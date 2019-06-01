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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 30523053305430553056>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:35

  andrijk777 написав:Він звичайна вата.
Його чітко спитали: А чого добиваєтесь особисто Ви.
Він відповів: Ничего не добиваюсь. Сейчас сижу пью дорогое виски.
Та ще й за Юлю голосував. "Вата звичайна" - ось діагноз.


Твой диагноз - инфантилизм уровня детского сада, пусть меня простит благородный виски.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:39

  andrijk777 написав:Він звичайна вата.
Його чітко спитали: А чого добиваєтесь особисто Ви.
Він відповів: Ничего не добиваюсь. Сейчас сижу пью дорогое виски.


Вообще-то это ответ здорового человека :mrgreen: А вот типичный ответ курильщика - это что-то типа: "из штанов выпрыгиваю, чтобы все вокруг исповедовали те же ценности, что исповедую я, говорили на том же языке, на котором говорю я и молились тому же богу, которому молюсь я"
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:50

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:05

Спочатку постить таке:
  zРадио написав:Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!
Вот любуйся:
Зображення

Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:
  zРадио написав:И где я такое написал? Оценка уровня демократии в Украине не меняется уже более 20 лет и находится в сегменте hybrid regime.

І все в нього норм. "Разве я вру?"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:25

  freeze написав:Надо отдать должное - меньшинство это достаточно агрессивное и злобное, ненавидящее другие мнения и мысли. Хорошо выборы расставили всё по своим конюшням.
Всі активні-відносяться до меншості
Всі пасивні-до більшості
Але прогрес йде тим швидше - чим менше пасивні заважають активним... тому пийте віскі на обочині історії і не заважайте будувати Державу.

ПС
При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.
Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського

ППС
той хто не віддав честь-
В рамках рабочей поездки в Закарпатье, Министр обороны Украины Степан Полторак проинспектировал строительство военного городка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Мукачево. Источник: https://censor.net.ua/p3130100

Як бачите поки що і далі працюємо ми . поки ви соплі жуєте.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 чер, 2019 19:36, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:33

  freeze написав:
budivelnik написав:не заважайте будувати Державу.
Слава Богу, население отстранило Порошенко и его сторонников от управления Державой, так что не мешайте строить большинству.
На хвилинку-кого там від чого відсторонили? і хто зараз телевізори там де не треба шукає
і які економічні закони прийнялись
і що в уряді змінилось по персоналіям чи обовязкам...

Так що поки що ви як більшість займаєтесь тим чим і завжди-паразитуєте і емоціонуєте. поки інші працюють
От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою
І жодних рухів в напрямку пониження тарифів ( а по словам голови АП і не буде)

Ви ж розумієте що 3,14діти і мішки переносити- це різні речі
Першому ви навчились - за друге навіть братись не ризикуєте.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:47

  budivelnik написав:От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:49

  andrijk777 написав:Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:


Покажи мне, врун, где я писал, что Янукович лучше Порошенко в плане демократии! Это ТЫ писал, что Порошенко лучше Януковича!

А что касается приведенной картинки - я дал показатель в динамике! Что не так? :shock: :shock: :shock:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:58

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.

Есть такая страна Ирландия. Там тоже два государственных языка, при этом английский почти вытеснил ирландский из всех сфер. Ирландский язык не исчез, но говорят на нем в быту только в отдельных отдаленных сельских местнотях. Естественно, что нет никаких квот и принудиловки.

Ирландия сейчас - одна из самых передовых стран. Четвертое место в мире по индексу человеческого развития и подушевому ВВП. Гораздо выше Великобритании.
Исчезла нация без языка? "Язык врага" помешал ей развиваться?

Только по одной единственной причине. Потому что и Великобритания - это очень развитая страна, которая давно уже не мнит себя империей и англоговрящие США - двигатель мировой экономики. Были бы мы Ирландией под боком у Великобритании - я бы сказал, ладно, хрен с ним с тем украинским - переходим на английский. Но у нас под боком не Великобритания, а йопаная недоразвитая рашка с загребущими руками и маниакальными имперскими амбициями. И с русским языком мы попадем только в одно место - в русский мир. Поэтому да - хотите заменить украинский на английский - пожалуйста. Но только не на русский.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 01 чер, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:01

  zРадио написав:
  budivelnik написав:От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил

В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии.
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