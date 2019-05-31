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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 304630473048304930503051> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Суб 01 чер, 2019 16:37 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: freeze написав: zРадио написав: Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года. Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года.



))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории. ))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории.



Кремлеботи точно не знають історії України, напевне в методичках нюанси не описані.

Українська мова з 1991 року дуже активно розвивалась і все було чудово поки до влади не прийшов Кучма.

19 липня 1994 р. — інавгураційна промова президента Л. Кучми: «Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за українською мовою державного статусу». Це речення спричинило вибухову активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню закону «Про мову в Українській РСР», і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх закладах.

Ось і все, кремлеботи.

Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою. Кремлеботи точно не знають історії України, напевне в методичках нюанси не описані.Українська мова з 1991 року дуже активно розвивалась і все було чудово поки до влади не прийшов Кучма.Ось і все, кремлеботи.Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.



Я извиняюсь, но вы просто перевираете цитату, это красит вас с плохой стороны.

Сами что то себе фантазируете, сами на выдуманное оргазмируете, сами выдуманное опровергаете, и потом клеймите тех, кто с вашим выдуманным якобы не согласен.

Типичнейший порохофил с уровнем детского садика, вам это уже не первый человек говорит. Я извиняюсь, но вы просто перевираете цитату, это красит вас с плохой стороны.Сами что то себе фантазируете, сами на выдуманное оргазмируете, сами выдуманное опровергаете, и потом клеймите тех, кто с вашим выдуманным якобы не согласен.Типичнейший порохофил с уровнем детского садика, вам это уже не первый человек говорит. Востаннє редагувалось freeze в Суб 01 чер, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:37 Козак-характерник написав: zРадио написав: Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці) Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці)

І це відсутність державної гуманітарної політики. Одне бла - бла - бла....І жодних реальних кроків для поширення державної мови, як способу спілкування між громадянами. А держава, дійсно повинна виробити механізми стимулювання вживання мови, передусім економічні. Лише на військово-патріотичну гордість зараз людей не візьмеш. Світ глобалізований. Риба шукає де глибше, а людина де краще жити. Там де краще жити і мова додасться органічно, і люди потягнуться до свого коріння. Це підкуп державою своїх громадян, в кращому розумінні цього слова. І це відсутність державної гуманітарної політики. Одне бла - бла - бла....І жодних реальних кроків для поширення державної мови, як способу спілкування між громадянами. А держава, дійсно повинна виробити механізми стимулювання вживання мови, передусім економічні. Лише на військово-патріотичну гордість зараз людей не візьмеш. Світ глобалізований. Риба шукає де глибше, а людина де краще жити. Там де краще жити і мова додасться органічно, і люди потягнуться до свого коріння. Це підкуп державою своїх громадян, в кращому розумінні цього слова.

Будь-які намагання Держави стимулювати вживання української мови, будь-які, тієї ж миті викликають потужний гвалт російськомовних: "!!!рускій язик ущємляют!!!". Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.

Кстати, я раньше тоже придерживался такой позиции. Все изменила война. Будь-які намагання Держави стимулювати вживання української мови, будь-які, тієї ж миті викликають потужний гвалт російськомовних: "!!!рускій язик ущємляют!!!". Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.Кстати, я раньше тоже придерживался такой позиции. Все изменила война. airmax78 Повідомлень: 30314 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:43 airmax78 написав: Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна. Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.



Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ?

Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку. Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ?Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:45 airmax78 написав: Будь-які намагання Держави стимулювати вживання української мови, будь-які, тієї ж миті викликають потужний гвалт російськомовних: "!!!рускій язик ущємляют!!!". Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.

Кстати, я раньше тоже придерживался такой позиции. Все изменила война. Будь-які намагання Держави стимулювати вживання української мови, будь-які, тієї ж миті викликають потужний гвалт російськомовних: "!!!рускій язик ущємляют!!!". Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.Кстати, я раньше тоже придерживался такой позиции. Все изменила война.

