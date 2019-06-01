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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3053305430553056 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Суб 01 чер, 2019 22:01

Ведь по сути это торговля на крови. Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?Ведь по сути это торговля на крови. Lion+ Повідомлень: 1713 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 265 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:08 ruvex написав: ol_zy написав: budivelnik написав: ПС

При цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.

Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського

ПСПри цьому-проголосувати більшістю голосів не =активно приймати участь в розбудові.Вся фішка в тому , що серед 25% проголосувавших за Порошенка, в абсолютних цифрах в рази більше тих хто активно приймає участь в розбудові Держави , ніж серед 73% проголосувавших за Зеленського Бред полный все в точности до наоборот:

Среди проголосовавших за Зе в разы больше тех, кто активно принимает участие в создании Государства, чем среди тех 25%, которые голосовали за По. Бред полный все в точности до наоборот:Среди проголосовавших за Зе в разы больше тех, кто активно принимает участие в создании Государства, +100

Там большинство прихлебателей и приспособленцев. +100Там большинство прихлебателей и приспособленцев. А чому ніяк не покажуть нові лиця?

Я бачу три категорії

Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка

Члени Кварталу95

Бувші працівники Бені...

і все

Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?

Чому вони не йдуть на державну працю?

Чому в партію слуга народу подали 20000 заявок, в той час коли в Україні тільки чиновників 200000? я вже мовчу про 300000 ЗСУ і 200000МВС+Нацгвардія

Чи всі ці структури будемо наповнювати за квотою 25% проголосувавших за Порошенка? А чому ніяк не покажуть нові лиця?Я бачу три категоріїБувші працівники урядів Януковича і ПорошенкаЧлени Кварталу95Бувші працівники Бені...і всеДе ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?Чому вони не йдуть на державну працю?Чому в партію слуга народу подали 20000 заявок, в той час коли в Україні тільки чиновників 200000? я вже мовчу про 300000 ЗСУ і 200000МВС+НацгвардіяЧи всі ці структури будемо наповнювати за квотою 25% проголосувавших за Порошенка? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20957 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:14 Lion+ написав: Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?

Ведь по сути это торговля на крови. Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?Ведь по сути это торговля на крови.

О каком сотрудничестве речь?

Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.

Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?

Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.

Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий? О каком сотрудничестве речь?Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий? ol_zy

Повідомлень: 5153 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:16 budivelnik написав: А чому ніяк не покажуть нові лиця?

Я бачу три категорії

Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка

Члени Кварталу95

Бувші працівники Бені...

і все

Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?

Чому вони не йдуть на державну працю?

А чому ніяк не покажуть нові лиця?Я бачу три категоріїБувші працівники урядів Януковича і ПорошенкаЧлени Кварталу95Бувші працівники Бені...і всеДе ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?Чому вони не йдуть на державну працю?

И сколько там бывших работников правительств Януковича и Порошенка и политиков в прошлом? И почему Вас не возмущал 5 лет Порошенко бывший в правительстве Януковича, даривший ему картины на дни рождения? И сколько там бывших работников правительств Януковича и Порошенка и политиков в прошлом? И почему Вас не возмущал 5 лет Порошенко бывший в правительстве Януковича, даривший ему картины на дни рождения? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8219 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:17 budivelnik написав: А чому ніяк не покажуть нові лиця?

Я бачу три категорії

Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка

Члени Кварталу95

Бувші працівники Бені...

і все

Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?

Чому вони не йдуть на державну працю?

Чому в партію слуга народу подали 20000 заявок, в той час коли в Україні тільки чиновників 200000? я вже мовчу про 300000 ЗСУ і 200000МВС+Нацгвардія

Чи всі ці структури будемо наповнювати за квотою 25% проголосувавших за Порошенка? А чому ніяк не покажуть нові лиця?Я бачу три категоріїБувші працівники урядів Януковича і ПорошенкаЧлени Кварталу95Бувші працівники Бені...і всеДе ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?Чому вони не йдуть на державну працю?Чому в партію слуга народу подали 20000 заявок, в той час коли в Україні тільки чиновників 200000? я вже мовчу про 300000 ЗСУ і 200000МВС+НацгвардіяЧи всі ці структури будемо наповнювати за квотою 25% проголосувавших за Порошенка?

отвечу так:

budivelnik написав: А по суті

Поговоримо через 100-200 днів

Поговоримо про тарифи

поговоримо про просто перестати стріляти

поговоримо про посаженого бєню з відрубаними руками

поговоримо про нові обличчя А по сутіПоговоримо через 100-200 днівПоговоримо про тарифипоговоримо про просто перестати стрілятипоговоримо про посаженого бєню з відрубаними рукамипоговоримо про нові обличчя отвечу так: ol_zy

Повідомлень: 5153 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:26 ruvex написав: budivelnik написав: А чому ніяк не покажуть нові лиця?

Я бачу три категорії

Бувші працівники урядів Януковича і Порошенка

Члени Кварталу95

Бувші працівники Бені...

