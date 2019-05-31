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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3048304930503051 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Суб 01 чер, 2019 17:48 andrijk777 написав: При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?

При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?



Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!



Вот любуйся:





По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный).

По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы).

По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии).



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!Вот любуйся:По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный).По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы).По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии). zРадио

Повідомлень: 2371 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:59 airmax78 написав: Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем. Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.

Я Вам простой пример приведу.

Сравнения роли языка и других факторов.



При засильи рашкованов при рыгах в армии реально взялись за мову. И корпел народ, переводя всю документацию на украинский. И даже старые дедушки, ещё советские, на украинском начали лекции читать в училищах, практические занятия проводить и т.д.

При выдавливающей откуда смогла, как Вы говорите, рашке.



И шо?

А вот если бы внимание уделили не столько мове, а другим факторам: оснащению, подготовке, изменению принципов и пр., то и результат был бы иным.



То есть мова не вытянула общий результат.

Мову безусловно нужно и необходимо развивать, но больше стимулирующими методами. Я Вам простой пример приведу.Сравнения роли языка и других факторов.При засильи рашкованов при рыгах в армии реально взялись за мову. И корпел народ, переводя всю документацию на украинский. И даже старые дедушки, ещё советские, на украинском начали лекции читать в училищах, практические занятия проводить и т.д.При выдавливающей откуда смогла, как Вы говорите, рашке.И шо?А вот если бы внимание уделили не столько мове, а другим факторам: оснащению, подготовке, изменению принципов и пр., то и результат был бы иным.То есть мова не вытянула общий результат.Мову безусловно нужно и необходимо развивать, но больше стимулирующими методами. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21819 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1886 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 18:02 zРадио написав: Американцы - не нация? Американцы - не нация? Нація звичайно..

По тій простій причині що більшість цієї нації по національному принципу-німці...

Але ніяких вимог по німецькій,як другій державній, чи вимог підтримувати німецьку на побутовому рівні-не має...

От і виходить

Нація з німців,французів.англічан,іспанців,південноамериканців-*стала нацією з одною державною мовою Нація звичайно..По тій простій причині що більшість цієї нації по національному принципу-німці...Але ніяких вимог по німецькій,як другій державній, чи вимог підтримувати німецьку на побутовому рівні-не має...От і виходитьНація з німців,французів.англічан,іспанців,південноамериканців-*стала нацією з одною державною мовою в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20946 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 18:02 detroytred написав: Я Вам простой пример приведу.

Сравнения роли языка и других факторов. Я Вам простой пример приведу.Сравнения роли языка и других факторов.



Полностью согласен. Любой умный человек знает, что главная основа всех событий в человеческом обществе - это экономика. Но здесь не все это понимают.



В сильные США или Германию рвутся толпы испаноязычных или арабоговорящих мигрантов, согласных на что угодно ради благосостояния своей семьи. Полностью согласен. Любой умный человек знает, что главная основа всех событий в человеческом обществе - это экономика. Но здесь не все это понимают.В сильные США или Германию рвутся толпы испаноязычных или арабоговорящих мигрантов, согласных на что угодно ради благосостояния своей семьи. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 18:04 Козак-характерник написав: Є і такий підхід. Тре визначитися який тип держави будуємо? Модерна мультикультурна, космополітична? Чи національний варіант переважно? Я, особисто, за національний варіант. Чому? Бо є певна історія і традиція. Геноцид, русифікація. І є зовнішня загроза поглинання іншою ворожою державою. В інших умовах, можна було б подумати над альтернативою. Але не зараз. Поставлена під загрозу сама українська нація і державність. Тому мир во все мире, дружба народів, це добре. Але виглядає, як утопія. В своїй хаті своя правда! І сила, і воля! Але Вашу точку зору розумію. Просто є певні історичні умови, в яких відбувається процес. І ті умови, формують ідею. Не абстрактну, а ідею сьогодення. Є і такий підхід. Тре визначитися який тип держави будуємо? Модерна мультикультурна, космополітична? Чи національний варіант переважно? Я, особисто, за національний варіант. Чому? Бо є певна історія і традиція. Геноцид, русифікація. І є зовнішня загроза поглинання іншою ворожою державою. В інших умовах, можна було б подумати над альтернативою. Але не зараз. Поставлена під загрозу сама українська нація і державність. Тому мир во все мире, дружба народів, це добре.Але виглядає, як утопія. В своїй хаті своя правда! І сила, і воля!Але Вашу точку зору розумію. Просто є певні історичні умови, в яких відбувається процес. І ті умови, формують ідею. Не абстрактну, а ідею сьогодення.



