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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3053305430553056>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:04

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил

В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии.

Московити те не знають.
Побачимо, чим закінчиться презЕденство Зе- та його команди.
При необхідності допоможемо йому перебратись у Ростов.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 01 чер, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:08

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Після тикнення в англійський словник, Вікіпедію і факти, спригує на таке:


Покажи мне, врун, где я писал, что Янукович лучше Порошенко в плане демократии! Это ТЫ писал, что Порошенко лучше Януковича!

А что касается приведенной картинки - я дал показатель в динамике! Что не так? :shock: :shock: :shock:

А чому би пану зРадіо не працевлаштуватись? Просто піти працювати, врешті решт?
Нероби , маргінали і отримувачі соціальних програм - повсюди живуть бідно і лають свою державу. Га???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:18

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:От тільки долар вже +2% від інавгурації . а пройшло то всього нічого... і МВФ помахав ручкою


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было, но уверен, за Порошенко, в первые 100 дней президентства которого гривна обвалилась на 20%, а в первый год - более, чем на 50%, budivelnik так не следил

В первые 100 дней Пороха - следили в основном за сводками с фронта. Зеленскому Украина досталось в несколько лучшем состоянии.


И поэтому нужно кричать о 2%-ной девальвации на 13-й день после инаугурации Зеленского? Не я начал этот бессмысленный пассаж - адресуй претензии budivelnik.

Да волатильность в 2% - это вообще норма! Но даже на порядок бОльшая девальвация, если таковая случится в ближайшие полгода, будет следствием политики Порошенко (с его ручным Премьер-Министром), а не Зеленского.

Зеленский даже свою президентскую квоту в Кабмине не может закрыть благодаря стараниям уходящей "илиты", а порохоботы уже зраду относительно его первых шагов распускают...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:34

  budivelnik написав:
  freeze написав:Надо отдать должное - меньшинство это достаточно агрессивное и злобное, ненавидящее другие мнения и мысли. Хорошо выборы расставили всё по своим конюшням.
Всі активні-відносяться до меншості
Всі пасивні-до більшості
Але прогрес йде тим швидше - чим менше пасивні заважають активним... тому пийте віскі на обочині історії і не заважайте будувати Державу.

ПС
При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.
Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського

ППС
той хто не віддав честь-
В рамках рабочей поездки в Закарпатье, Министр обороны Украины Степан Полторак проинспектировал строительство военного городка 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Мукачево. Источник: https://censor.net.ua/p3130100


Як бачите поки що і далі працюємо ми . поки ви соплі жуєте.

На одной странице вопрос: кто зарабатывает на армии ведь Вы теперь при власти.
На другой - мы працюэмо, поки ви сопли дуэте.

Как хочу, так и верчу :lol:


Кстати, последнее повторяет знаменитое - вони сплять, а я працюю.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:40

Frant
А почему бы Вам не перестать бомжевать?
Просто начать жить в жилье врештi решт?
Бомжи постоянно роются в мусорках и лають на окружающих.
Меняйте способ жизни, укрепляйте державу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:41

  detroytred написав:

Кстати, последнее повторяет знаменитое - вони сплять, а я працюю.


гвозди бы делать...... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 20:53

  budivelnik написав:2 Що краще
Щоб наполовину автократ вів в Європу
Чи повний демократ в росію?

И вот очередная манипуляция, а где вариант, который выбрало большинство?
Полный демократ в Европу.
А вот автократ не особо то и вел в Европу, иногда приходилось делать вид, что это так, потому против него такое кол-во и проголосовало.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:37

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:ПС
При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.
Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського
Бред полный все в точности до наоборот:
Среди проголосовавших за Зе в разы больше тех, кто активно принимает участие в создании Государства, чем среди тех 25%, которые голосовали за По.
Казав глухий-почуємо
Казав сліпий-побачимо...

А по суті
Поговоримо через 100-200 днів
Поговоримо про тарифи
поговоримо про просто перестати стріляти
поговоримо про посаженого бєню з відрубаними руками
поговоримо про нові обличчя
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:40

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  Frant написав:Чому ж стільки шуму від останнього мовного закону? Московитам він вельми не подобається. І місцевим русіш-троллям - також ((((


А венграм нравится?

Венгрия раскритиковала языковой закон Украины
https://korrespondent.net/ukraine/40905 ... on-ukrayny

Но больше всего шума, конечно, внутри страны. Ну не подходит он 60% граждан Украины, говорящим на отличном от украинского языке - создает бытовые проблемы, которых можно было бы легко избежать.

Как это можно росчерком пера изменить? Никак...

Выучит язык никак ? Челюсть не та ? Или мозги не те ?

Так что ж не выучил, не используешь?
Советчиков тут смотрю много, так начинайте с себя, указывать пальцами каждый силен.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 21:51

  Frant написав:Погані новини для московитських найманців, які цілодобово ведуть тут агітацію за "вєлікую Росію"

"В мае 2019 года подтвержденные потери оккупационные войск РФ на Донбассе составили 49 человек, что в 4 раза больше потерь с украинской стороны."


https://censor.net.ua/news/3130091/v_ma ... ie_butusov


Ты так и не понял, доцент? Ты первый в своем же списке "московитов" и "зрадофилов" со стажем.
  Frant написав: Мне непонятно будущее этой территории, именуемой "Украина".
Я вовсе не русофил, но вхождение на правах автономии (как УССР) в Российскую Федерацию - наилучший выход для нас. Такой подход гарантирует неприкосновенность и целостность нашей территории. Остальные доводы (потеря укроидентичности, выплата дани Москве, пушечное мясо в локальных войнах) - второстепенны.

И потери именно для тебя не в счет.
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