/10571163 ... on-ap.html
Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом — Мостова
1 червня, 07:41

https://dt.ua/POLITICS/zelenskiy-otrima ... 3137_.html


Большая аналитическая статья Юлии Мостовой о Зеленском
Квартал "чорних лебедів"
31 травня

https://dt.ua/internal/kvartal-chornih- ... 3122_.html


Чудова новина.
Через 5 років в Харківській і Сумських областях з'являться ракетні бази НАТО.

І місцеві русіш-мени заскиглять про чергову зраду(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 13:51

  Frant написав:Чому ж стільки шуму від останнього мовного закону?


Уж точно шум не из-за того, что украинский язык сделали единственным государственным, потому что украинский единственный государственный скоро как 30 лет. Оказывается доценты не знают элементарных вещей, которые знают даже первоклассники.

На форуме где-то была отдельная ветка по этому закону. Нет смысла здесь повторяться.

Как у гопника в разговоре через слово повторяется - пля, так у вас повторяется тезис из методички про троллей.
Вы как-то можете расширить свой лексикон? А то мне кажется, что вы совсем не доцент, судя по лексикону.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 13:53

  Frant написав:Чому ж стільки шуму від останнього мовного закону? Московитам він вельми не подобається. І місцевим русіш-троллям - також ((((


А венграм нравится?

Венгрия раскритиковала языковой закон Украины
https://korrespondent.net/ukraine/40905 ... on-ukrayny

Но больше всего шума, конечно, внутри страны. Ну не подходит он 60% граждан Украины, говорящим на отличном от украинского языке - создает бытовые проблемы, которых можно было бы легко избежать.

Как это можно росчерком пера изменить? Никак...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 14:05

  detroytred написав:prodigy
Такое поведение не у всех же.



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Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 15:53

  zРадио написав:
  Frant написав:Чому ж стільки шуму від останнього мовного закону? Московитам він вельми не подобається. І місцевим русіш-троллям - також ((((


А венграм нравится?

Венгрия раскритиковала языковой закон Украины
https://korrespondent.net/ukraine/40905 ... on-ukrayny

Но больше всего шума, конечно, внутри страны. Ну не подходит он 60% граждан Украины, говорящим на отличном от украинского языке - создает бытовые проблемы, которых можно было бы легко избежать.

Как это можно росчерком пера изменить? Никак...

Выучит язык никак ? Челюсть не та ? Или мозги не те ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:06

  pesikot написав:Выучит язык никак ? Челюсть не та ? Или мозги не те ?

Попри всі наші старання ми не можемо повністю контролювати свій язик. Отже, причина, з якої ми повинні стримувати свого язика, полягає в тому, що гріх і недосконалість підштовхують нас до зловживання мовою. Слова походять із серця, а «людське серце... схильне до зла» (Буття 8:21; Луки 6:45). Тому стримувати язик украй важко. (Прочитай Якова 3:2—4.) Хоча ми не можемо досконало контролювати свій язик, все ж ми маємо працювати над тим, щоб робити це ліпше. Подібно до плавця, який намагається піднятись угору по річці і мусить боротися з течією, ми повинні безупинно вести боротьбу з грішною схильністю ранити інших своїм язиком.

Здатність розмовляти — це подарунок Божий. Бог дає нам «кожен добрий дар, кожен досконалий дарунок» (Якова 1:17). Завдяки дару мови, який відрізняє нас від тварин, ми можемо ділитися з іншими не тільки думками, а й почуттями. Однак, іноді цим даром зловживають. Як же боляче Богові, коли люди говорять необережно і ранять одне одного словами!

Для того щоб перебувати в Божій любові, нам треба користуватися даром мови так, як хотів би той, хто його дав. Господь чітко пояснив, яка мова йому подобається. У Божому Слові говориться: «Нехай з ваших уст не виходить жодне гниле слово, а лише добре, яке при потребі може зміцнити, принести пожиток слухачам» (Ефесян 4:29).
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:14

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Чому ж стільки шуму від останнього мовного закону? Московитам він вельми не подобається. І місцевим русіш-троллям - також ((((


А венграм нравится?

Венгрия раскритиковала языковой закон Украины
https://korrespondent.net/ukraine/40905 ... on-ukrayny

Но больше всего шума, конечно, внутри страны. Ну не подходит он 60% граждан Украины, говорящим на отличном от украинского языке - создает бытовые проблемы, которых можно было бы легко избежать.

Как это можно росчерком пера изменить? Никак...

Выучит язык никак ? Челюсть не та ? Или мозги не те ?


Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:20

  zРадио написав:Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці)

І це відсутність державної гуманітарної політики. Одне бла - бла - бла....І жодних реальних кроків для поширення державної мови, як способу спілкування між громадянами. А держава, дійсно повинна виробити механізми стимулювання вживання мови, передусім економічні. Лише на військово-патріотичну гордість зараз людей не візьмеш. Світ глобалізований. Риба шукає де глибше, а людина де краще жити. Там де краще жити і мова додасться органічно, і люди потягнуться до свого коріння. Це підкуп державою своїх громадян, в кращому розумінні цього слова. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:27

  freeze написав:
  zРадио написав:Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года.


))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории.


Кремлеботи точно не знають історії України, напевне в методичках нюанси не описані.
Українська мова з 1991 року дуже активно розвивалась і все було чудово поки до влади не прийшов Кучма.
19 липня 1994 р. — інавгураційна промова президента Л. Кучми: «Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за українською мовою державного статусу». Це речення спричинило вибухову активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню закону «Про мову в Українській РСР», і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх закладах.

Ось і все, кремлеботи.
Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:34

  andrijk777 написав:Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.

«Не сотвори собі ідола і нічого подібного до того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм» (Вих. 20, 4–5).

Вкотре згадаємо слова апостола Павла, який страждаючи, в своєму Посланні до Римлян каже, і знову й знову повторює: «Ми знаємо, що закон духовний, а я із плоті, відданий гріху. Тому що не відаю, що роблю. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Тому що за внутрішньою людиною знаходжу задоволення в Законі Божому, але в плоті моїй бачу інший закон, що воює проти закону розуму мого, який робить мене в’язнем закону гріховного, що знаходиться в членах моїх. Бідна я людина!..»
Далі апостол Павло запитує: «Хто позбавить мене від цього тіла смерті?» І не знаходить відповіді…
Чи задоволений я своїм текстом? Ні, не задоволений, бо відповіді на це земне питання своїм земним розумом так і не знайшов. І якщо вже апостол Павло не знайшов відповіді, то хто проти Нього я? І що мені з цим робити?
Єдина втіха – щиро молитися. Звертаючись молитовно до Святого Духа, знову і знову повторювати: «Царю небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші».

І нехай буде так – Амінь.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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