Я сповідую мову Любові, заповіді Христа. Але, допоки Царства Божого на Землі немає, то є мирське. Є справи кесаря. А кесар керується не завжди мовою Любові, але й примусом. Яка грань між кнутом і пряником? Дуже тонка...На те він і кесар, щоб думу думати...Іноді кнутом вдарити, а десь і пряником пригостити... На сьогодні пряників взагалі немає, лише кнут. Мабуть в цьому проблема. В стимулах, економічній вигоді. Я сповідую мову Любові, заповіді Христа. Але, допоки Царства Божого на Землі немає, то є мирське. Є справи кесаря. А кесар керується не завжди мовою Любові, але й примусом. Яка грань між кнутом і пряником? Дуже тонка...На те він і кесар, щоб думу думати...Іноді кнутом вдарити, а десь і пряником пригостити...На сьогодні пряників взагалі немає, лише кнут. Мабуть в цьому проблема. В стимулах, економічній вигоді. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:50 freeze написав: airmax78 написав: Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна. Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.



Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ?

Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку. Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ?Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку.

Думаю просто не точно висловив думку. Дійсно, на цій гілці не зустрічав висловлюваннь проти української, як державної мови. Тут суперечок немає. Опа! Перше, що всіх об'єднало. Мабуть на тому і треба акценти робити в подальшому, що поєднує, а не роз'єднює, щоб ця гілка в помийку не перетворювалася. Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря. Думаю просто не точно висловив думку.Дійсно, на цій гілці не зустрічав висловлюваннь проти української, як державної мови. Тут суперечок немає. Опа!Перше, що всіх об'єднало. Мабуть на тому і треба акценти робити в подальшому, що поєднує, а не роз'єднює, щоб ця гілка в помийку не перетворювалася. Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 01 чер, 2019 16:53, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:51 Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою. Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.

«Не сотвори собі ідола і нічого подібного до того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм» (Вих. 20, 4–5).



Вкотре згадаємо слова апостола Павла, який страждаючи, в своєму Посланні до Римлян каже, і знову й знову повторює: «Ми знаємо, що закон духовний, а я із плоті, відданий гріху. Тому що не відаю, що роблю. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Тому що за внутрішньою людиною знаходжу задоволення в Законі Божому, але в плоті моїй бачу інший закон, що воює проти закону розуму мого, який робить мене в’язнем закону гріховного, що знаходиться в членах моїх. Бідна я людина!..»

Далі апостол Павло запитує: «Хто позбавить мене від цього тіла смерті?» І не знаходить відповіді…

Чи задоволений я своїм текстом? Ні, не задоволений, бо відповіді на це земне питання своїм земним розумом так і не знайшов. І якщо вже апостол Павло не знайшов відповіді, то хто проти Нього я? І що мені з цим робити?

Єдина втіха – щиро молитися. Звертаючись молитовно до Святого Духа, знову і знову повторювати: «Царю небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші».



І нехай буде так – Амінь. «Не сотвори собі ідола і нічого подібного до того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм» (Вих. 20, 4–5).Вкотре згадаємо слова апостола Павла, який страждаючи, в своєму Посланні до Римлян каже, і знову й знову повторює: «Ми знаємо, що закон духовний, а я із плоті, відданий гріху. Тому що не відаю, що роблю. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Тому що за внутрішньою людиною знаходжу задоволення в Законі Божому, але в плоті моїй бачу інший закон, що воює проти закону розуму мого, який робить мене в’язнем закону гріховного, що знаходиться в членах моїх. Бідна я людина!..»Далі апостол Павло запитує: «Хто позбавить мене від цього тіла смерті?» І не знаходить відповіді…Чи задоволений я своїм текстом? Ні, не задоволений, бо відповіді на це земне питання своїм земним розумом так і не знайшов. І якщо вже апостол Павло не знайшов відповіді, то хто проти Нього я? І що мені з цим робити?Єдина втіха – щиро молитися. Звертаючись молитовно до Святого Духа, знову і знову повторювати: «Царю небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші».І нехай буде так – Амінь.

Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также: https://youtu.be/pRE23YfSvc8?t=115 Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также: airmax78 Повідомлень: 30314 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:54 airmax78 написав: Козак-характерник написав: andrijk777 написав: Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою. Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.

