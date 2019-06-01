Додано: Суб 01 чер, 2019 20:18

airmax78 написав: zРадио написав: budivelnik написав: От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою

От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою







Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%,так не следил

В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии. В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии.

И поэтому нужно кричать о 2%-ной девальвации на 13-й день после инаугурации Зеленского? Не я начал этот бессмысленный пассаж - адресуй претензииДа волатильность в 2% - это вообще норма! Но даже на порядок бОльшая девальвация, если таковая случится в ближайшие полгода, будет следствием политики Порошенко (с его ручным Премьер-Министром), а не Зеленского.Зеленский даже свою президентскую квоту в Кабмине не может закрыть благодаря стараниям уходящей "илиты", а порохоботы уже зраду относительно его первых шагов распускают...