і все

Де ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?

Чому вони не йдуть на державну працю? А чому ніяк не покажуть нові лиця?Я бачу три категоріїБувші працівники урядів Януковича і ПорошенкаЧлени Кварталу95Бувші працівники Бені...і всеДе ж ці молоді-енергійні-і в більшості лиця?Чому вони не йдуть на державну працю? И сколько там бывших работников правительств Януковича и Порошенка и политиков в прошлом? И почему Вас не возмущал 5 лет Порошенко бывший в правительстве Януковича, даривший ему картины на дни рождения? И сколько там бывших работников правительств Януковича и Порошенка и политиков в прошлом? И почему Вас не возмущал 5 лет Порошенко бывший в правительстве Януковича, даривший ему картины на дни рождения? 1 А в зеленського всього два працівника

Данилюк і Зеркаль

2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

3 Станом на сьогодні адміністрація Президента збільшується на 200 осіб( може фейк, а може й ні) - де тут зменшення впливу чиновників і збільшення народовладдя?

А АП це орган який на 100% комплектується під бажання/потреби президента..

Таким чином

а - спочатку відмовились від велосипедів і перекривають вулиці так само як і попередники для своїх кортежів

б - потім збільшенням кількості чиновників розписуються в своїй брехні на виборах

отвечу так: Є речі , про які можна судити тільки на відстані..

Є речі про які можна судити відразу

- збрехав про зменшення апарату чиновників - вже, збільшуючи свій апарат

- збрехав що піде у відставку у випадку порушення ним закону- не пішов . порушив як мінімум два рази , один-продемонструвавши виборчий бюлетень , другий -розпустивши владу

- надурив людей що буде як Голобородько-на велосипеді не їздить ( а певна частина його виборців голосувала за нього тільки тому , що й сама їздить виключно на велосипедах) 1 А в зеленського всього два працівникаДанилюк і Зеркаль2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв3 Станом на сьогодні адміністрація Президента збільшується на 200 осіб( може фейк, а може й ні) - де тут зменшення впливу чиновників і збільшення народовладдя?А АП це орган який на 100% комплектується під бажання/потреби президента..Таким чинома - спочатку відмовились від велосипедів і перекривають вулиці так само як і попередники для своїх кортежівб - потім збільшенням кількості чиновників розписуються в своїй брехні на виборахЄ речі , про які можна судити тільки на відстані..Є речі про які можна судити відразу- збрехав про зменшення апарату чиновників - вже, збільшуючи свій апарат- збрехав що піде у відставку у випадку порушення ним закону- не пішов . порушив як мінімум два рази , один-продемонструвавши виборчий бюлетень , другий -розпустивши владу- надурив людей що буде як Голобородько-на велосипеді не їздить ( а певна частина його виборців голосувала за нього тільки тому , що й сама їздить виключно на велосипедах) Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 01 чер, 2019 22:29, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20957 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:27 ol_zy написав: Lion+ написав: Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?

Ведь по сути это торговля на крови. Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?Ведь по сути это торговля на крови.

О каком сотрудничестве речь?

Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.

Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?

Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.

Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий? О каком сотрудничестве речь?Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?

Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.

Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран. Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран. Lion+ Повідомлень: 1713 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 265 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:33 Lion+ написав: ol_zy написав: Lion+ написав: Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?

Ведь по сути это торговля на крови. Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?Ведь по сути это торговля на крови. О каком сотрудничестве речь?

Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.

Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?

Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.

Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий? О каком сотрудничестве речь?Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий? Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.

Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран. Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран. 1 Ми крім всього іншого використовуємо 20 млрд м3 газу власного видобутку( при загальному споживанні в 30 млрд - це більше 65%), тому не зрозуміло чому напираємо тільки на газ

2 Нафти ми купуємо в рази більше ніж газу

3 Ринок енергоресурсів - світовий, а тому якщо ми перестанемо купувати в росії і почнемо купувати в США - то для росії нічого не зміниться- бо вона почне продавати тим хто сьогодні купує в США , рівно стільки скільки ми купимо в США



Таким чином є дві альтернативи на найближчі 10-20 років

а - зелена(відновлювальна) енергетика

б - збільшення обємів видобутку власних 1 Ми крім всього іншого використовуємо 20 млрд м3 газу власного видобутку( при загальному споживанні в 30 млрд - це більше 65%), тому не зрозуміло чому напираємо тільки на газ2 Нафти ми купуємо в рази більше ніж газу3 Ринок енергоресурсів - світовий, а тому якщо ми перестанемо купувати в росії і почнемо купувати в США - то для росії нічого не зміниться- бо вона почне продавати тим хто сьогодні купує в США , рівно стільки скільки ми купимо в СШАТаким чином є дві альтернативи на найближчі 10-20 роківа - зелена(відновлювальна) енергетикаб - збільшення обємів видобутку власних в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20957 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:37 budivelnik написав: 1 А в зеленського всього два працівника

Данилюк і Зеркаль

2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

3 Станом на сьогодні адміністрація Президента збільшується на 200 осіб( може фейк, а може й ні) - де тут зменшення впливу чиновників і збільшення народовладдя?

