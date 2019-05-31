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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 30473048304930503051> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Суб 01 чер, 2019 17:00 airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.



К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему. К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:00 freeze написав: Козак-характерник написав: Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря. Мова йде не про закріплення української, як державної, цей факт закріплений вже юридично, а в поширенні мови як способу спілкування між громадянами. От тут і потрібні пряники від кесаря.



Так в Раде есть много клинических идиотов. Вы говорите совершенно верно.

Вместо запретов, жестких квот, штрафов и надзирания и подглядывания за всеми, можно было того же самого добиться, чем экономические пряники, это не вызвало бы никакой особой реакции.

Чтобы книжки на украинском языке были на 20 процентов дешевле, чем на остальных языках. Чтобы билет в кино на украинском языке стоил 100 грн, а на других языках 150 грн и тд. Мозга хватает только кнутом махать и запрещать как известный Лимон в Чиполлино. Так в Раде есть много клинических идиотов. Вы говорите совершенно верно.Вместо запретов, жестких квот, штрафов и надзирания и подглядывания за всеми, можно было того же самого добиться, чем экономические пряники, это не вызвало бы никакой особой реакции.Чтобы книжки на украинском языке были на 20 процентов дешевле, чем на остальных языках. Чтобы билет в кино на украинском языке стоил 100 грн, а на других языках 150 грн и тд. Мозга хватает только кнутом махать и запрещать как известный Лимон в Чиполлино.

Абідна, святу ідею споганили.. Абідна, святу ідею споганили.. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:04 freeze написав: airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.



К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему. К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.

Знову таки вступлюся за брата Макса... Він не завжди точно висловлює думку власну. Тут мова про тенденцію, про напрямок руху, ось що Макс мав на увазі. Загрози є, можливо ПОКИ відносно гіпотетичні. Але це не видумка, якщо питанням гуманітарної політики не займатися по державницьки. Знову таки вступлюся за брата Макса...Він не завжди точно висловлює думку власну. Тут мова про тенденцію, про напрямок руху, ось що Макс мав на увазі. Загрози є, можливо ПОКИ відносно гіпотетичні. Але це не видумка, якщо питанням гуманітарної політики не займатися по державницьки. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:07 airmax78 написав: Козак-характерник написав: airmax78 написав: Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также: https://youtu.be/pRE23YfSvc8?t=115 Козак, с этими проповедями - это уже перебор. По искренности звучит примерно также:

Вибач, брате, якщо погано Тобі зробив. Вибач, брате, якщо погано Тобі зробив.

Левую щеку подставляйте! Левую, а не правую! Левую щеку подставляйте! Левую, а не правую!

Бий, якщо Тобі від того полегшає! Все заради Тебе. Бий, якщо Тобі від того полегшає! Все заради Тебе. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:08 prodigy написав: все здесь просто сходите с ума(не зависимо от лагеря)и страдаете херьней все здесь просто сходите с ума(не зависимо от лагеря)и страдаете херьней

В общем, Вы правы.

Немного удивило, правда, "не зависимо от лагеря".

Всё же зависимо.

Вчера написал

Если опустить эпитеты, то суть высказал andrijk777 viewtopic.php?p=4678193#p4678193 :

А що тут обговорювати?

Потрібно таких, як ви висилати з країни, бо такі, як ви голосують за зеків і підтримують зеків. А потім уся країна "розгрібає" наслідки правління зека.

Т.е. обсуждать нечего, все проблемы Украины из-за меня и таких, как я. Других проблем нет. С экономикой всё блестяще, проблемы с Донбассом и Крымом исключительно из-за меня, низкий уровень жизни народа тоже из-за меня.

Я тут писал об опыте Испании, как они решили не вспоминать о гражданской войне ради подъёма страны. Так у них была война с массой погибших и людей, вынужденных эмигрировать. У нас, вроде, сторонники По и Зе не воевали, а ненависти...



И всё же насчёт "не зависимо от лагеря".

Всё же инициатива всё время на стороне "патриотов"-порохоботов и просто любителей По. Думаю, если бы на Ваши посты регулярно отвечали совершенно неаргументированно и постоянно называли "ольгинцем, кремлеботом, раша-агентом" и крепче, Вы бы уже давно сорвались на простой русский мат. Ещё и с учётом того, что эти "патриоты" пользуются явной поддержкой админов и Ваши ответы быстро удаляются.

Эти "патриоты" не хотят мира или даже перемирия с оппонентами. Не хотят даже попытаться вместе обсудить действительно важные проблемы. По для них дороже, чем Украина. Они не хотят даже попробовать поддержать Президента и попытаться поднять Украину, а ещё до вступления в должность начали предъявлять любые, даже совершенно смешные претензии и упреки.

Но Вы правы. В результате ветка превратилась в выгребную яму.

