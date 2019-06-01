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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 30523053305430553056> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Суб 01 чер, 2019 18:35 andrijk777 написав: Він звичайна вата.

Його чітко спитали: А чого добиваєтесь особисто Ви.

Він відповів: Ничего не добиваюсь. Сейчас сижу пью дорогое виски.

Та ще й за Юлю голосував. "Вата звичайна" - ось діагноз. Він звичайна вата.Його чітко спитали: А чого добиваєтесь особисто Ви.Він відповів: Ничего не добиваюсь. Сейчас сижу пью дорогое виски.Та ще й за Юлю голосував. "Вата звичайна" - ось діагноз.



Твой диагноз - инфантилизм уровня детского сада, пусть меня простит благородный виски. Твой диагноз - инфантилизм уровня детского сада, пусть меня простит благородный виски. freeze 4 Повідомлень: 11667 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3572 раз. Подякували: 5195 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 18:39 andrijk777 написав: Він звичайна вата.

Його чітко спитали: А чого добиваєтесь особисто Ви.

Він відповів: Ничего не добиваюсь. Сейчас сижу пью дорогое виски.

Його чітко спитали: А чого добиваєтесь особисто Ви.Він відповів: Ничего не добиваюсь. Сейчас сижу пью дорогое виски.



Вообще-то это ответ здорового человека А вот типичный ответ курильщика - это что-то типа: "из штанов выпрыгиваю, чтобы все вокруг исповедовали те же ценности, что исповедую я, говорили на том же языке, на котором говорю я и молились тому же богу, которому молюсь я" Вообще-то это ответ здорового человекаА вот типичный ответ курильщика - это что-то типа: "из штанов выпрыгиваю, чтобы все вокруг исповедовали те же ценности, что исповедую я, говорили на том же языке, на котором говорю я и молились тому же богу, которому молюсь я" zРадио

Повідомлень: 2379 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 18:50 Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26645 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1868 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 19:05

zРадио написав: Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!

Вот любуйся:



Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!Вот любуйся:

Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:

zРадио написав: И где я такое написал? Оценка уровня демократии в Украине не меняется уже более 20 лет и находится в сегменте hybrid regime.

И где я такое написал? Оценка уровня демократии в Украинеи находится в сегменте hybrid regime.

І все в нього норм. "Разве я вру?" Спочатку постить таке:Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:І все в нього норм. "Разве я вру?" andrijk777

Повідомлень: 1497 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 19:25 freeze написав: Надо отдать должное - меньшинство это достаточно агрессивное и злобное, ненавидящее другие мнения и мысли. Хорошо выборы расставили всё по своим конюшням. Надо отдать должное - меньшинство это достаточно агрессивное и злобное, ненавидящее другие мнения и мысли. Хорошо выборы расставили всё по своим конюшням. Всі активні-відносяться до меншості

Всі пасивні-до більшості

Але прогрес йде тим швидше - чим менше пасивні заважають активним... тому пийте віскі на обочині історії і не заважайте будувати Державу.



ПС

При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.

Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського



ППС

той хто не віддав честь-

https://censor.net.ua/p3130100 В рамках рабочей поездки в Закарпатье, Министр обороны Украины Степан Полторак проинспектировал строительство военного городка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Мукачево. Источник:

Як бачите поки що і далі працюємо ми . поки ви соплі жуєте. Всі активні-відносяться до меншостіВсі пасивні-до більшостіАле прогрес йде тим швидше - чим менше пасивні заважають активним... тому пийте віскі на обочині історії і не заважайте будувати Державу.ПСПри цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за ЗеленськогоППСтой хто не віддав честь-Як бачите поки що і далі працюємо ми . поки ви соплі жуєте. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 чер, 2019 19:36, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20957 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 19:33 freeze написав: budivelnik написав: не заважайте будувати Державу. Слава Богу, население отстранило Порошенко и его сторонников от управления Державой, так что не мешайте строить большинству. Слава Богу, население отстранило Порошенко и его сторонников от управления Державой, так что не мешайте строить большинству. На хвилинку-кого там від чого відсторонили? і хто зараз телевізори там де не треба шукає

і які економічні закони прийнялись

і що в уряді змінилось по персоналіям чи обовязкам...



