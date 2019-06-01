Да?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:43
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:47
Согласен с предательством и не только по газу.
Сжиженный газ не в том количестве, который необходим, но начинать двигаться в этом направлении можно было уже года 4. Но принимать такой газ мы пока не можем и пока никто в этом направлении ничего не делал.
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:49
Эпидемическая амнезия.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 02 чер, 2019 06:47
Re: Політичні дискусії
По СПГ Вы или просто троллите или одно из двух.
Война-то у нас гибридная. "Торговля на крови" она ведь в обе стороны роСС нефтью мы заправляем наши танки которые мочат роСС солдат на нашей земле. Так понятно? Что тут плохого.
У нового президента на россии целый бизнес который завязан в том числе и на гос программы оккупанта. Почему про это никто не говорит? А его "некумовья" пока только на словах готовы в десна с фюрером целоваться...
Додано: Нед 02 чер, 2019 07:56
Re: Політичні дискусії
Вы будете, наверно удивлены, но в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" среди большого перечня лиц, обязанных владеть украинским языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей, начиная с Президента Украины и заканчивая организациями коммунальной собственности (те же ЖЕКи)
отсутствует одна категория - сами депутаты ВР. Невероятно, но факт!
Так может только потому, что сами депутаты
и стоит сказать "спасибо" Зеленскому за роспуск этой ВР?
И как принимался этот Закон:
- только на 10-м "повторном" голосовании проект Закона был принят за основу (после того, как было принято решение голосовать за каждую поправку).
- далее прошло 1 070 голосований по поправкам, но все они были отклонены.
- наконец на 1084-м голосовании Закон был принят.
Подробно -
(взято с
Додано: Нед 02 чер, 2019 08:41
Если в обе стороны, то это как-то оправдывает торговлю на крови?
Додано: Нед 02 чер, 2019 08:41
Ну, если продолжить в той же стилистике, как вы пишите, то ограничиваться торговлей газом, нефтью, запчастями нет никакого смысла, при развертывании широкомасштабной торговли всем подряд можно заработать много денег, а на полученную прибыль не только заправлять старые танки, но и купить более современное вооружение, повысить зарплаты военнослужащим, чтобы еще лучше мочить роСС. Что тут плохого ? Похоже настало время отменить ограничения СНБО ?
Кстати у старого Президента три года войны работала конфетная фабрика в стране-агрессоре, очень странно, что вы это не упомянули, или не знали ? Вам это же не мешало проголосовать за Порошенко.
Да, и говорят, что Зеленский вышел из учредителей всех своих бизнесов, поэтому что там завязано теперь непонятно, а в декларации папередника за 2018 г липецкая фабрика кстати указана в списке активов, которыми он владеет.
ПС Это я просто взял ваш предыдущий пост и просто поменял там некоторые слова методом зеркальности.
Границы гибридности, которыми всё заразилось, такие нечеткие и размытые.
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:39
Я бы поберег виски на папизже. Боюсь что за свершениями нового президента наблюдать на трезвую голову будет непросто.
Хотя, заметьте, я пока не критикую Зеленского. Т.к. большая часть кадровых решений Зеленского, пока, повторяет то, что делал Порошенко, что было вполне ожидаемо, но за что вы его так нещадно критиковали.
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:52
"Война - это война" (с)
Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.
И можно поподробней о mostly unfree в Украине?
Что это, собственно, означает?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:56
Напишу страшну для декого річ...
Але якби носії російської мови , на початку агресії запустили і виконали челендж..
я відмовляюсь від використання своєї рідної російської мови до закінчення агресії росії
Цим вони б відібрали один і єдиний аргумент пуйла,яким він оправдує агресію-а саме
захист російськомовних....
Таким чином , хоч причиною агресії були проблеми в педерації і маленька війна повинна була відвернути увагу власного населення від власних проблем - але причиною тривалої агресії є поведінка тих хто й далі колеться,плаче, але жре кактус...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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