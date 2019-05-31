Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:При демократичних правителях(Кравчук, Ющенко і Порошенко) мова розвивалась, а при авторитарних(Кучма і Янукович) - мова занепадала(відносно). Дивно - чому так?
Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!
Вот любуйся:
По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный). По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы). По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии).
airmax78 написав:Самое прямое. Это пример, что происходит с нацией и государством из-за такого пустяка как язык. И не надо мне рассказывать о том, что в Украине один государственный. Во-первых - русский в качестве второго государственного - это голубая мечта русскоязычных. Во-вторых, если не получается русский в качестве второго государственного - они пытаются вымутить его в качестве "регионального", с теми же последствиями. Для несостоявшихся национальных государств - бывших колоний, расположенных под боком у бывшей метрополии и входящих в зону ее геополитических интересов, сохранение своего языка является вопросом сохранения государственности. Россия сделала все, чтобы выдавить украинский язык ото всюду откуда смогла. Результат мы наблюдаем.
Я Вам простой пример приведу. Сравнения роли языка и других факторов.
При засильи рашкованов при рыгах в армии реально взялись за мову. И корпел народ, переводя всю документацию на украинский. И даже старые дедушки, ещё советские, на украинском начали лекции читать в училищах, практические занятия проводить и т.д. При выдавливающей откуда смогла, как Вы говорите, рашке.
И шо? А вот если бы внимание уделили не столько мове, а другим факторам: оснащению, подготовке, изменению принципов и пр., то и результат был бы иным.
То есть мова не вытянула общий результат. Мову безусловно нужно и необходимо развивать, но больше стимулирующими методами.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 01 чер, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Нація звичайно.. По тій простій причині що більшість цієї нації по національному принципу-німці... Але ніяких вимог по німецькій,як другій державній, чи вимог підтримувати німецьку на побутовому рівні-не має... От і виходить Нація з німців,французів.англічан,іспанців,південноамериканців-*стала нацією з одною державною мовою
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Козак-характерник написав:Є і такий підхід. Тре визначитися який тип держави будуємо? Модерна мультикультурна, космополітична? Чи національний варіант переважно? Я, особисто, за національний варіант. Чому? Бо є певна історія і традиція. Геноцид, русифікація. І є зовнішня загроза поглинання іншою ворожою державою. В інших умовах, можна було б подумати над альтернативою. Але не зараз. Поставлена під загрозу сама українська нація і державність. Тому мир во все мире, дружба народів, це добре. Але виглядає, як утопія. В своїй хаті своя правда! І сила, і воля! Але Вашу точку зору розумію. Просто є певні історичні умови, в яких відбувається процес. І ті умови, формують ідею. Не абстрактну, а ідею сьогодення.
Я бы с вами согласился, если бы все граждане Украины разделяли идеи национального государства.
Но исторический процесс, о котором вы говорите, не обманешь - РФ захватила Крым без единого выстрела. Сопротивление местного населения близилос к нулю.
И дело тут, разумеется, не в страхе 2-миллионного населения Крыма перед 5 тыс. зеленых человечков, осуществивших захват власти без всяческой поддержки тяжелой техники и при полном попустительстве, а то и ликовании местного населения.
Дело в том, что их сепаратизм проявился не вследствие насильной русификации, а вследствие насильной украинизации (хронологически захват Крыма произошел в течение недели после отмены закона о региональных языках 22-го февраля 2014-го года).