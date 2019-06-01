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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3054305530563057

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 166
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
40
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
55
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
8%
13
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
33%
54
Інший варіант
2%
4
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:43

  budivelnik написав:2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

Да?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:47

  Lion+ написав:
  ol_zy написав:
  Lion+ написав:Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?
Ведь по сути это торговля на крови. :idea:

О каком сотрудничестве речь?
Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.
Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?
Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.
Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?

Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.
Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран.

Согласен с предательством и не только по газу.
Сжиженный газ не в том количестве, который необходим, но начинать двигаться в этом направлении можно было уже года 4. Но принимать такой газ мы пока не можем и пока никто в этом направлении ничего не делал.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:49

  ol_zy написав:
  budivelnik написав:2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

Да?

Эпидемическая амнезия. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 06:47

Re: Політичні дискусії

  Lion+ написав:Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.
Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта
По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.

Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороны :twisted: роСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.

У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит? :roll: А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться...
Подолянин
 
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