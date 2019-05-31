Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3048304930503051> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Суб 01 чер, 2019 17:27 freeze написав: airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.



К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему. К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык

Тому в Україні і є консенсус, бо в Україні демократія, а в Білорусі авторитаризм.

При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?

І між іншим, в 1991 році білоруська мова була більш розповсюдженіша(в Білорусі) ніж українська(в Україні). Але саме через антибілоруську політику Лукашенка вона занепала.

А Білорусь має пряме відношення до України, бо це найбільш близька і найбільш подібна з Україною держава. І є природнім порівнювати Україну і Білорусь. Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США.

*хоч я і не згідний з airmax78. Білорусь і білоруська мова ще мають шанс відродитись. Хоч з часом ці шанси все менші і менші. Тому в Україні і є консенсус, бо в Україні демократія, а в Білорусі авторитаризм.При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?І між іншим, в 1991 році білоруська мова була більш розповсюдженіша(в Білорусі) ніж українська(в Україні). Але саме через антибілоруську політику Лукашенка вона занепала.А Білорусь має пряме відношення до України, бо це найбільш близька і найбільш подібна з Україною держава. І є природнім порівнювати Україну і Білорусь. Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США.*хоч я і не згідний з airmax78. Білорусь і білоруська мова ще мають шанс відродитись. Хоч з часом ці шанси все менші і менші. andrijk777

Повідомлень: 1492 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:28 airmax78 написав: freeze написав: [



К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему. К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.

Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем. Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.

Упоминание несостоявихся национальных государств к Украине никоим боком.

Она вполне состоявшееся государство.



Несомненно, что вопрос языка является фактором, играет какую-то роль.

Только вот значение этой роли (большим оно будет или малым) зависит от ряда других факторов.



Собственно, на это, на сколько я понял, Вам пытаются указать.

На то, что нужно больше внимания уделить развитию экономики, госинститутов, обретению национальной идеи и т.д.

Тем факторам, что гораздо сильнее укрепят Украину, чем танцы с бубном вокруг языка на фоне других проблем. Упоминание несостоявихся национальных государств к Украине никоим боком.Она вполне состоявшееся государство.Несомненно, что вопрос языка является фактором, играет какую-то роль.Только вот значение этой роли (большим оно будет или малым) зависит от ряда других факторов.Собственно, на это, на сколько я понял, Вам пытаются указать.На то, что нужно больше внимания уделить развитию экономики, госинститутов, обретению национальной идеи и т.д.Тем факторам, что гораздо сильнее укрепят Украину, чем танцы с бубном вокруг языка на фоне других проблем. detroytred

Повідомлень: 21819 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:30 freeze написав: Козак-характерник написав: не сприяти поширенню мови не сприяти поширенню мови



Способствовать любви - это говорить ласковые слова, показывать пример, давать экономические пряники, развивать украинское кино даже с помощью госбюджета, давать качественное образование на украинском языке.

А слова - штраф, квота, наказание, запрет - это не имеет лексического отношения к любви. Способствовать любви - это говорить ласковые слова, показывать пример, давать экономические пряники, развивать украинское кино даже с помощью госбюджета, давать качественное образование на украинском языке.А слова - штраф, квота, наказание, запрет - это не имеет лексического отношения к любви.

Без сумніву. В першу чергу Любов'ю. Але кесар іноді і кнутом може вдарити. Тонка грань між кнутом і пряником. Згодні, що є небезпека у відсутності цілеспрямованої державної гуманітарної політики? Без сумніву. В першу чергу Любов'ю. Але кесар іноді і кнутом може вдарити. Тонка грань між кнутом і пряником. Згодні, що є небезпека у відсутності цілеспрямованої державної гуманітарної політики? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:32 airmax78 написав:

В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.



Американцы - не нация? Австрийцы, австралийцы, канадцы, аргентинцы тоже?



Нации делает не язык, а желание жить на определенной территории как общество процветания!



И тем более в Украине не используется россиянский язык! В Украине (широко) используется русский язык, колыбелью которого является Киев (мать городов русских )!



Да, и как правильно сказал freeze - никто и не говорит о государственном статусе русского. Мне лично этого не надо. Но я хочу, чтобы государство признавало права всех нацменьшинств на региональном уровне их массового проживания.



У нас не моноэтническая нация, во-первых. Во-вторых, даже для многих этнических украинцев родным является не украинский. Сейчас модно говорить о насильственной русификации, но более половины сегодняшней территории Украины никогда исторически и не было украиноязычной.