Хотел ещё немного написать, но сейчас некогда. В общем, Вы правы.Немного удивило, правда, "не зависимо от лагеря".Всё же зависимо.Вчера написал viewtopic.php?p=4678157#p4678157 . Тут же откликнулись все сторонники По.Если опустить эпитеты, то суть высказалТ.е. обсуждать нечего, все проблемы Украины из-за меня и таких, как я. Других проблем нет. С экономикой всё блестяще, проблемы с Донбассом и Крымом исключительно из-за меня, низкий уровень жизни народа тоже из-за меня.Я тут писал об опыте Испании, как они решили не вспоминать о гражданской войне ради подъёма страны. Так у них была война с массой погибших и людей, вынужденных эмигрировать. У нас, вроде, сторонники По и Зе не воевали, а ненависти...И всё же насчёт "не зависимо от лагеря".Всё же инициатива всё время на стороне "патриотов"-порохоботов и просто любителей По. Думаю, если бы на Ваши посты регулярно отвечали совершенно неаргументированно и постоянно называли "ольгинцем, кремлеботом, раша-агентом" и крепче, Вы бы уже давно сорвались на простой русский мат. Ещё и с учётом того, что эти "патриоты" пользуются явной поддержкой админов и Ваши ответы быстро удаляются.Эти "патриоты" не хотят мира или даже перемирия с оппонентами. Не хотят даже попытатьсяобсудить действительно важные проблемы. По для них дороже, чем Украина. Они не хотят дажеподдержать Президента и попытаться поднять Украину, а ещё до вступления в должность начали предъявлять любые, даже совершенно смешные претензии и упреки.Но Вы правы. В результате ветка превратилась в выгребную яму.Хотел ещё немного написать, но сейчас некогда.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13269 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4216 раз. Подякували: 3860 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:11 freeze написав: airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.



К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему. К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.

Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем. Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем. airmax78 Повідомлень: 30314 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:13 Козак-характерник написав: Тут мова про тенденцію, про напрямок руху, ось що Макс мав на увазі. Тут мова про тенденцію, про напрямок руху, ось що Макс мав на увазі.



Не понял насчет направления, точнее куда направление?

В Раде никто не регистрировал законопроекты о защите языков нацменьшинств, по-моему даже никто и не собирался, это просто строчка в Конституции.



Кроме того очевидную тупость отдельных положений уже осветил руководитель Школы экономики в Киеве, где преподают исключительно на английском языке, который заявил, что Школа не будет переходить на украинский, потому что готовит специалистов для западных рынков, сначала они будут платить штрафы, если будут давить, то просто закроются. Не понял насчет направления, точнее куда направление?В Раде никто не регистрировал законопроекты о защите языков нацменьшинств, по-моему даже никто и не собирался, это просто строчка в Конституции.Кроме того очевидную тупость отдельных положений уже осветил руководитель Школы экономики в Киеве, где преподают исключительно на английском языке, который заявил, что Школа не будет переходить на украинский, потому что готовит специалистов для западных рынков, сначала они будут платить штрафы, если будут давить, то просто закроются. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:18 airmax78 написав: Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных.



Опять сами выдумываете и сами клеймите несогласных с выдумкой )))



Я вполне русскоязычный, хотя и нормально с украинским, дети вообще образование на украинском языке получили. Не было ни разу мысли про русский язык - второй государственный. Зачем себя запугиваете постоянно ? То тут себя запугивали победой Зеленского, аж страшно за вас было, как переживали, холодный душ по утрам пробежка, немного аутотренинга, и всё будет хорошо. Работу за рубежом нашли ? Смотрю наш политрук Кинконг не выдержал, совсем не появляется, нервы ослабли, одни поражения на идеологических фронтах. Опять сами выдумываете и сами клеймите несогласных с выдумкой )))Я вполне русскоязычный, хотя и нормально с украинским, дети вообще образование на украинском языке получили. Не было ни разу мысли про русский язык - второй государственный. Зачем себя запугиваете постоянно ? То тут себя запугивали победой Зеленского, аж страшно за вас было, как переживали, холодный душ по утрам пробежка, немного аутотренинга, и всё будет хорошо. Работу за рубежом нашли ? Смотрю наш политрук Кинконг не выдержал, совсем не появляется, нервы ослабли, одни поражения на идеологических фронтах. Востаннє редагувалось freeze в Суб 01 чер, 2019 17:21, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:20 freeze написав: Не понял насчет направления, точнее куда направление?

Не понял насчет направления, точнее куда направление?

Мав на увазі напрямок державної гуманітарної політики. Якщо залишити все на самотьок, не сприяти поширенню мови, як способу спілкування між громадянами, то білоруський сценарій, навіть якщо не буде російської, як другої державної мови, він реальний. Українську мову довго витискали з України. Імперська політика цілеспрямована. Без підтримки держави їй складно витримати конкуренцію з іншими мовами. Лише в Україні, як державі, вона повинна мати найбільший захист. Де ж її ще плекатимуть, як не тут? Мав на увазі напрямок державної гуманітарної політики. Якщо залишити все на самотьок, не сприяти поширенню мови, як способу спілкування між громадянами, то білоруський сценарій, навіть якщо не буде російської, як другої державної мови, він реальний. Українську мову довго витискали з України. Імперська політика цілеспрямована. Без підтримки держави їй складно витримати конкуренцію з іншими мовами. Лише в Україні, як державі, вона повинна мати найбільший захист. Де ж її ще плекатимуть, як не тут? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:26 Козак-характерник написав: не сприяти поширенню мови не сприяти поширенню мови



Способствовать любви - это говорить ласковые слова, показывать пример, давать экономические пряники, развивать украинское кино даже с помощью госбюджета, давать качественное образование на украинском языке.

А слова - штраф, квота, наказание, запрет - это не имеет лексического отношения к любви. Способствовать любви - это говорить ласковые слова, показывать пример, давать экономические пряники, развивать украинское кино даже с помощью госбюджета, давать качественное образование на украинском языке.А слова - штраф, квота, наказание, запрет - это не имеет лексического отношения к любви. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 30473048304930503051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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