Так що поки що ви як більшість займаєтесь тим чим і завжди-паразитуєте і емоціонуєте. поки інші працюють

От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою

І жодних рухів в напрямку пониження тарифів ( а по словам голови АП і не буде)



Ви ж розумієте що 3,14діти і мішки переносити- це різні речі

Першому ви навчились - за друге навіть братись не ризикуєте. На хвилинку-кого там від чого відсторонили? і хто зараз телевізори там де не треба шукаєі які економічні закони прийнялисьі що в уряді змінилось по персоналіям чи обовязкам...Так що поки що ви як більшість займаєтесь тим чим і завжди-паразитуєте і емоціонуєте. поки інші працюютьОт тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкоюІ жодних рухів в напрямку пониження тарифів ( а по словам голови АП і не буде)Ви ж розумієте що 3,14діти і мішки переносити- це різні речіПершому ви навчились - за друге навіть братись не ризикуєте. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20957 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 19:47 budivelnik написав: От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою

От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою







Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%,так не следил zРадио

Повідомлень: 2379 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 19:49 andrijk777 написав: Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:

Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:



Покажи мне, врун, где я писал, что Янукович лучше Порошенко в плане демократии! Это ТЫ писал, что Порошенко лучше Януковича!



А что касается приведенной картинки - я дал показатель в динамике! Что не так? Покажи мне, врун, где я писал, что Янукович лучше Порошенко в плане демократии! Это ТЫ писал, что Порошенко лучше Януковича!А что касается приведенной картинки - я дал показатель в динамике! Что не так? zРадио

Повідомлень: 2379 З нами з: 02.05.18 Подякував: 722 раз. Подякували: 1662 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 19:58 Tegularius написав: airmax78 написав: В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует. В Беларуси беларусский - тоже государственный. Но там осуществилась мечта русскоязычных: русский - второй государственный. Результат: через 1 максимум 2 поколения беларусов как нации не станет. Беларуси как суверенного государства де-факто уже не существует.

Есть такая страна Ирландия. Там тоже два государственных языка, при этом английский почти вытеснил ирландский из всех сфер. Ирландский язык не исчез, но говорят на нем в быту только в отдельных отдаленных сельских местнотях. Естественно, что нет никаких квот и принудиловки.



Ирландия сейчас - одна из самых передовых стран. Четвертое место в мире по индексу человеческого развития и подушевому ВВП. Гораздо выше Великобритании.

Исчезла нация без языка? "Язык врага" помешал ей развиваться? Есть такая страна Ирландия. Там тоже два государственных языка, при этом английский почти вытеснил ирландский из всех сфер. Ирландский язык не исчез, но говорят на нем в быту только в отдельных отдаленных сельских местнотях. Естественно, что нет никаких квот и принудиловки.Ирландия сейчас - одна из самых передовых стран. Четвертое место в мире по индексу человеческого развития и подушевому ВВП. Гораздо выше Великобритании.Исчезла нация без языка? "Язык врага" помешал ей развиваться?

Только по одной единственной причине. Потому что и Великобритания - это очень развитая страна, которая давно уже не мнит себя империей и англоговрящие США - двигатель мировой экономики. Были бы мы Ирландией под боком у Великобритании - я бы сказал, ладно, хрен с ним с тем украинским - переходим на английский. Но у нас под боком не Великобритания, а йопаная недоразвитая рашка с загребущими руками и маниакальными имперскими амбициями. И с русским языком мы попадем только в одно место - в русский мир. Поэтому да - хотите заменить украинский на английский - пожалуйста. Но только не на русский. Только по одной единственной причине. Потому что и Великобритания - это очень развитая страна, которая давно уже не мнит себя империей и англоговрящие США - двигатель мировой экономики. Были бы мы Ирландией под боком у Великобритании - я бы сказал, ладно, хрен с ним с тем украинским - переходим на английский. Но у нас под боком не Великобритания, а йопаная недоразвитая рашка с загребущими руками и маниакальными имперскими амбициями. И с русским языком мы попадем только в одно место - в русский мир. Поэтому да - хотите заменить украинский на английский - пожалуйста. Но только не на русский. Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 01 чер, 2019 20:05, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 30316 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 20:01 zРадио написав: budivelnik написав: От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою

От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою







Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%,так не следил

В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии. В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии. airmax78 Повідомлень: 30316 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 30523053305430553056> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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