А АП це орган який на 100% комплектується під бажання/потреби президента..

Таким чином

а - спочатку відмовились від велосипедів і перекривають вулиці так само як і попередники для своїх кортежів

б - потім збільшенням кількості чиновників розписуються в своїй брехні на виборах

отвечу так: Є речі , про які можна судити тільки на відстані..

Є речі про які можна судити відразу

- збрехав про зменшення апарату чиновників - вже, збільшуючи свій апарат

- збрехав що піде у відставку у випадку порушення ним закону- не пішов . порушив як мінімум два рази , один-продемонструвавши виборчий бюлетень , другий -розпустивши владу

- надурив людей що буде як Голобородько-на велосипеді не їздить ( а певна частина його виборців голосувала за нього тільки тому , що й сама їздить виключно на велосипедах) 1 А в зеленського всього два працівникаДанилюк і Зеркаль2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв3 Станом на сьогодні адміністрація Президента збільшується на 200 осіб( може фейк, а може й ні) - де тут зменшення впливу чиновників і збільшення народовладдя?А АП це орган який на 100% комплектується під бажання/потреби президента..Таким чинома - спочатку відмовились від велосипедів і перекривають вулиці так само як і попередники для своїх кортежівб - потім збільшенням кількості чиновників розписуються в своїй брехні на виборахЄ речі , про які можна судити тільки на відстані..Є речі про які можна судити відразу- збрехав про зменшення апарату чиновників - вже, збільшуючи свій апарат- збрехав що піде у відставку у випадку порушення ним закону- не пішов . порушив як мінімум два рази , один-продемонструвавши виборчий бюлетень , другий -розпустивши владу- надурив людей що буде як Голобородько-на велосипеді не їздить ( а певна частина його виборців голосувала за нього тільки тому , що й сама їздить виключно на велосипедах)

Порошенко не обещал рубить руки - плохой пример.

В остальном согласен с ответом:

ol_zy написав: отвечу так:

budivelnik написав: А по суті

Поговоримо через 100-200 днів

Поговоримо про тарифи

поговоримо про просто перестати стріляти

поговоримо про посаженого бєню з відрубаними руками

поговоримо про нові обличчя А по сутіПоговоримо через 100-200 днівПоговоримо про тарифипоговоримо про просто перестати стрілятипоговоримо про посаженого бєню з відрубаними рукамипоговоримо про нові обличчя отвечу так:

Сегодня даже не месяц работы, причем в отсутствии какой либо поддержки в парламенте, а скорее наоборот и разбрасывании консерв в назначениях уходящим президентом.

Пример. Вы директор предприятия. Прошлый расставил на все значимые посты своих людей, которые мешают Вам работать или просто затягивают любой процесс. Вы не можеет их сменить, большой результативности достигли бы за 10 дней? Порошенко не обещал рубить руки - плохой пример.В остальном согласен с ответом:Сегодня даже не месяц работы, причем в отсутствии какой либо поддержки в парламенте, а скорее наоборот и разбрасывании консерв в назначениях уходящим президентом.Пример. Вы директор предприятия. Прошлый расставил на все значимые посты своих людей, которые мешают Вам работать или просто затягивают любой процесс. Вы не можеет их сменить, большой результативности достигли бы за 10 дней? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8219 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 22:40 budivelnik написав: ]1 Ми крім всього іншого використовуємо 20 млрд м3 газу власного видобутку( при загальному споживанні в 30 млрд - це більше 65%), тому не зрозуміло чому напираємо тільки на газ

2 Нафти ми купуємо в рази більше ніж газу

3 Ринок енергоресурсів - світовий, а тому якщо ми перестанемо купувати в росії і почнемо купувати в США - то для росії нічого не зміниться- бо вона почне продавати тим хто сьогодні купує в США , рівно стільки скільки ми купимо в США



Таким чином є дві альтернативи на найближчі 10-20 років

а - зелена(відновлювальна) енергетика

б - збільшення обємів видобутку власних ]1 Ми крім всього іншого використовуємо 20 млрд м3 газу власного видобутку( при загальному споживанні в 30 млрд - це більше 65%), тому не зрозуміло чому напираємо тільки на газ2 Нафти ми купуємо в рази більше ніж газу3 Ринок енергоресурсів - світовий, а тому якщо ми перестанемо купувати в росії і почнемо купувати в США - то для росії нічого не зміниться- бо вона почне продавати тим хто сьогодні купує в США , рівно стільки скільки ми купимо в СШАТаким чином є дві альтернативи на найближчі 10-20 роківа - зелена(відновлювальна) енергетикаб - збільшення обємів видобутку власних

Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.

Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта Lion+ Повідомлень: 1713 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 265 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3053305430553056 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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