Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Это Порошенко то демократ? Зачем же так бессовестно врать! Вот любуйся:
"Война - это война" (с)
По экономической свободе - mostly unfree (преимущественно, несвободный). По свободе прессы - noticeable problems (значительные проблемы). По уровню демократии - hybrid regime (смешанный режим автократии и демократии). https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices
Эти индексы составляют в основном бездельники и разные фрики. И можно поподробней о mostly unfree в Украине? Что это, собственно, означает?
Мало рейдерских захватов, а чего стоит минирование супермаркетов или тупо блокирование их работы? Это ж современный шантаж и рекет
airmax78 написав:Ну й яка може бути гуманітарна політика, коли вам відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна.
Вы будете, наверно удивлены, но в ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної" среди большого перечня лиц, обязанных владеть украинским языком и применять его во время выполнения служебных обязанностей, начиная с Президента Украины и заканчивая организациями коммунальной собственности (те же ЖЕКи)
Стаття 9. Особи, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків
отсутствует одна категория - сами депутаты ВР. Невероятно, но факт!
Так может только потому, что сами депутаты
відкритим текстом пояснюють: нах мову - она не нужна
и стоит сказать "спасибо" Зеленскому за роспуск этой ВР?
Так депутаты - это же плоть от плоти народа. Как там может быть по-другому? Здесь на форуме украинский многим не нужен, прибыли не приносит, ничего не упрощает и т.д. Так нах он депутатам с такими же взглядами?