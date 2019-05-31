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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3048304930503051

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 17:48

  andrijk777 написав:При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?


Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!

Вот любуйся:
Зображення

По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный).
По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы).
По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии).

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 17:59

  airmax78 написав:Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.

Я Вам простой пример приведу.
Сравнения роли языка и других факторов.

При засильи рашкованов при рыгах в армии реально взялись за мову. И корпел народ, переводя всю документацию на украинский. И даже старые дедушки, ещё советские, на украинском начали лекции читать в училищах, практические занятия проводить и т.д.
При выдавливающей откуда смогла, как Вы говорите, рашке.

И шо?
А вот если бы внимание уделили не столько мове, а другим факторам: оснащению, подготовке, изменению принципов и пр., то и результат был бы иным.

То есть мова не вытянула общий результат.
Мову безусловно нужно и необходимо развивать, но больше стимулирующими методами.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:02

  zРадио написав:Американцы - не нация?
Нація звичайно..
По тій простій причині що більшість цієї нації по національному принципу-німці...
Але ніяких вимог по німецькій,як другій державній, чи вимог підтримувати німецьку на побутовому рівні-не має...
От і виходить
Нація з німців,французів.англічан,іспанців,південноамериканців-*стала нацією з одною державною мовою
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:02

  detroytred написав:Я Вам простой пример приведу.
Сравнения роли языка и других факторов.


Полностью согласен. Любой умный человек знает, что главная основа всех событий в человеческом обществе - это экономика. Но здесь не все это понимают.

В сильные США или Германию рвутся толпы испаноязычных или арабоговорящих мигрантов, согласных на что угодно ради благосостояния своей семьи.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:04

  Козак-характерник написав:Є і такий підхід. Тре визначитися який тип держави будуємо? Модерна мультикультурна, космополітична? Чи національний варіант переважно? Я, особисто, за національний варіант. Чому? Бо є певна історія і традиція. Геноцид, русифікація. І є зовнішня загроза поглинання іншою ворожою державою. В інших умовах, можна було б подумати над альтернативою. Але не зараз. Поставлена під загрозу сама українська нація і державність. Тому мир во все мире, дружба народів, це добре. :P Але виглядає, як утопія. В своїй хаті своя правда! І сила, і воля! :P Але Вашу точку зору розумію. Просто є певні історичні умови, в яких відбувається процес. І ті умови, формують ідею. Не абстрактну, а ідею сьогодення.


Я бы с вами согласился, если бы все граждане Украины разделяли идеи национального государства.

Но исторический процесс, о котором вы говорите, не обманешь - РФ захватила Крым без единого выстрела. Сопротивление местного населения близилос к нулю.

И дело тут, разумеется, не в страхе 2-миллионного населения Крыма перед 5 тыс. зеленых человечков, осуществивших захват власти без всяческой поддержки тяжелой техники и при полном попустительстве, а то и ликовании местного населения.

Дело в том, что их сепаратизм проявился не вследствие насильной русификации, а вследствие насильной украинизации (хронологически захват Крыма произошел в течение недели после отмены закона о региональных языках 22-го февраля 2014-го года).
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:05

  detroytred написав:А вот если бы внимание уделили не столько мове
Брехня і маніпуляція
Ідеологічний вплив через ЗМІ у випадку спільних кордонів - на голову перевищує вміння сержанта стріляти, по тій простій причині , що це й же сержант ,будучи отруєним іноземною пропогандою , але вміючий стряляти-свої навики використає не для оборони своєї Держави - а проти неї.
Ситуація в Криму-яскравий приклад . такої кількості зрадників наші збройні сили не бачили ніколи , а мова там була не Українська...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:05

  budivelnik написав:Нація з німців,французів.англічан,іспанців,південноамериканців-*стала нацією з одною державною мовою


Мда.
Уже многие знают, что в США нет государственного языка, никакого. Есть общеупотребительный, по факту - английский, но его функционирование в основном обеспечивается здравым смыслом и экономической привлекательностью.
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