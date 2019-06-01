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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 чер, 2019 22:01
Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови.
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Lion+
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:08
ruvex написав: ol_zy написав: budivelnik написав:
ПС
При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.
Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського
Бред полный все в точности до наоборот:
Среди проголосовавших за Зе в разы больше тех, кто активно принимает участие в создании Государства, чем среди тех 25%, которые голосовали за По.
+100
Там большинство прихлебателей и приспособленцев.
А чому ніяк не покажуть нові лиця?
Я бачу три категорії
Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка
Члени Кварталу95
Бувші працівники Бені...
і все
Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?
Чому вони не йдуть на державну працю?
Чому в партію слуга народу подали 20000 заявок, в той час коли в Україні тільки чиновників 200000? я вже мовчу про 300000 ЗСУ і 200000МВС+Нацгвардія
Чи всі ці структури будемо наповнювати за квотою 25% проголосувавших за Порошенка?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:14
Lion+ написав:
Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови.
О каком сотрудничестве речь?
Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.
Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?
Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.
Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:16
budivelnik написав:
А чому ніяк не покажуть нові лиця?
Я бачу три категорії
Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка
Члени Кварталу95
Бувші працівники Бені...
і все
Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?
Чому вони не йдуть на державну працю?
И сколько там бывших работников правительств Януковича и Порошенка и политиков в прошлом? И почему Вас не возмущал 5 лет Порошенко бывший в правительстве Януковича, даривший ему картины на дни рождения?
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:17
budivelnik написав:
А чому ніяк не покажуть нові лиця?
Я бачу три категорії
Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка
Члени Кварталу95
Бувші працівники Бені...
і все
Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?
Чому вони не йдуть на державну працю?
Чому в партію слуга народу подали 20000 заявок, в той час коли в Україні тільки чиновників 200000? я вже мовчу про 300000 ЗСУ і 200000МВС+Нацгвардія
Чи всі ці структури будемо наповнювати за квотою 25% проголосувавших за Порошенка?
отвечу так:
budivelnik написав:
А по суті
Поговоримо через 100-200 днів
Поговоримо про тарифи
поговоримо про просто перестати стріляти
поговоримо про посаженого бєню з відрубаними руками
поговоримо про нові обличчя
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:26
ruvex написав: budivelnik написав:
А чому ніяк не покажуть нові лиця?
Я бачу три категорії
Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка
Члени Кварталу95
Бувші працівники Бені...
і все
Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?
Чому вони не йдуть на державну працю?
И сколько там бывших работников правительств Януковича и Порошенка и политиков в прошлом? И почему Вас не возмущал 5 лет Порошенко бывший в правительстве Януковича, даривший ему картины на дни рождения?
1 А в зеленського всього два працівника
Данилюк і Зеркаль
2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв
3 Станом на сьогодні адміністрація Президента збільшується на 200 осіб( може фейк, а може й ні) - де тут зменшення впливу чиновників і збільшення народовладдя?
А АП це орган який на 100% комплектується під бажання/потреби президента..
Таким чином
а - спочатку відмовились від велосипедів і перекривають вулиці так само як і попередники для своїх кортежів
б - потім збільшенням кількості чиновників розписуються в своїй брехні на виборах
отвечу так:
Є речі , про які можна судити тільки на відстані..
Є речі про які можна судити відразу
- збрехав про зменшення апарату чиновників - вже, збільшуючи свій апарат
- збрехав що піде у відставку у випадку порушення ним закону- не пішов . порушив як мінімум два рази , один-продемонструвавши виборчий бюлетень , другий -розпустивши владу
- надурив людей що буде як Голобородько-на велосипеді не їздить ( а певна частина його виборців голосувала за нього тільки тому , що й сама їздить виключно на велосипедах)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 01 чер, 2019 22:29, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:27
ol_zy написав: Lion+ написав:
Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови.
О каком сотрудничестве речь?
Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.
Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?
Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.
Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?
Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.
Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:33
Lion+ написав: ol_zy написав: Lion+ написав:
Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови.
О каком сотрудничестве речь?
Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.
Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?
Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.
Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?
Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.
Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран.
1 Ми крім всього іншого використовуємо 20 млрд м3 газу власного видобутку( при загальному споживанні в 30 млрд - це більше 65%), тому не зрозуміло чому напираємо тільки на газ
2 Нафти ми купуємо в рази більше ніж газу
3 Ринок енергоресурсів - світовий, а тому якщо ми перестанемо купувати в росії і почнемо купувати в США - то для росії нічого не зміниться- бо вона почне продавати тим хто сьогодні купує в США , рівно стільки скільки ми купимо в США
Таким чином є дві альтернативи на найближчі 10-20 років
а - зелена(відновлювальна) енергетика
б - збільшення обємів видобутку власних
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:37
budivelnik написав:
1 А в зеленського всього два працівника
Данилюк і Зеркаль
2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв
3 Станом на сьогодні адміністрація Президента збільшується на 200 осіб( може фейк, а може й ні) - де тут зменшення впливу чиновників і збільшення народовладдя?
А АП це орган який на 100% комплектується під бажання/потреби президента..
Таким чином
а - спочатку відмовились від велосипедів і перекривають вулиці так само як і попередники для своїх кортежів
б - потім збільшенням кількості чиновників розписуються в своїй брехні на виборах
отвечу так:
Є речі , про які можна судити тільки на відстані..
Є речі про які можна судити відразу
- збрехав про зменшення апарату чиновників - вже, збільшуючи свій апарат
- збрехав що піде у відставку у випадку порушення ним закону- не пішов . порушив як мінімум два рази , один-продемонструвавши виборчий бюлетень , другий -розпустивши владу
- надурив людей що буде як Голобородько-на велосипеді не їздить ( а певна частина його виборців голосувала за нього тільки тому , що й сама їздить виключно на велосипедах)
Порошенко не обещал рубить руки - плохой пример.
В остальном согласен с ответом:
ol_zy написав:
отвечу так:
budivelnik написав:
А по суті
Поговоримо через 100-200 днів
Поговоримо про тарифи
поговоримо про просто перестати стріляти
поговоримо про посаженого бєню з відрубаними руками
поговоримо про нові обличчя
Сегодня даже не месяц работы, причем в отсутствии какой либо поддержки в парламенте, а скорее наоборот и разбрасывании консерв в назначениях уходящим президентом.
Пример. Вы директор предприятия. Прошлый расставил на все значимые посты своих людей, которые мешают Вам работать или просто затягивают любой процесс. Вы не можеет их сменить, большой результативности достигли бы за 10 дней?
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Додано: Суб 01 чер, 2019 22:40
budivelnik написав:
]1 Ми крім всього іншого використовуємо 20 млрд м3 газу власного видобутку( при загальному споживанні в 30 млрд - це більше 65%), тому не зрозуміло чому напираємо тільки на газ
2 Нафти ми купуємо в рази більше ніж газу
3 Ринок енергоресурсів - світовий, а тому якщо ми перестанемо купувати в росії і почнемо купувати в США - то для росії нічого не зміниться- бо вона почне продавати тим хто сьогодні купує в США , рівно стільки скільки ми купимо в США
Таким чином є дві альтернативи на найближчі 10-20 років
а - зелена(відновлювальна) енергетика
б - збільшення обємів видобутку власних
Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.
Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта
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