К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:00
К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:00
Абідна, святу ідею споганили..
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:04
Знову таки вступлюся за брата Макса... Він не завжди точно висловлює думку власну. Тут мова про тенденцію, про напрямок руху, ось що Макс мав на увазі. Загрози є, можливо ПОКИ відносно гіпотетичні. Але це не видумка, якщо питанням гуманітарної політики не займатися по державницьки.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:07
Бий, якщо Тобі від того полегшає! Все заради Тебе.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:08
В общем, Вы правы.
Немного удивило, правда, "не зависимо от лагеря".
Всё же зависимо.
Вчера написал viewtopic.php?p=4678157#p4678157. Тут же откликнулись все сторонники По.
Если опустить эпитеты, то суть высказал andrijk777 viewtopic.php?p=4678193#p4678193:
Т.е. обсуждать нечего, все проблемы Украины из-за меня и таких, как я. Других проблем нет. С экономикой всё блестяще, проблемы с Донбассом и Крымом исключительно из-за меня, низкий уровень жизни народа тоже из-за меня.
Я тут писал об опыте Испании, как они решили не вспоминать о гражданской войне ради подъёма страны. Так у них была война с массой погибших и людей, вынужденных эмигрировать. У нас, вроде, сторонники По и Зе не воевали, а ненависти...
И всё же насчёт "не зависимо от лагеря".
Всё же инициатива всё время на стороне "патриотов"-порохоботов и просто любителей По. Думаю, если бы на Ваши посты регулярно отвечали совершенно неаргументированно и постоянно называли "ольгинцем, кремлеботом, раша-агентом" и крепче, Вы бы уже давно сорвались на простой русский мат. Ещё и с учётом того, что эти "патриоты" пользуются явной поддержкой админов и Ваши ответы быстро удаляются.
Эти "патриоты" не хотят мира или даже перемирия с оппонентами. Не хотят даже попытаться вместе обсудить действительно важные проблемы. По для них дороже, чем Украина. Они не хотят даже попробовать поддержать Президента и попытаться поднять Украину, а ещё до вступления в должность начали предъявлять любые, даже совершенно смешные претензии и упреки.
Но Вы правы. В результате ветка превратилась в выгребную яму.
Хотел ещё немного написать, но сейчас некогда.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:11
Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:13
Не понял насчет направления, точнее куда направление?
В Раде никто не регистрировал законопроекты о защите языков нацменьшинств, по-моему даже никто и не собирался, это просто строчка в Конституции.
Кроме того очевидную тупость отдельных положений уже осветил руководитель Школы экономики в Киеве, где преподают исключительно на английском языке, который заявил, что Школа не будет переходить на украинский, потому что готовит специалистов для западных рынков, сначала они будут платить штрафы, если будут давить, то просто закроются.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:18
Опять сами выдумываете и сами клеймите несогласных с выдумкой )))
Я вполне русскоязычный, хотя и нормально с украинским, дети вообще образование на украинском языке получили. Не было ни разу мысли про русский язык - второй государственный. Зачем себя запугиваете постоянно ? То тут себя запугивали победой Зеленского, аж страшно за вас было, как переживали, холодный душ по утрам пробежка, немного аутотренинга, и всё будет хорошо. Работу за рубежом нашли ? Смотрю наш политрук Кинконг не выдержал, совсем не появляется, нервы ослабли, одни поражения на идеологических фронтах.
Востаннє редагувалось freeze в Суб 01 чер, 2019 17:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:20
Мав на увазі напрямок державної гуманітарної політики. Якщо залишити все на самотьок, не сприяти поширенню мови, як способу спілкування між громадянами, то білоруський сценарій, навіть якщо не буде російської, як другої державної мови, він реальний. Українську мову довго витискали з України. Імперська політика цілеспрямована. Без підтримки держави їй складно витримати конкуренцію з іншими мовами. Лише в Україні, як державі, вона повинна мати найбільший захист. Де ж її ще плекатимуть, як не тут?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 01 чер, 2019 17:26
Способствовать любви - это говорить ласковые слова, показывать пример, давать экономические пряники, развивать украинское кино даже с помощью госбюджета, давать качественное образование на украинском языке.
А слова - штраф, квота, наказание, запрет - это не имеет лексического отношения к любви.
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