Я бы с вами согласился, если бы все граждане Украины разделяли идеи национального государства.



Но исторический процесс, о котором вы говорите, не обманешь - РФ захватила Крым без единого выстрела. Сопротивление местного населения близилос к нулю.



И дело тут, разумеется, не в страхе 2-миллионного населения Крыма перед 5 тыс. зеленых человечков, осуществивших захват власти без всяческой поддержки тяжелой техники и при полном попустительстве, а то и ликовании местного населения.



Дело в том, что их сепаратизм проявился не вследствие насильной русификации, а вследствие насильной украинизации (хронологически захват Крыма произошел в течение недели после отмены закона о региональных языках 22-го февраля 2014-го года). Я бы с вами согласился, если бы все граждане Украины разделяли идеи национального государства.Но исторический процесс, о котором вы говорите, не обманешь - РФ захватила Крым без единого выстрела. Сопротивление местного населения близилос к нулю.И дело тут, разумеется, не в страхе 2-миллионного населения Крыма перед 5 тыс. зеленых человечков, осуществивших захват власти без всяческой поддержки тяжелой техники и при полном попустительстве, а то и ликовании местного населения.Дело в том, что их сепаратизм проявился не вследствие насильной русификации, а вследствие насильной украинизации (хронологически захват Крыма произошел в течение недели после отмены закона о региональных языках 22-го февраля 2014-го года). zРадио

Повідомлень: 2371 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 18:05 detroytred написав: А вот если бы внимание уделили не столько мове А вот если бы внимание уделили не столько мове Брехня і маніпуляція

Ідеологічний вплив через ЗМІ у випадку спільних кордонів - на голову перевищує вміння сержанта стріляти, по тій простій причині , що це й же сержант ,будучи отруєним іноземною пропогандою , але вміючий стряляти-свої навики використає не для оборони своєї Держави - а проти неї.

Ситуація в Криму-яскравий приклад . такої кількості зрадників наші збройні сили не бачили ніколи , а мова там була не Українська... Брехня і маніпуляціяІдеологічний вплив через ЗМІ у випадку спільних кордонів - на голову перевищує вміння сержанта стріляти, по тій простій причині , що це й же сержант ,будучи отруєним іноземною пропогандою , але вміючий стряляти-свої навики використає не для оборони своєї Держави - а проти неї.Ситуація в Криму-яскравий приклад . такої кількості зрадників наші збройні сили не бачили ніколи , а мова там була не Українська... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20946 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 18:05 budivelnik написав: Нація з німців,французів.англічан,іспанців,південноамериканців-*стала нацією з одною державною мовою Нація з німців,французів.англічан,іспанців,південноамериканців-*стала нацією з одною державною мовою



Мда.

Уже многие знают, что в США нет государственного языка, никакого. Есть общеупотребительный, по факту - английский, но его функционирование в основном обеспечивается здравым смыслом и экономической привлекательностью. Мда.Уже многие знают, что в США нет государственного языка, никакого. Есть общеупотребительный, по факту - английский, но его функционирование в основном обеспечивается здравым смыслом и экономической привлекательностью. freeze 4 Повідомлень: 11663 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3048304930503051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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