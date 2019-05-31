Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Украинский язык - единственный государственный с 1991-го года.
))) Порохоботы показывают полный непрофессионализм и не знание истории государства. Возможно им надо попробовать сдать ЗНО на элементарные познания по истории.
Кремлеботи точно не знають історії України, напевне в методичках нюанси не описані. Українська мова з 1991 року дуже активно розвивалась і все було чудово поки до влади не прийшов Кучма.
19 липня 1994 р. — інавгураційна промова президента Л. Кучми: «Ближчим часом я маю намір запропонувати зміни до чинного законодавства з метою надання російській мові офіційного статусу при збереженні за українською мовою державного статусу». Це речення спричинило вибухову активізацію сил, що протидіяли запровадженню та виконанню закону «Про мову в Українській РСР», і різкий відкат у вживанні української мови в державних установах та освітніх закладах.
Ось і все, кремлеботи. Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.
Я извиняюсь, но вы просто перевираете цитату, это красит вас с плохой стороны. Сами что то себе фантазируете, сами на выдуманное оргазмируете, сами выдуманное опровергаете, и потом клеймите тех, кто с вашим выдуманным якобы не согласен. Типичнейший порохофил с уровнем детского садика, вам это уже не первый человек говорит.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 01 чер, 2019 16:38, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці)
І це відсутність державної гуманітарної політики. Одне бла - бла - бла....І жодних реальних кроків для поширення державної мови, як способу спілкування між громадянами. А держава, дійсно повинна виробити механізми стимулювання вживання мови, передусім економічні. Лише на військово-патріотичну гордість зараз людей не візьмеш. Світ глобалізований. Риба шукає де глибше, а людина де краще жити. Там де краще жити і мова додасться органічно, і люди потягнуться до свого коріння. Це підкуп державою своїх громадян, в кращому розумінні цього слова.
Будь-які намагання Держави стимулювати вживання української мови, будь-які, тієї ж миті викликають потужний гвалт російськомовних: "!!!рускій язик ущємляют!!!". Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна. Кстати, я раньше тоже придерживался такой позиции. Все изменила война.
airmax78 написав:Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.
Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ? Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку.
airmax78 написав:Будь-які намагання Держави стимулювати вживання української мови, будь-які, тієї ж миті викликають потужний гвалт російськомовних: "!!!рускій язик ущємляют!!!". Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна. Кстати, я раньше тоже придерживался такой позиции. Все изменила война.
Я сповідую мову Любові, заповіді Христа. Але, допоки Царства Божого на Землі немає, то є мирське. Є справи кесаря. А кесар керується не завжди мовою Любові, але й примусом. Яка грань між кнутом і пряником? Дуже тонка...На те він і кесар, щоб думу думати...Іноді кнутом вдарити, а десь і пряником пригостити... На сьогодні пряників взагалі немає, лише кнут. Мабуть в цьому проблема. В стимулах, економічній вигоді.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
airmax78 написав:Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.
Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ? Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку.
Думаю просто не точно висловив думку. Дійсно, на цій гілці не зустрічав висловлюваннь проти української, як державної мови. Тут суперечок немає. Опа! Перше, що всіх об'єднало. Мабуть на тому і треба акценти робити в подальшому, що поєднує, а не роз'єднює, щоб ця гілка в помийку не перетворювалася. Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 01 чер, 2019 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
andrijk777 написав:Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.
«Не сотвори собі ідола і нічого подібного до того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм» (Вих. 20, 4–5).
Вкотре згадаємо слова апостола Павла, який страждаючи, в своєму Посланні до Римлян каже, і знову й знову повторює: «Ми знаємо, що закон духовний, а я із плоті, відданий гріху. Тому що не відаю, що роблю. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Тому що за внутрішньою людиною знаходжу задоволення в Законі Божому, але в плоті моїй бачу інший закон, що воює проти закону розуму мого, який робить мене в’язнем закону гріховного, що знаходиться в членах моїх. Бідна я людина!..» Далі апостол Павло запитує: «Хто позбавить мене від цього тіла смерті?» І не знаходить відповіді… Чи задоволений я своїм текстом? Ні, не задоволений, бо відповіді на це земне питання своїм земним розумом так і не знайшов. І якщо вже апостол Павло не знайшов відповіді, то хто проти Нього я? І що мені з цим робити? Єдина втіха – щиро молитися. Звертаючись молитовно до Святого Духа, знову і знову повторювати: «Царю небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші».
andrijk777 написав:Якби прийшов дійсно український президент, сьогодні мовне питання вже не було б таке гостре, тому що українська мова була б сьогодні сильно домінуючою.
«Не сотвори собі ідола і нічого подібного до того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі; не поклоняйся їм і не служи їм» (Вих. 20, 4–5).
Вкотре згадаємо слова апостола Павла, який страждаючи, в своєму Посланні до Римлян каже, і знову й знову повторює: «Ми знаємо, що закон духовний, а я із плоті, відданий гріху. Тому що не відаю, що роблю. Доброго, якого хочу, не роблю, а зле, якого не хочу, роблю. Тому що за внутрішньою людиною знаходжу задоволення в Законі Божому, але в плоті моїй бачу інший закон, що воює проти закону розуму мого, який робить мене в’язнем закону гріховного, що знаходиться в членах моїх. Бідна я людина!..» Далі апостол Павло запитує: «Хто позбавить мене від цього тіла смерті?» І не знаходить відповіді… Чи задоволений я своїм текстом? Ні, не задоволений, бо відповіді на це земне питання своїм земним розумом так і не знайшов. І якщо вже апостол Павло не знайшов відповіді, то хто проти Нього я? І що мені з цим робити? Єдина втіха – щиро молитися. Звертаючись молитовно до Святого Духа, знову і знову повторювати: «Царю небесний, Утішителю. Душе істини, що всюди єси і все наповнюєш, скарбе дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші».
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
airmax78 написав:Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.
Где на этом форуме хоть один раз кто-то сказал нах мову ? Не хотим, чтобы украинский язык был государственным? Можете привести пример ? Я же говорю, одни однотипны, сами себя пугают, сами выдумывают что-то, потом опровергают своё выдуманное, потом клеймят несогласных с их выдуманным. Все как под одну гребёнку.
zРадио написав:Я українською непогано володію! Проте із практичних позицій вона мені не додає - не допомагає заробляти гроші (мовою бізнесу в Україні є російська, у стосунках із закордонними партнерами з СНД - російська, з інших країн світу - англійська, або інша іноземна), та не надає переваг у побутовому спілкуванні (громадяни, для яких ані українська, ані російська не є рідними, скоріше розуміють останню - наприклад, ті ж кримські татари, або закарпатські угорці)
В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.
Козак-характерник написав:Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря.
Так в Раде есть много клинических идиотов. Вы говорите совершенно верно. Вместо запретов, жестких квот, штрафов и надзирания и подглядывания за всеми, можно было того же самого добиться, чем экономические пряники, это не вызвало бы никакой особой реакции. Чтобы книжки на украинском языке были на 20 процентов дешевле, чем на остальных языках. Чтобы билет в кино на украинском языке стоил 100 грн, а на других языках 150 грн и тд. Мозга хватает только кнутом махать и запрещать как известный Лимон в Чиполлино.