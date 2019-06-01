Твой диагноз - инфантилизм уровня детского сада, пусть меня простит благородный виски.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:35
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:39
Вообще-то это ответ здорового человека А вот типичный ответ курильщика - это что-то типа: "из штанов выпрыгиваю, чтобы все вокруг исповедовали те же ценности, что исповедую я, говорили на том же языке, на котором говорю я и молились тому же богу, которому молюсь я"
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:50
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:05
Спочатку постить таке:
Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:
І все в нього норм. "Разве я вру?"
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:25
Всі активні-відносяться до меншості
Всі пасивні-до більшості
Але прогрес йде тим швидше - чим менше пасивні заважають активним... тому пийте віскі на обочині історії і не заважайте будувати Державу.
ПС
При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.
Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського
ППС
той хто не віддав честь-
Як бачите поки що і далі працюємо ми . поки ви соплі жуєте.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 чер, 2019 19:36, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:33
На хвилинку-кого там від чого відсторонили? і хто зараз телевізори там де не треба шукає
і які економічні закони прийнялись
і що в уряді змінилось по персоналіям чи обовязкам...
Так що поки що ви як більшість займаєтесь тим чим і завжди-паразитуєте і емоціонуєте. поки інші працюють
От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою
І жодних рухів в напрямку пониження тарифів ( а по словам голови АП і не буде)
Ви ж розумієте що 3,14діти і мішки переносити- це різні речі
Першому ви навчились - за друге навіть братись не ризикуєте.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:47
Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:49
Додано: Суб 01 чер, 2019 19:58
Только по одной единственной причине. Потому что и Великобритания - это очень развитая страна, которая давно уже не мнит себя империей и англоговрящие США - двигатель мировой экономики. Были бы мы Ирландией под боком у Великобритании - я бы сказал, ладно, хрен с ним с тем украинским - переходим на английский. Но у нас под боком не Великобритания, а йопаная недоразвитая рашка с загребущими руками и маниакальными имперскими амбициями. И с русским языком мы попадем только в одно место - в русский мир. Поэтому да - хотите заменить украинский на английский - пожалуйста. Но только не на русский.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 01 чер, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 чер, 2019 20:01
В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии.
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