Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.
К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.
Тому в Україні і є консенсус, бо в Україні демократія, а в Білорусі авторитаризм. При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так? І між іншим, в 1991 році білоруська мова була більш розповсюдженіша(в Білорусі) ніж українська(в Україні). Але саме через антибілоруську політику Лукашенка вона занепала. А Білорусь має пряме відношення до України, бо це найбільш близька і найбільш подібна з Україною держава. І є природнім порівнювати Україну і Білорусь. Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США. *хоч я і не згідний з airmax78. Білорусь і білоруська мова ще мають шанс відродитись. Хоч з часом ці шанси все менші і менші.
К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.
Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.
Упоминание несостоявихся национальных государств к Украине никоим боком. Она вполне состоявшееся государство.
Несомненно, что вопрос языка является фактором, играет какую-то роль. Только вот значение этой роли (большим оно будет или малым) зависит от ряда других факторов.
Собственно, на это, на сколько я понял, Вам пытаются указать. На то, что нужно больше внимания уделить развитию экономики, госинститутов, обретению национальной идеи и т.д. Тем факторам, что гораздо сильнее укрепят Украину, чем танцы с бубном вокруг языка на фоне других проблем.
Козак-характерник написав:не сприяти поширенню мови
Способствовать любви - это говорить ласковые слова, показывать пример, давать экономические пряники, развивать украинское кино даже с помощью госбюджета, давать качественное образование на украинском языке. А слова - штраф, квота, наказание, запрет - это не имеет лексического отношения к любви.
Без сумніву. В першу чергу Любов'ю. Але кесар іноді і кнутом може вдарити. Тонка грань між кнутом і пряником. Згодні, що є небезпека у відсутності цілеспрямованої державної гуманітарної політики?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.
Американцы - не нация? Австрийцы, австралийцы, канадцы, аргентинцы тоже?
Нации делает не язык, а желание жить на определенной территории как общество процветания!
И тем более в Украине не используется россиянский язык! В Украине (широко) используется русский язык, колыбелью которого является Киев (мать городов русских)!
Да, и как правильно сказал freeze - никто и не говорит о государственном статусе русского. Мне лично этого не надо. Но я хочу, чтобы государство признавало права всех нацменьшинств на региональном уровне их массового проживания.
У нас не моноэтническая нация, во-первых. Во-вторых, даже для многих этнических украинцев родным является не украинский. Сейчас модно говорить о насильственной русификации, но более половины сегодняшней территории Украины никогда исторически и не было украиноязычной.
Ты можешь сказать, когда это, например, Одесса говорила на украинском, а затем пришли российские захватчики и русифицировали ее? Риторический вопрос - такого не было никогда!
detroytred написав:Только вот значение этой роли (большим оно будет или малым) зависит от ряда других факторов.
Собственно, на это, на сколько я понял, Вам пытаются указать. На то, что нужно больше внимания уделить развитию экономики, госинститутов, обретению национальной идеи и т.д. Тем факторам, что гораздо сильнее укрепят Украину, чем танцы с бубном вокруг языка на фоне других проблем.
++++ мова органічно додасться до цього всього...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
airmax78 написав:В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.
К чему вы опять что-то выдумаете сам себе ? Какое отношение Беларусь с двумя государственными языками имеет отношение к Украине, где один государственный язык при почти полном консенсусе в обществе на эту тему.
Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.
Як людина, яка добре пам,ятає 1970 і 1980 ті роки, скажу, що в 1990-2000 роки русифікація України, особливо в провінції - йшла просто шаленими темпами! Причини: ТВ і радіопопса.
На жаль, наші вищі чиновники тим не переймались, на відміну від прибалтів, які на початку 1990-х фактично заборонили російську мову і вступили в нАтО.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
andrijk777 написав:Тому в Україні і є консенсус, бо в Україні демократія, а в Білорусі авторитаризм. При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так? І між іншим, в 1991 році білоруська мова була більш розповсюдженіша(в Білорусі) ніж українська(в Україні). Але саме через антибілоруську політику Лукашенка вона занепала. А Білорусь має пряме відношення до України, бо це найбільш близька і найбільш подібна з Україною держава. І є природнім порівнювати Україну і Білорусь. Тільки зрадофіли, як ви, порівнюють Україну і США. *хоч я і не згідний з airmax78. Білорусь і білоруська мова ще мають шанс відродитись. Хоч з часом ці шанси все менші і менші.
Вот! Вы сами указали - через антибелорусскую политику Лукашенко. То есть лошадь впереди телеги.
То есть ключевым было -- заигрывание Бацька с Кремлем.
У нас же сейчас в сторону Кремля-то никто из можновладцив, кроме маргиналов, не тянет. Для мови вполне достаточно было бы развивать ее стимулами, как утверждает freeze. Чем административно.
airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.
Американцы - не нация? Австрийцы, австралийцы, канадцы, аргентинцы тоже?
Нации делает не язык, а желание жить на определенной территории как общество процветания!
И тем более в Украине не используется россиянский язык! В Украине (широко) используется русский язык, колыбелью которого является Киев (мать городов русских)!
Да, и как правильно сказал freeze - никто и не говорит о государственном статусе русского. Мне лично этого не надо. Но я хочу, чтобы государство признавало права всех нацменьшинств на региональном уровне их массового проживания.
У нас не моноэтническая нация, во-первых. Во-вторых, даже для многих этнических украинцев родным является не украинский. Сейчас модно говорить о насильственной русификации, но более половины сегодняшней территории Украины никогда исторически и не было украиноязычной.
Ты можешь сказать, когда это, например, Одесса говорила на украинском, а затем пришли российские захватчики и русифицировали ее? Риторический вопрос - такого не было никогда!
Є і такий підхід. Тре визначитися який тип держави будуємо? Модерна мультикультурна, космополітична? Чи національний варіант переважно? Я, особисто, за національний варіант. Чому? Бо є певна історія і традиція. Геноцид, русифікація. І є зовнішня загроза поглинання іншою ворожою державою. В інших умовах, можна було б подумати над альтернативою. Але не зараз. Поставлена під загрозу сама українська нація і державність. Тому мир во все мире, дружба народів, це добре. Але виглядає, як утопія. В своїй хаті своя правда! І сила, і воля! Але Вашу точку зору розумію. Просто є певні історичні умови, в яких відбувається процес. І ті умови, формують ідею. Не абстрактну, а ідею сьогодення.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.