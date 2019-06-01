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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:43
budivelnik написав:
2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв
Да?
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Додано: Суб 01 чер, 2019 23:47
Lion+ написав: ol_zy написав: Lion+ написав:
Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови.
О каком сотрудничестве речь?
Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.
Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?
Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.
Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?
Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.
Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран.
Согласен с предательством и не только по газу.
Сжиженный газ не в том количестве, который необходим, но начинать двигаться в этом направлении можно было уже года 4. Но принимать такой газ мы пока не можем и пока никто в этом направлении ничего не делал.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 23:49
ol_zy написав: budivelnik написав:
2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв
Да?
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