Ты можешь сказать, когда это, например, Одесса говорила на украинском, а затем пришли российские захватчики и русифицировали ее? Риторический вопрос - такого не было никогда! Американцы - не нация? Австрийцы, австралийцы, канадцы, аргентинцы тоже?Нации делает не язык, а желание жить на определенной территории как общество процветания!И тем более в Украине не используется россиянский язык! В Украине (широко) используетсяязык, колыбелью которого является Киев (мать городов)!Да, и как правильно сказал- никто и не говорит о государственном статусе русского. Мне лично этого не надо. Но я хочу, чтобы государство признавало права всех нацменьшинств на региональном уровне их массового проживания.У нас не моноэтническая нация, во-первых. Во-вторых, даже для многих этнических украинцев родным является не украинский. Сейчас модно говорить о насильственной русификации, но более половины сегодняшней территории Украины никогда исторически и не было украиноязычной.Ты можешь сказать, когда это, например, Одесса говорила на украинском, а затем пришли российские захватчики и русифицировали ее? Риторический вопрос - такого не было никогда! zРадио

Повідомлень: 2371 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:32 andrijk777 написав: Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США. Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США.



Вы риторику меняйте, на данный момент типичный зрадофил это вы и подобные оставшиеся в критическом меньшинстве на выборах, я же полон оптимизма. Вы риторику меняйте, на данный момент типичный зрадофил это вы и подобные оставшиеся в критическом меньшинстве на выборах, я же полон оптимизма. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:32 detroytred написав: Только вот значение этой роли (большим оно будет или малым) зависит от ряда других факторов.



Собственно, на это, на сколько я понял, Вам пытаются указать.

На то, что нужно больше внимания уделить развитию экономики, госинститутов, обретению национальной идеи и т.д.

Тем факторам, что гораздо сильнее укрепят Украину, чем танцы с бубном вокруг языка на фоне других проблем. Только вот значение этой роли (большим оно будет или малым) зависит от ряда других факторов.Собственно, на это, на сколько я понял, Вам пытаются указать.На то, что нужно больше внимания уделить развитию экономики, госинститутов, обретению национальной идеи и т.д.Тем факторам, что гораздо сильнее укрепят Украину, чем танцы с бубном вокруг языка на фоне других проблем.

++++ мова органічно додасться до цього всього... ++++ мова органічно додасться до цього всього... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:34



"В мае 2019 года подтвержденные потери оккупационные войск РФ на Донбассе составили 49 человек, что в 4 раза больше потерь с украинской стороны."





https://censor.net.ua/news/3130091/v_ma ... ie_butusov Погані новини для московитських найманців, які цілодобово ведуть тут агітацію за "вєлікую Росію""В мае 2019 года подтвержденные потери оккупационные войск РФ на Донбассе составили 49 человек, что в 4 раза больше потерь с украинской стороны." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19925 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:38 airmax78 написав: freeze написав: airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.



К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему. К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.

Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем. Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.

Як людина, яка добре пам,ятає 1970 і 1980 ті роки, скажу, що в 1990-2000 роки русифікація України, особливо в провінції - йшла просто шаленими темпами!

Причини: ТВ і радіопопса.



На жаль, наші вищі чиновники тим не переймались, на відміну від прибалтів, які на початку 1990-х фактично заборонили російську мову і вступили в нАтО. Як людина, яка добре пам,ятає 1970 і 1980 ті роки, скажу, що в 1990-2000 роки русифікація України, особливо в провінції - йшла просто шаленими темпами!Причини: ТВ і радіопопса.На жаль, наші вищі чиновники тим не переймались, на відміну від прибалтів, які на початку 1990-х фактично заборонили російську мову і вступили в нАтО. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19925 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:39 andrijk777 написав: Тому в Україні і є консенсус, бо в Україні демократія, а в Білорусі авторитаризм.

При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?

І між іншим, в 1991 році білоруська мова була більш розповсюдженіша(в Білорусі) ніж українська(в Україні). Але саме через антибілоруську політику Лукашенка вона занепала.

А Білорусь має пряме відношення до України, бо це найбільш близька і найбільш подібна з Україною держава. І є природнім порівнювати Україну і Білорусь. Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США.

*хоч я і не згідний з airmax78. Білорусь і білоруська мова ще мають шанс відродитись. Хоч з часом ці шанси все менші і менші. Тому в Україні і є консенсус, бо в Україні демократія, а в Білорусі авторитаризм.При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?І між іншим, в 1991 році білоруська мова була більш розповсюдженіша(в Білорусі) ніж українська(в Україні). Але саме через антибілоруську політику Лукашенка вона занепала.А Білорусь має пряме відношення до України, бо це найбільш близька і найбільш подібна з Україною держава. І є природнім порівнювати Україну і Білорусь. Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США.*хоч я і не згідний з airmax78. Білорусь і білоруська мова ще мають шанс відродитись. Хоч з часом ці шанси все менші і менші.

