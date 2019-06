Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3055305630573058 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 166 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 40 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 55 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 8% 13 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 33% 54 Інший варіант 2% 4 Всього голосів : 166 Додано: Нед 02 чер, 2019 09:58 Starikan написав: zРадио написав: Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!

Вот любуйся:

Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать!Вот любуйся:

"Война - это война" (с)





По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы).

По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии).

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный).По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы).По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии).

Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.

И можно поподробней о mostly unfree в Украине?

Что это, собственно, означает? "Война - это война" (с)Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.И можно поподробней о mostly unfree в Украине?Что это, собственно, означает?



Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы?

Это ж современный шантаж и рекет Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы?Это ж современный шантаж и рекет Lion+ Повідомлень: 1716 З нами з: 09.06.13 Подякував: 6 раз. Подякували: 266 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 09:58 yanyura написав: airmax78 написав: Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна. Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.

Вы будете, наверно удивлены, но в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" среди большого перечня лиц, обязанных владеть украинским языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей, начиная с Президента Украины и заканчивая организациями коммунальной собственности (те же ЖЕКи)

Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19



отсутствует одна категория - сами депутаты ВР. Невероятно, но факт!



Так может только потому, что сами депутаты

відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна

и стоит сказать "спасибо" Зеленскому за роспуск этой ВР? Вы будете, наверно удивлены, но в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" среди большого перечня лиц, обязанных владеть украинским языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей, начиная с Президента Украины и заканчивая организациями коммунальной собственности (те же ЖЕКи)отсутствует одна категория - сами депутаты ВР. Невероятно, но факт!Так может только потому, что сами депутатыи стоит сказать "спасибо" Зеленскому за роспуск этой ВР?

Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому? Здесь на форуме украинский многим не нужен, прибыли не приносит, ничего не упрощает и т.д. Так нах он депутатам с такими же взглядами? Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому? Здесь на форуме украинский многим не нужен, прибыли не приносит, ничего не упрощает и т.д. Так нах он депутатам с такими же взглядами? airmax78 Повідомлень: 30320 З нами з: 25.10.12 Подякував: 806 раз. Подякували: 3622 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 10:07 zРадио написав:

Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было Ну чья бы мычала. Меня на форуме тогда не было

И как было замечательно И как было замечательно Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15900 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 10:11 Lion+ написав: Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?

Ведь по сути это торговля на крови. Как вы считаете, пора ли уже перестать зависеть от Кремля путем отказа от сотрудничества с Газпромом и стать наконец-то независимыми ?Ведь по сути это торговля на крови.

Импорт из РФ - далеко не только газ. Импорт из РФ - далеко не только газ. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15900 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 чер, 2019 10:17 Lion+ написав: Starikan написав: Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.

И можно поподробней о mostly unfree в Украине?

Что это, собственно, означает? Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики.И можно поподробней о mostly unfree в Украине?Что это, собственно, означает?

Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы?

Это ж современный шантаж и рекет Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы?Это ж современный шантаж и рекет

Не знаю, давайте статистику. Не знаю, давайте статистику. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008 Starikan 2 Повідомлень: 15900 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2467 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3055305630573058 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Starikan і 3 гостейМодератори: ТупУм