Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою
Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил
В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии.
И поэтому нужно кричать о 2%-ной девальвации на 13-й день после инаугурации Зеленского? Не я начал этот бессмысленный пассаж - адресуй претензии budivelnik.
Да волатильность в 2% - это вообще норма! Но даже на порядок бОльшая девальвация, если таковая случится в ближайшие полгода, будет следствием политики Порошенко (с его ручным Премьер-Министром), а не Зеленского.
Зеленский даже свою президентскую квоту в Кабмине не может закрыть благодаря стараниям уходящей "илиты", а порохоботы уже зраду относительно его первых шагов распускают...
freeze написав:Надо отдать должное - меньшинство это достаточно агрессивное и злобное, ненавидящее другие мнения и мысли. Хорошо выборы расставили всё по своим конюшням.
Всі активні-відносяться до меншості Всі пасивні-до більшості Але прогрес йде тим швидше - чим менше пасивні заважають активним... тому пийте віскі на обочині історії і не заважайте будувати Державу.
ПС При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові. Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського
ППС той хто не віддав честь-
В рамках рабочей поездки в Закарпатье, Министр обороны Украины Степан Полторак проинспектировал строительство военного городка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Мукачево. Источник: https://censor.net.ua/p3130100
Як бачите поки що і далі працюємо ми . поки ви соплі жуєте.
На одной странице вопрос: кто зарабатывает на армии ведь Вы теперь при власти. На другой - мы працюэмо, поки ви сопли дуэте.
Как хочу, так и верчу
Кстати, последнее повторяет знаменитое - вони сплять, а я працюю.
budivelnik написав:2 Що краще Щоб наполовину автократ вів в Європу Чи повний демократ в росію?
И вот очередная манипуляция, а где вариант, который выбрало большинство? Полный демократ в Европу. А вот автократ не особо то и вел в Европу, иногда приходилось делать вид, что это так, потому против него такое кол-во и проголосовало.
budivelnik написав:ПС При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові. Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського
Бред полный все в точности до наоборот: Среди проголосовавших за Зе в разы больше тех, кто активно принимает участие в создании Государства, чем среди тех 25%, которые голосовали за По.
Казав глухий-почуємо Казав сліпий-побачимо...
А по суті Поговоримо через 100-200 днів Поговоримо про тарифи поговоримо про просто перестати стріляти поговоримо про посаженого бєню з відрубаними руками поговоримо про нові обличчя
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Ты так и не понял, доцент? Ты первый в своем же списке "московитов" и "зрадофилов" со стажем.
Frant написав: Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина". Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.