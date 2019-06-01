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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3054305530563057 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Суб 01 чер, 2019 23:43 budivelnik написав: 2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

Да?

Да? ol_zy

Повідомлень: 5155 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 23:47 Lion+ написав: ol_zy написав: Lion+ написав: Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?

Ведь по сути это торговля на крови. Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?Ведь по сути это торговля на крови.

О каком сотрудничестве речь?

Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.

Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?

Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.

Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий? О каком сотрудничестве речь?Покупка газа? Так формально не покупаем, хотя используем.Вообще газ не покупать? А где его тогда брать?Транзит? Скоро сам увянет, а без транзита, пока не будет сев. потока вряд ли нам газ продадут. А вот когда транзит полностью прекратиться, вот тогда мы уже точно покупать будем не их газ, если, конечно, будут продавать. Может к тому времени сможем снизить потребление, чтобы хватало своего или нарастим добычу.Но пока что альтернатив нет или пару зим без отопления провести и закрыть еще часть предприятий?

Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.

Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран. Но это же по сути предательство погибших на Донбассе.Есть же альтернатива сжиженного газа из США и норвежский газ,да и катарский газ тоже покупает не мало стран.

Согласен с предательством и не только по газу.

Сжиженный газ не в том количестве, который необходим, но начинать двигаться в этом направлении можно было уже года 4. Но принимать такой газ мы пока не можем и пока никто в этом направлении ничего не делал. Согласен с предательством и не только по газу.Сжиженный газ не в том количестве, который необходим, но начинать двигаться в этом направлении можно было уже года 4. Но принимать такой газ мы пока не можем и пока никто в этом направлении ничего не делал. ol_zy

Повідомлень: 5155 З нами з: 20.01.15 Подякував: 350 раз. Подякували: 546 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 23:49 ol_zy написав: budivelnik написав: 2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

2 Порошенко не обіцяв рубати руки і змінити на 100% владу-при цьому в зеленського це було одною з основних програмних заяв

Да?

Да?

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Повідомлень: 8221 З нами з: 03.11.08 Подякував: 667 раз. Подякували: 1761 раз. Профіль 1 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 06:47 Re: Політичні дискусії Lion+ написав: Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.

Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.



Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороны роСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.



У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит? А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться... По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороныроСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит?А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться... Подолянин Повідомлень: 541 З нами з: 25.05.14 Подякував: 20 раз. Подякували: 95 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3054305530563057 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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