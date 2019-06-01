Додано: Нед 02 чер, 2019 08:41

Подолянин написав: Lion+ написав: Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.

Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта Да плевать, что там в России изменится или нет, как мы можем вести торговлю на крови с агрессором. Это же какими лицемерами надо быть.Необходимо было давно прекратить торговлю и стать НЕЗАВИСИМЫМИ от оккупанта По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.



Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороны роСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.



У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит? А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться... По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороныроСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит?А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться...

Ну, если продолжить в той же стилистике, как вы пишите, то ограничиваться торговлей газом, нефтью, запчастями нет никакого смысла, при развертывании широкомасштабной торговли всем подряд можно заработать много денег, а на полученную прибыль не только заправлять старые танки, но и купить более современное вооружение, повысить зарплаты военнослужащим, чтобы еще лучше мочить роСС. Что тут плохого ? Похоже настало время отменить ограничения СНБО ?Кстати у старого Президента три года войны работала конфетная фабрика в стране-агрессоре, очень странно, что вы это не упомянули, или не знали ? Вам это же не мешало проголосовать за Порошенко.Да, и говорят, что Зеленский вышел из учредителей всех своих бизнесов, поэтому что там завязано теперь непонятно, а в декларации папередника за 2018 г липецкая фабрика кстати указана в списке активов, которыми он владеет.ПС Это я просто взял ваш предыдущий пост и просто поменял там некоторые слова методом зеркальности.Границы гибридности, которыми всё заразилось, такие нечеткие и размытые.