Вот!

Вы сами указали - через антибелорусскую политику Лукашенко.

То есть лошадь впереди телеги.



То есть ключевым было -- заигрывание Бацька с Кремлем.



У нас же сейчас в сторону Кремля-то никто из можновладцив, кроме маргиналов, не тянет.

Для мови вполне достаточно было бы развивать ее стимулами, как утверждает freeze. Чем административно. Вот!Вы сами указали - через антибелорусскую политику Лукашенко.То есть лошадь впереди телеги.То есть ключевым было -- заигрывание Бацька с Кремлем.У нас же сейчас в сторону Кремля-то никто из можновладцив, кроме маргиналов, не тянет.Для мови вполне достаточно было бы развивать ее стимулами, как утверждает freeze. Чем административно. detroytred

Повідомлень: 21819 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:41 zРадио написав: airmax78 написав:

В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.



Американцы - не нация? Австрийцы, австралийцы, канадцы, аргентинцы тоже?



Нации делает не язык, а желание жить на определенной территории как общество процветания!



И тем более в Украине не используется россиянский язык! В Украине (широко) используется русский язык, колыбелью которого является Киев (мать городов русских )!



Да, и как правильно сказал freeze - никто и не говорит о государственном статусе русского. Мне лично этого не надо. Но я хочу, чтобы государство признавало права всех нацменьшинств на региональном уровне их массового проживания.



У нас не моноэтническая нация, во-первых. Во-вторых, даже для многих этнических украинцев родным является не украинский. Сейчас модно говорить о насильственной русификации, но более половины сегодняшней территории Украины никогда исторически и не было украиноязычной.



Ты можешь сказать, когда это, например, Одесса говорила на украинском, а затем пришли российские захватчики и русифицировали ее? Риторический вопрос - такого не было никогда! Американцы - не нация? Австрийцы, австралийцы, канадцы, аргентинцы тоже?Нации делает не язык, а желание жить на определенной территории как общество процветания!И тем более в Украине не используется россиянский язык! В Украине (широко) используетсяязык, колыбелью которого является Киев (мать городов)!Да, и как правильно сказал- никто и не говорит о государственном статусе русского. Мне лично этого не надо. Но я хочу, чтобы государство признавало права всех нацменьшинств на региональном уровне их массового проживания.У нас не моноэтническая нация, во-первых. Во-вторых, даже для многих этнических украинцев родным является не украинский. Сейчас модно говорить о насильственной русификации, но более половины сегодняшней территории Украины никогда исторически и не было украиноязычной.Ты можешь сказать, когда это, например, Одесса говорила на украинском, а затем пришли российские захватчики и русифицировали ее? Риторический вопрос - такого не было никогда!

Є і такий підхід. Тре визначитися який тип держави будуємо? Модерна мультикультурна, космополітична? Чи національний варіант переважно? Я, особисто, за національний варіант. Чому? Бо є певна історія і традиція. Геноцид, русифікація. І є зовнішня загроза поглинання іншою ворожою державою. В інших умовах, можна було б подумати над альтернативою. Але не зараз. Поставлена під загрозу сама українська нація і державність. Тому мир во все мире, дружба народів, це добре. Але виглядає, як утопія. В своїй хаті своя правда! І сила, і воля! Але Вашу точку зору розумію. Просто є певні історичні умови, в яких відбувається процес. І ті умови, формують ідею. Не абстрактну, а ідею сьогодення. Є і такий підхід. Тре визначитися який тип держави будуємо? Модерна мультикультурна, космополітична? Чи національний варіант переважно? Я, особисто, за національний варіант. Чому? Бо є певна історія і традиція. Геноцид, русифікація. І є зовнішня загроза поглинання іншою ворожою державою. В інших умовах, можна було б подумати над альтернативою. Але не зараз. Поставлена під загрозу сама українська нація і державність. Тому мир во все мире, дружба народів, це добре.Але виглядає, як утопія. В своїй хаті своя правда! І сила, і воля!Але Вашу точку зору розумію. Просто є певні історичні умови, в яких відбувається процес. І ті умови, формують ідею. Не абстрактну, а ідею сьогодення. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26640 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3048304930503051> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостейМодератори: ТупУм