«Не сотвори собі ідола і нічого подібного до того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм» (Вих. 20, 4–5).



Вкотре згадаємо слова апостола Павла, який страждаючи, в своєму Посланні до Римлян каже, і знову й знову повторює: «Ми знаємо, що закон духовний, а я із плоті, відданий гріху. Тому що не відаю, що роблю. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Тому що за внутрішньою людиною знаходжу задоволення в Законі Божому, але в плоті моїй бачу інший закон, що воює проти закону розуму мого, який робить мене в’язнем закону гріховного, що знаходиться в членах моїх. Бідна я людина!..»

Далі апостол Павло запитує: «Хто позбавить мене від цього тіла смерті?» І не знаходить відповіді…

Чи задоволений я своїм текстом? Ні, не задоволений, бо відповіді на це земне питання своїм земним розумом так і не знайшов. І якщо вже апостол Павло не знайшов відповіді, то хто проти Нього я? І що мені з цим робити?

Єдина втіха – щиро молитися. Звертаючись молитовно до Святого Духа, знову і знову повторювати: «Царю небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші».



І нехай буде так – Амінь. «Не сотвори собі ідола і нічого подібного до того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм» (Вих. 20, 4–5).Вкотре згадаємо слова апостола Павла, який страждаючи, в своєму Посланні до Римлян каже, і знову й знову повторює: «Ми знаємо, що закон духовний, а я із плоті, відданий гріху. Тому що не відаю, що роблю. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Тому що за внутрішньою людиною знаходжу задоволення в Законі Божому, але в плоті моїй бачу інший закон, що воює проти закону розуму мого, який робить мене в’язнем закону гріховного, що знаходиться в членах моїх. Бідна я людина!..»Далі апостол Павло запитує: «Хто позбавить мене від цього тіла смерті?» І не знаходить відповіді…Чи задоволений я своїм текстом? Ні, не задоволений, бо відповіді на це земне питання своїм земним розумом так і не знайшов. І якщо вже апостол Павло не знайшов відповіді, то хто проти Нього я? І що мені з цим робити?Єдина втіха – щиро молитися. Звертаючись молитовно до Святого Духа, знову і знову повторювати: «Царю небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші».І нехай буде так – Амінь.

Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также: https://youtu.be/pRE23YfSvc8?t=115 Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также:

Вибач, брате, якщо погано Тобі зробив. Вибач, брате, якщо погано Тобі зробив. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:56 freeze написав: airmax78 написав: Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна. Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.



Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ?

Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку. Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ?Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку.

zРадио написав: Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці) Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці)



В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. airmax78 Повідомлень: 30314 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:57 Козак-характерник написав: Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря. Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря.



Так в Раде есть много клинических идиотов. Вы говорите совершенно верно.

Вместо запретов, жестких квот, штрафов и надзирания и подглядывания за всеми, можно было того же самого добиться, чем экономические пряники, это не вызвало бы никакой особой реакции.

Чтобы книжки на украинском языке были на 20 процентов дешевле, чем на остальных языках. Чтобы билет в кино на украинском языке стоил 100 грн, а на других языках 150 грн и тд. Мозга хватает только кнутом махать и запрещать как известный Лимон в Чиполлино. Так в Раде есть много клинических идиотов. Вы говорите совершенно верно.Вместо запретов, жестких квот, штрафов и надзирания и подглядывания за всеми, можно было того же самого добиться, чем экономические пряники, это не вызвало бы никакой особой реакции.Чтобы книжки на украинском языке были на 20 процентов дешевле, чем на остальных языках. Чтобы билет в кино на украинском языке стоил 100 грн, а на других языках 150 грн и тд. Мозга хватает только кнутом махать и запрещать как известный Лимон в Чиполлино. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 16:59 Козак-характерник написав: airmax78 написав: Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также: https://youtu.be/pRE23YfSvc8?t=115 Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также:

Вибач, брате, якщо погано Тобі зробив. Вибач, брате, якщо погано Тобі зробив.

Левую щеку подставляйте! Левую, а не правую! Левую щеку подставляйте! Левую, а не правую! airmax78 Повідомлень: 30314 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 304630473048304930503051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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